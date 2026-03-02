Corea del Sur abre las puertas a la fruta importada: aranceles 0% para frenar la inflación

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los consumidores tras el Año Nuevo Lunar, el Gobierno surcoreano elimina impuestos a productos clave como bananas, piñas y mangos.

Marzo 2, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

En un movimiento estratégico para estabilizar los precios de la canasta básica, el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur ha anunciado la reapertura de exenciones arancelarias para diversas frutas importadas. Esta medida surge como una respuesta directa al incremento en el costo de vida y busca garantizar el acceso a alimentos frescos tras las festividades del Año Nuevo Lunar, en un contexto de presiones inflacionarias globales y locales.

Adiós al 30%: Frutas tropicales libres de impuestos

A partir del 12 de febrero y hasta el 30 de junio de 2026, productos de altísima demanda como bananas, piñas y mangos podrán ingresar al mercado coreano sin pagar aranceles. Hasta ahora, estas frutas enfrentaban un gravamen del 30%, lo que encarecía significativamente su precio en los estantes de los supermercados. Esta apertura no solo beneficia a los consumidores, sino que abre una ventana de oportunidad para los exportadores internacionales.

La decisión no es casual. Corea del Sur ha visto cómo su producción nacional de frutas tradicionales, como manzanas y peras, ha sufrido debido a condiciones climáticas adversas y olas de frío extremo que han llegado a los -20°C. Según reporta el medio especializado Fruitnet, estas exenciones son parte de un plan de emergencia más amplio que incluye incluso la importación masiva de huevos para controlar los precios internos.

El desafío del dólar: ¿Bajarán realmente los precios?

A pesar de la excelente noticia del arancel 0%, los analistas advierten sobre un obstáculo importante: el tipo de cambio. La moneda coreana (won) ha perdido terreno frente al dólar, lo que encarece las compras internacionales. Existe el riesgo de que el ahorro generado por la exención de impuestos sea absorbido por el alto costo del dólar, limitando el impacto final de la rebaja en los bolsillos de las familias coreanas.

¿Qué sigue? La posible expansión de la medida

Expertos del sector, como Hyojun Kim, sugieren que este beneficio podría no detenerse aquí. Si la presión inflacionaria persiste, el Gobierno surcoreano podría considerar extender estas exenciones a otras categorías de frutas. Por ahora, el plan forma parte de un paquete de emergencia que incluso ha incluido la importación masiva de más de 2 millones de huevos para estabilizar el mercado alimentario.