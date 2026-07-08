Coquimbo: Mosca de la fruta provoca la pérdida de 40 mil kilos de paltas en Monte Patria y controles se proyectan hasta 2027

La emergencia sanitaria ya afecta de forma directa a unos 60 productores de la comuna. El SAG ha retirado cerca de un millón de kilos de fruta en total y mantiene un despliegue masivo en la zona para contener el brote.

Julio 8, 2026

La presencia de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) continúa asestando un duro golpe a la actividad agrícola de la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo. De acuerdo con los últimos reportes sectoriales, la plaga ya ha provocado la pérdida y posterior eliminación de 40.000 kilos de paltas, una situación que mantiene en estado de alerta a cerca de 60 productores locales que han visto mermada su capacidad comercial.

El descarte de este volumen de fruta responde a la estricta aplicación de los protocolos de erradicación biológica y bioseguridad. Cada vez que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detecta un foco activo del insecto, se activa un plan de contingencia obligatorio: en un radio de 200 metros a la redonda del punto de hallazgo, los agricultores deben realizar la descarga total de la fruta de los árboles. Esta medida de desbaste busca cortar de raíz el ciclo reproductivo de la plaga, impidiendo que el insecto continúe utilizando los frutos para depositar sus larvas.

Cifras de una emergencia provincial

El director regional (s) del SAG, Luis Alfonso Morales, detalló la magnitud del operativo sanitario desplegado en la provincia del Limarí. Hasta la fecha, el organismo ha retirado un total acumulado de 950.000 kilos de diversas frutas desde las distintas zonas que se encuentran bajo control sanitario en Monte Patria. Dentro de ese gran volumen general, los 40.000 kilos corresponden específicamente a paltas que debieron ser destruidas para garantizar la sanidad del territorio.

Para asegurar la efectividad del cerco epidemiológico, las autoridades mantienen una estrategia de fiscalización de alta intensidad que incluye:

Un contingente en terreno de aproximadamente 480 funcionarios de la institución agrícola.

El monitoreo constante de alrededor de 1.400 capturas de mosca de la fruta registradas en múltiples sectores de la comuna.

El establecimiento de un control carretero permanente y estratégico, diseñado para fiscalizar vehículos y evitar de forma estricta el traslado e internación de fruta fresca desde las áreas bajo restricción hacia zonas libres de la plaga.

La proyección de los controles y el debate por los seguros

La erradicación definitiva del brote no será inmediata. Las proyecciones técnicas de la autoridad sanitaria indican que, dependiendo de si se registran nuevas capturas de ejemplares o se detectan focos larvarios adicionales en los muestreos sistemáticos, las medidas de control y las restricciones de movimiento de fruta podrían extenderse obligatoriamente hasta enero de 2027.

Esta extensa ventana de control sanitario acentúa la preocupación económica de los agricultores afectados. Desde el SAG informaron que aquellos productores que sufran la eliminación de más de 200 kilos de fruta de sus huertos tienen la opción de postular y acceder a los beneficios del seguro agrícola estatal. Sin embargo, diversos afectados de la zona de Monte Patria ya han manifestado su inquietud debido a que los montos contemplados en las indemnizaciones resultan insuficientes, advirtiendo que los pagos regulatorios no logran cubrir el valor comercial real ni los costos de producción invertidos en la fruta perdida.

Fuente: El Diario Financiero