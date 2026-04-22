Cool Carriers Chile consolida su liderazgo en exportaciones frutícolas pese a escenario complejo

La compañía alcanzó participaciones de mercado históricas en sus rutas hacia Estados Unidos, destacando por eficiencia logística y rapidez en tránsito.

Abril 22, 2026

En una temporada marcada por la desaceleración de la demanda internacional, Cool Carriers Chile logró fortalecer su posición como uno de los principales actores en el transporte de fruta fresca hacia Estados Unidos, registrando resultados destacados durante el verano 2025-2026.

De acuerdo con el balance operativo de la compañía —reconocida a nivel global por su especialización en transporte marítimo refrigerado—, entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 se evidenció un sólido desempeño en sus rutas clave desde los puertos de Coquimbo y Valparaíso hacia la costa este y oeste del mercado norteamericano.

En la ruta hacia Gloucester, en la costa este de Estados Unidos, la firma movilizó cerca de 178 mil pallets, distribuidos en 24 recaladas, lo que significó un incremento del 11% respecto a la campaña anterior. Este volumen le permitió alcanzar una participación de mercado cercana al 46,5%.

Por su parte, el servicio con destino a Los Ángeles registró cifras igualmente relevantes. Con 82 mil pallets transportados en 12 recaladas, la compañía logró una participación récord de 71,3%, consolidando su dominio en esta ruta estratégica hacia la costa oeste.

Uno de los factores diferenciadores del desempeño de Cool Carriers fue la eficiencia en los tiempos de tránsito, que se mantuvieron en torno a los 12 días en promedio, lo cual es un elemento clave para la competitividad de la fruta chilena en destino.

Menor demanda, mayor exigencia

Los resultados se dan en un contexto desafiante para la industria exportadora. Según explicó el gerente general de la filial chilena, Ricardo Barckhahn, la temporada estuvo marcada por una contracción significativa en la demanda de envíos hacia Estados Unidos.

En este sentido, detalló que los volúmenes con destino a Los Ángeles cayeron aproximadamente un 25%, mientras que los embarques hacia Gloucester retrocedieron cerca de un 17%. Esta situación responde, entre otros factores, a un menor consumo en los mercados de destino y a estándares más estrictos en calidad y condición de la fruta.

Pese a este escenario, la compañía logró sostener e incluso aumentar su participación gracias a un modelo operativo enfocado en servicios directos y especializados, lo que permitió adaptarse con mayor flexibilidad a las variaciones del mercado.

Enfoque en especialización logística

El posicionamiento de Cool Carriers también se sustenta en su capacidad operativa. La empresa dispone de una flota de más de 50 buques diseñados específicamente para el transporte de productos perecederos, lo que le permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de la industria.

Estas naves cuentan con alta capacidad para carga en cubierta, grúas propias que facilitan operaciones autónomas en puerto y un enfoque orientado al traslado eficiente de productos como frutas frescas, cítricos, plátanos, carnes congeladas y productos del mar.

En un año de menores volúmenes globales, el desempeño de la compañía reafirma la relevancia de los servicios especializados en la logística frutícola, consolidándose como una alternativa preferente frente al transporte en buques portacontenedores tradicionales.

Fuente: Frutas de Chile