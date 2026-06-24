Corea del Sur y Vietnam validan avances en certificación y tratamientos de frío para fruta chilena

La gira técnica desarrollada por Frutas de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) destraba nudos logísticos clave y acelera los protocolos de apertura. El ingreso de las ciruelas frescas a Corea y la optimización de los tratamientos de frío en tránsito marcan la agenda para consolidar el crecimiento en los mercados del Sudeste Asiático e India.

Junio 24, 2026

Una exitosa e histórica gira por los principales mercados de Asia concluyó la delegación público-privada chilena, integrada por representantes de Frutas de Chile y directivos técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). La misión internacional logró concretar acuerdos estratégicos de carácter fitosanitario y operativo con las máximas autoridades de sanidad vegetal de Corea del Sur y Vietnam, marcando un hito que potenciará la competitividad y fluidez de los envíos de fruta fresca en contraestación para las próximas campañas.

El despliegue técnico, que responde a una estrategia de diversificación y consolidación en los mercados de alto valor de la región de ASEAN y el este asiático, apuntó a resolver cuellos de botella regulatorios, optimizar las cadenas de frío en tránsito y agilizar la aprobación de nuevas especies frutícolas en plazas con un consumo en constante expansión.

Corea del Sur: Luz verde para la certificación electrónica y el avance de las ciruelas

En Seúl, las reuniones bilaterales se concentraron con la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas de Corea del Sur (APQA). El principal avance técnico de la jornada estuvo centrado en acelerar el protocolo de acceso para las ciruelas frescas chilenas, cultivo que se mantiene como la máxima prioridad de apertura en la agenda fitosanitaria bilateral con este país.

Además de los avances en el análisis de riesgo de plagas para las ciruelas, la delegación chilena amarró compromisos en dos frentes operacionales críticos:

Tratamiento de frío en tránsito: Se acordaron mejoras estructurales para flexibilizar y validar los procesos de tratamiento cuarentenario a bordo de las naves, resguardando la condición de la fruta sin alterar los tiempos logísticos de arribo.

Se acordaron mejoras estructurales para flexibilizar y validar los procesos de tratamiento cuarentenario a bordo de las naves, resguardando la condición de la fruta sin alterar los tiempos logísticos de arribo. Certificación electrónica (Ecert): Se definieron los pasos finales para implementar de manera definitiva los certificados fitosanitarios digitales, una herramienta que reducirá drásticamente la burocracia en los puertos de destino, eliminando los sobrecostos por retrasos de documentación en papel.

Corea del Sur se ha consolidado como un destino premium fundamental para el agro chileno —donde cultivos como la cereza han registrado crecimientos espectaculares y retornos estables en las cadenas de retail—, por lo que expandir la canasta hacia los carozos es considerado un paso estratégico por el sector.

Vietnam y el bloque ASEAN: Agilizando la logística del Sudeste Asiático

La segunda estación clave de la gira se volcó hacia Vietnam y los mercados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región que se proyecta como el gran motor de consumo de la década debido al auge de sus clases medias y la modernización de su cadena de frío e e-commerce.

En Hanoi, la mesa técnica público-privada logró destrabar los requisitos de inspección para los cargamentos de frutas chilenas como manzanas y uvas de mesa. Las autoridades vietnamitas coincidieron en la necesidad de estrechar los canales de cooperación aduanera y cuarentenaria para asegurar la continuidad del suministro, especialmente en las ventanas de contraestación donde Chile no compite con la producción local.

Los acuerdos apuntan a homologar criterios técnicos de inocuidad y límites máximos de residuos, facilitando la validación de laboratorios nacionales ante las agencias asiáticas de fiscalización.

Alianza público-privada como eje de la competitividad

El balance general de la misión deja de manifiesto que el éxito exportador de Chile no depende únicamente de las condiciones productivas en los huertos, sino de la capacidad del Estado y el sector privado para actuar en sintonía frente a los mercados internacionales.

La sincronía entre los equipos del SAG en el control fronterizo y fitosanitario, junto al brazo comercial de Frutas de Chile, permite que el país responda con agilidad institucional a las barreras no arancelarias que suelen imponer los mercados asiáticos, asegurando canales logísticos expeditos de cara al inicio de la temporada de exportaciones de la segunda mitad del año.

Fuente: Frutas de Chile