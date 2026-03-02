Conflicto en Medio Oriente amenaza estabilidad de rutas marítimas clave para la fruta fresca

El ajuste de servicios navieros en Medio Oriente podría alterar tiempos de tránsito y costos logísticos, impactando la competitividad de exportadores a nivel global.

Marzo 2, 2026

La creciente inestabilidad en el Golfo Pérsico tras los ataques de Estados Unidos y Israel a Irán está comenzando a reflejarse en decisiones concretas en el transporte marítimo internacional, lo que genera preocupación en el comercio global de fruta fresca. Según reportes publicados por Fruitnet, diversas navieras han optado por ajustar servicios, modificar itinerarios o reevaluar escalas en zonas consideradas de mayor riesgo, en respuesta al deterioro del escenario de seguridad en la región.

El foco de atención se concentra en corredores estratégicos para el comercio mundial, entre ellos el Estrecho de Hormuz, paso clave para el tránsito energético y de mercancías entre Asia, Europa y Medio Oriente. Si bien no se ha confirmado un cierre formal de estas rutas, la percepción de riesgo ha sido suficiente para que los operadores marítimos introduzcan cambios operativos preventivos.

En la práctica, estas decisiones se traducen en desvíos hacia rutas más largas, recalibración de los tiempos de tránsito y una mayor presión sobre la disponibilidad de la flota. Para el comercio hortofrutícola internacional, altamente dependiente de la puntualidad logística y de la continuidad de la cadena de frío, cualquier alteración en la programación impacta directamente en la condición del producto a destino y en la planificación comercial.

Mayor exposición a costos y pérdida de previsibilidad

Según los análisis difundidos por Fruitnet / Eurofruit, el principal riesgo para el sector frutícola no radica únicamente en un eventual bloqueo físico de las rutas, sino en la pérdida de previsibilidad operativa. El comercio de fruta fresca funciona sobre ventanas comerciales estrechas y compromisos logísticos ajustados; cuando los itinerarios cambian o se prolongan los tiempos de tránsito, aumentan las probabilidades de sobrecostos, reclamos comerciales o ajustes en los precios de venta.

A esto se suma el incremento de los costos asociados al transporte y a las primas de seguro en contextos de mayor exposición geopolítica. Las navieras, al evaluar escenarios de riesgo, tienden a internalizar esos factores en sus estructuras tarifarias, lo que finalmente se traspasa a los exportadores e importadores.

En un segundo artículo, la misma publicación advierte que, de escalar el conflicto, podría producirse una disrupción significativa en el flujo de frutas hacia determinados mercados, especialmente aquellos que dependen de rutas que atraviesan o se conectan con la región del Golfo. Importadores consultados señalaron que la industria observa con atención la evolución del conflicto, consciente de que la estabilidad logística es un componente esencial de la competitividad.

Implicancias para exportadores del hemisferio sur

Aunque el conflicto se desarrolla en Medio Oriente, sus efectos potenciales alcanzan a exportadores de todo el mundo. En el caso de los países del hemisferio sur, como Chile, Perú o Sudáfrica. la estabilidad de las rutas marítimas resulta crítica durante los meses de mayor volumen de exportaciones a Europa, Asia y Medio Oriente.

Cualquier reconfiguración sostenida de los servicios puede generar congestión en los puertos alternativos, la redistribución de flotas y ajustes en la frecuencia de recaladas. Para productos como uva de mesa, cítricos, arándanos o carozos, donde la condición y la vida de poscosecha son determinantes, un aumento de los días de tránsito puede marcar diferencias relevantes en los retornos y el posicionamiento comercial.

El escenario también vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad estructural de las cadenas globales de suministro ante factores geopolíticos. La experiencia reciente de interrupciones logísticas a nivel mundial ya había dejado lecciones en materia de diversificación de mercados y gestión de riesgo; la actual tensión en el Golfo refuerza esa necesidad.

Logística y resiliencia como eje estratégico

La señal que emerge de los reportes de Fruitnet es clara: la logística vuelve a instalarse como una variable estratégica en el comercio internacional de fruta fresca. Más allá de la evolución puntual del conflicto, el mero ajuste preventivo de las navieras confirma que la estabilidad de los corredores marítimos no puede darse por garantizada.

Para la industria frutícola, el desafío pasa por fortalecer las herramientas de planificación, evaluar escenarios alternativos de transporte y mantener una gestión comercial flexible ante eventuales cambios en tiempos y costos. En un mercado global altamente competitivo, la resiliencia logística se consolida como un factor tan determinante como la calidad productiva o la apertura de nuevos destinos.