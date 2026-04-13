Consolidar para competir: el giro estratégico de la citricultura chilena

Tras cinco años de fuerte expansión, la industria citrícola entra en una fase de consolidación, marcada por mayores exigencias del mercado, presión sobre los márgenes y una competencia internacional cada vez más intensa. La genética, la productividad y la diferenciación aparecen como pilares para sostener la competitividad en la próxima década.

Abril 13, 2026

Por: Sebastián Ramírez, subeditor de Mundoagro

La citricultura chilena atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia. Así lo confirma Christian Gwynne, CEO de Gesex, quien indica que la industria de cítricos en nuestro país se encuentra en un momento sólido y de alto dinamismo. Y es que, según explica, estos cultivos “han consolidado su espacio gracias a su buen rendimiento productivo, calidad interna y competitividad en los mercados internacionales”

El crecimiento de los últimos años no ha sido casual. Chile ha sabido aprovechar ventajas estructurales, como su condición fitosanitaria, su contraposición al hemisferio norte y su experiencia exportadora, factores que —en palabras de Gwynne— han permitido un alza sostenida de la producción y las exportaciones.

Christian Gwynne

DE LA EXPANSIÓN A LA CONSOLIDACIÓN

Hoy el sector vive una etapa distinta, encontrándose “en una fase de consolidación”.

Chile cuenta con cerca de 27.800 hectáreas plantadas de cítricos, distribuidas desde la Región de Atacama hasta la de O’Higgins, con la Región Metropolitana como el principal polo productivo, con más de 8.300 hectáreas.

Las superficies de limones lideran con más de 9.000 hectáreas, seguidas por mandarinas y naranjas, con cerca de 7.800 y 6.600 hectáreas, respectivamente.

Sin embargo, existe una proporción importante de plantaciones ubicadas en zonas límite, donde las condiciones agroclimáticas dificultan alcanzar niveles altos y consistentes de productividad, lo que obliga a una gestión técnica más precisa y cuidadosa.

En términos de superficie, la expansión más significativa ocurrió en los últimos cinco años, con la plantación de aproximadamente 2.500 hectáreas de limones y 4.500 hectáreas de mandarinas. Ese proceso permitió aumentar el potencial productivo del sector en torno al 40%.

Chile cuenta con aproximadamente 27.800 hectáreas plantadas de cítricos, de las cuales cerca de 7.800 corresponden a mandarinas.



Una parte relevante de esas plantaciones aún no ha entrado en plena producción, por lo que en los próximos años debería observarse un crecimiento cercano al 10% en los volúmenes totales, siempre dependiendo de las condiciones de mercado y del clima. En términos productivos, se suma, además, que tras la helada de 2022, la producción de limones y naranjas se recuperó.

La última temporada reunió condiciones climáticas favorables que permitieron alcanzar cerca de 500 millones de kilos, lo que marcó un récord en mandarinas, clementinas y limones.

Con todo ello, las proyecciones van al alza. Según estimaciones del USDA, se prevé que para la temporada 2025/26 la producción total de cítricos podría acercarse a 700.000 toneladas, con aumentos de producción de limones (aproximadamente 4,4%), mandarinas (3,1%) y naranjas (2,5%).

En la última década, los cambios estructurales han sido profundos; entre los que destacan especialmente la expansión de variedades, como las mandarinas W. Murcott y Tango; el uso de portainjertos más adecuados; y una mayor especialización de las áreas productivas, aspectos que, ajuicio de Gwynne, han sido determinantes. A ello se suma una evolución hacia manejos técnicos más precisos y una planificación comercial orientada a ventanas específicas de mercado, así como una creciente profesionalización de la gestión agrícola y comercial.

Los avances técnicos también han sido clave. “La plantación en zonas libres de heladas, el riego tecnificado y el mayor conocimiento del comportamiento varietal han mejorado los rendimientos”, señala.

Además, la selección de zonas con acumulación térmica adecuada ha permitido alcanzar mejores niveles de madurez y calidad interna.

Pero enfatiza que el foco no es solo productivo: “El manejo agronómico hoy está mucho más enfocado en la calidad interna, los sólidos solubles y la condición de llegada a destino”. Este trabajo se apoya en mejoras en la postcosecha y en la cadena de frío, fundamentales para asegurar el buen arribo en los distintos mercados.

COMPETENCIA INTERNACIONAL Y PRESIÓN SOBRE LOS MÁRGENES

En el escenario global, Chile compite en soft citrus principalmente con Perú, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. “Mientras Perú suele destacar por calibres más grandes, Chile se diferencia por su sabor y su condición”, resume Gwynne.

El mercado de Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los cítricos chilenos: en 2024 importó cerca del 90% de las mandarinas, naranjas y clementinas provenientes de Chile. Sin embargo, no está exento de desafíos. “La competencia es intensa, con varios orígenes coincidiendo en las mismas ventanas comerciales”, advierte, especialmente en un contexto de creciente producción de mandarinas en Chile.

Si se analiza dicha competencia, se puede destacar que en limones, Argentina es un actor de gran escala, con una fuerte orientación hacia la agroindustria. En naranjas y mandarinas destinadas a Norteamérica, la competencia proviene principalmente de Sudáfrica y Perú, bajo exigencias de tratamiento de frío que impactan la vida de postcosecha.

A ello se suma Uruguay, con volúmenes menores, pero que igualmente agregan oferta al mercado. Además, tanto al inicio como hacia el final de la temporada, la comercialización de mandarinas también se ve presionada por la producción local de California.

Asia, especialmente China, aparece como el mercado con mayor valorización. “Es donde se puede capturar mayor valor por caja, pero exige altos estándares de consistencia, de condición de llegada y de cumplimiento fitosanitario”, enfatiza el experto. Y es precisamente lo que logra Chile. Ello sucede especialmente en limones, gracias a su condición fitosanitaria; mientras que en mandarinas y naranjas compite con Australia y Sudáfrica en perfiles de fruta con mayor dulzor, atributo que representa un desafío bajo las condiciones climáticas más frías de nuestro país.

En términos de valores, la temporada pasada el aumento de aranceles para Sudáfrica desde 10% a 30% generó una saturación anticipada del mercado antes de que la medida entrara en vigor, provocando sobreoferta y afectando los precios.

Europa ofrece oportunidades más puntuales y, aunque es más difícil competir en volumen frente a países con estructuras de costos más bajas, existen ventanas interesantes. La caída productiva en España y las heladas en Turquía permitieron un mayor envío de limones chilenos.

CONSUMIDOR MÁS EXIGENTE Y CATEGORÍA EN TRANSFORMACIÓN

En cuanto a las preferencias de consumo, el CEO de Gesex asegura que ya no basta con que la fruta se vea bien por fuera; hoy lo más importante es la experiencia de consumo. Además, existe una mayor preocupación por la salud, lo que favorece a los cítricos por su asociación con la vitamina C y el fortalecimiento del sistema inmune.



Estados Unidos es el principal comprador de los cítricos chilenos. En 2024 importó más del 90% de las mandarinas, naranjas y clementinas locales.

Asimismo, el atributo “casy peeler” es fundamental, especialmente en el consumo escolar y el snack saludable. En este sentido, las mandarinas continúan liderando el crecimiento, consolidándose por su “conveniencia, sabor y facilidad de consumo”. No obstante, advierte que “sabor, dulzor y ausencia de semillas siguen siendo determinantes en la experiencia”.

También existe la posibilidad de crecer en ventanas y nichos específicos con mandarinas ultradulces, segmento que aún está en exploración y que requiere variedades que combinen alta productividad con calidad interna premium.

En paralelo, destaca el crecimiento de las limas y los limones en Norteamérica. Existe una tendencia creciente hacia el consumo de estas frutas, impulsada por sus beneficios para la salud, su uso en la cocina diaria y su creciente presencia en la gastronomía y coctelería.

Asimismo, en Estados Unidos se están desarrollando con fuerza los limones sin semilla, con producciones relevantes en México y California. Esta categoría está ganando una gran penetración en el mercado gracias a su mayor conveniencia y facilidad de consumo.

Por otro lado, los cítricos de pulpa roja —como las variedades sanguíneas— también prometen crecer gracias al avance genético. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en la postcosecha y la estabilidad del color, aspectos clave para su consolidación comercial.

A nivel global, la producción creció 1,5 veces en la última década y el comercio internacional aumentó más del 120% en 30 años. Aunque el consumo en Estados Unidos se ha moderado, otros mercados emergentes continúan expandiéndose.

LA PRÓXIMA DÉCADA: TECNOLOGÍA Y VALOR

Al proyectar la industria a diez años, Gwynne visualiza una citricultura más tecnológica, especializada y orientada a nichos premium.

Además, proyecta un país que haya avanzado en infraestructura hídrica, fortaleciendo la disponibilidad y la seguridad del agua para la agricultura, lo que permitiría consolidar las zonas actuales e incluso expandirse hacia nuevas áreas con condiciones agroclimáticas favorables.



A juicio de Gwynne, el desarrollo de marcas colectivas, como “Cítricos de Chile”, asociadas a un estándar de calidad consistente, puede convertirse en una poderosa herramienta de posicionamiento.

Las limitaciones hídricas condicionan la expansión, por lo que el crecimiento futuro vendrá principalmente de aumentos en productividad y eficiencia.

No obstante, se exploran nuevas zonas costeras del Maule con potencial agroclimático y procesos de reconversión basados en especies menos competitivas.

Entre los riesgos del rubro, la mayor dificultad pasa por la compresión de márgenes, a lo que se suman las amenazas fitosanitarias como el HLB -que ha causado severos problemas en Florida y Brasil-, y la “mancha negra”, que afecta a Sudáfrica. Ambos ejemplos refuerzan la importancia de la vigilancia y la prevención fitosanitaria en Chile.

Por su parte, considera que la mayor oportunidad está en la diferenciación, ofreciendo consistencia en calidad y seguridad de suministro, aprovechando las ventajas fitosanitarias y la reputación de calidad que tiene Chile. Asimismo, la sostenibilidad representa otro eje estratégico, que puede abordarse mediante un manejo hídrico más eficiente, el uso de energías renovables y una visión de la agricultura como motor de desarrollo social.

Finalmente, el desarrollo de marcas colectivas, como “Cítricos de Chile”, asociadas a un estándar de calidad consistente, puede convertirse en una poderosa herramienta de posicionamiento. “Cuando la calidad es consistente y reconocida, se convierte en el mejor marketing y en la base para construir valor de largo plazo”, asegura y añade que “el desafío es profundizar en nuestras ventajas y transformarlas en mayor valorización”.

La transformación y consolidación del sector citrícola son evidentes; la expansión en superficie y cambios en sus manejos así lo demuestran. Sin embargo, como en muchos otros cultivos, los desafíos persisten. Pero la balanza se inclina al lado positivo: la calidad está y el país cuenta con las condiciones para enfrentar las dificultades y aprovechar sus ventajas competitivas.