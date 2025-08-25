Copefrut implementa SAP S/4HANA como parte de su renovación tecnológica

El proyecto que se implementó hace un año ha sido un éxito rotundo, con la empresa operando sin interrupciones, cumpliendo con los plazos de entrega y enfrentando los desafíos tecnológicos de manera efectiva.

La empresa líder en exportación de frutas chilenas, y pioneros de la industria cerecera, implemento el nuevo sistema bajo el modelo RISE with SAP, permitiendo la migración a la nube con reducción de riesgos operativos.

A través de un comunicado, Copefrut explicó que había identificado deficiencias en su infraestructura tecnológica ya que su sistema ERP, desarrollado internamente, no era escalable y presentaba problemas de confiabilidad, tiempos de respuesta lentos y altos costos de mantenimiento. Ante esto, dicen, surgió el proyecto FreshGo, un plan de renovación tecnológica destinado a mejorar la competitividad y modernizar los procesos.

Ademas dijo que el nuevo modelo les permite migrar a la nube, reducir riesgos y optimizar sus operaciones. “Además, la gigante alemana de tecnología para empresas, ofrecía un ecosistema de partners robusto y herramientas de clase mundial que facilitan la transformación digital de la empresa”, asegura el comunicado.

“La adopción de esta plataforma ha permitido a Copefrut mejorar la toma de decisiones, integrar los distintos departamentos y optimizar la gestión de toda nuestra cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Esto es crucial en un contexto de sostenibilidad, donde la eficiencia y la trazabilidad son esenciales”, señaló el gerente general de Copefrut, Andrés Fuenzalida.

De acuerdo con el comunicado, la firma puso en operación el 80% de su cadena de valor en SAP con una implementación gradual; conformó un equipo interno capaz de resolver el 80% de los incidentes post go-live; y, a un año de operación, reporta 97 millones de kilos exportados, US$350 millones facturados y más de 100.000 pallets despachados sin interrupciones.

Como siguiente etapa, Copefrut planea sumar SAP Start —entrada central a soluciones cloud de SAP— y SAP Datasphere, la plataforma de datos que habilita acceso unificado y modelado para analítica avanzada. (La compañía apunta, además, a facilitar la trazabilidad en terreno mediante capacidades móviles).





