Coquimbo: refuerzan control de mosca de la fruta y dan inicio a exportaciones de cítricos a EE.UU.

Autoridades y sector privado coordinaron medidas para agilizar procesos logísticos y avanzar en la erradicación de focos, en un contexto clave para el inicio de la temporada citrícola.

Abril 27, 2026

La región de Coquimbo marcó el inicio de la temporada de exportaciones de cítricos frescos a Estados Unidos, en el marco de una visita encabezada por el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas, junto a representantes de Frutas de Chile.

La instancia permitió evaluar en terreno el avance del programa de control y erradicación de la mosca de la fruta, así como coordinar acciones para enfrentar los desafíos operativos que afectan a los productores locales.

El gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, calificó la jornada como “muy productiva” y destacó la importancia de fortalecer la coordinación público-privada en un momento clave para la industria regional.

Coordinación para destrabar procesos

Durante la visita, las autoridades sostuvieron reuniones con la delegación presidencial regional, el seremi de Agricultura, Vicente Cortés; el director regional del SAG, Luis Morales; representantes de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), productores y equipos técnicos.

El foco estuvo puesto en acelerar soluciones frente a los nudos logísticos y administrativos derivados de los brotes de mosca de la fruta, los cuales han impactado el movimiento de la producción.

“Con el inicio de la temporada, sabemos lo relevante que es la fruticultura para la región, especialmente los cítricos, cuyo principal destino es Estados Unidos. Por eso, es clave mantener una coordinación efectiva entre todos los actores”, señaló el director nacional del SAG, Domingo Rojas.

Asimismo, la autoridad subrayó el compromiso del servicio para erradicar los focos detectados, destacando el valor de la colaboración con el sector exportador para mejorar la respuesta frente a la contingencia.

Sitio de inspección operará bajo doble condición

Uno de los anuncios más relevantes fue la habilitación del sitio de inspección fitosanitaria bajo una modalidad de “doble condición”, lo que permitirá procesar simultáneamente fruta proveniente de zonas reguladas y áreas libres de la plaga.

Según explicó Canala-Echeverría, las obras de adecuación comenzarán esta semana y deberían estar operativas en un plazo máximo de 10 días, tras los acuerdos alcanzados entre el SAG y el USDA-APHIS.

El ejecutivo también enfatizó la necesidad de avanzar con mayor rapidez en el proyecto de un nuevo sitio de inspección, que ya registra avances en su etapa de planificación.

Productores piden mayor agilidad

En paralelo, durante el recorrido en terreno, productores y operadores de plantas manifestaron su preocupación por la lentitud de los procesos de movilización de cítricos hacia el sur del país, especialmente para abastecer el mercado interno.

Desde Frutas de Chile indicaron que, si bien se reconoce la importancia de resguardar el estatus fitosanitario, es necesario introducir mayor flexibilidad en los procedimientos administrativos sin comprometer la seguridad cuarentenaria.

En esa línea, se informó que el SAG regional reforzará sus equipos de campo con el objetivo de agilizar las autorizaciones de movimiento de fruta.

Intensifican campaña de erradicación

Actualmente, cerca de 500 personas participan en las distintas etapas del programa de control de la mosca de la fruta en la región. Pese a las dificultades, las autoridades destacaron que se está trabajando para acelerar la liberación de las zonas bajo cuarentena.

“El negocio de la fruta fresca requiere velocidad. Confiamos en que las medidas adoptadas permitirán retomar un flujo comercial acorde a las exigencias del mercado, tanto a nivel interno como de exportación”, afirmó Canala-Echeverría.

Valoración del trabajo público-privado

Desde la Sociedad Agrícola del Norte, su gerenta, Alejandra Marín, valoró la presencia de las autoridades y la disposición para avanzar hacia soluciones concretas.

“Es fundamental contar con mayor celeridad en los procesos, y hoy pudimos plantearlo directamente. Vemos una buena disposición para mejorar los plazos, especialmente en lo relacionado con las autorizaciones para el traslado de fruta”, indicó.

Fuente: Frutas de Chile