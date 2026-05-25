Crisis en Europa del Este: Hungría enfrenta la peor cosecha de cerezas en 25 años tras severas heladas primaverales

El sector frutícola húngaro estima pérdidas de hasta un 70% en la producción de variedades tempranas y de media estación. El fenómeno climático desconfigura el inicio de la temporada de fruta de carozo en el continente y empujará los precios al alza.

Mayo 25, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez



Un escenario catastrófico sacude a la fruticultura de Europa del Este. La industria de la cereza en Hungría se enfrenta de manera inminente a su peor cosecha en el último cuarto de siglo, luego de que una ola de heladas tardías extremadamente severas azotara a las principales zonas productoras del país durante el mes de abril.

De acuerdo con los informes técnicos de los gremios agrícolas húngaros y agencias de monitoreo climático, el termómetro se desplomó de forma abrupta en momentos en que los huertos se encontraban en pleno proceso de floración y cuaja inicial. Este factor agrometeorológico destruyó los tejidos más sensibles de los árboles, provocando caídas masivas de frutos y dejando mermas productivas que, en los distritos más afectados del centro y sur de Hungría, superan el 70% de pérdida de volumen.

El impacto de las heladas de abril: Pérdida total en variedades tempranas

Las evaluaciones de campo confirman que el impacto del congelamiento no fue homogéneo, pero afectó con especial agresividad a la estructura comercial de la temporada:

Variedades Tempranas: Registran pérdidas casi totales. Al encontrarse en su fase fenológica más vulnerable, los huertos orientados a las primeras ventanas de comercialización de la primavera europea no lograrán rescatar volúmenes comerciales significativos.

Registran pérdidas casi totales. Al encontrarse en su fase fenológica más vulnerable, los huertos orientados a las primeras ventanas de comercialización de la primavera europea no lograrán rescatar volúmenes comerciales significativos. Variedades de Media Estación y Tardías: Aunque resistieron marginalmente mejor, muestran severos problemas de desarrollo, aborto de frutos y daños estéticos en la piel que comprometen su elegancia, reduciendo drásticamente el porcentaje de fruta apta para la exportación en fresco.

La gravedad de la situación radica en que Hungría es uno de los proveedores clave de cerezas ácidas (sour cherries) y dulces para la industria de procesamiento y el retail de Europa Central en el inicio de cada verano en el hemisferio norte, por lo que esta contracción histórica del stock dejará un vacío logístico difícil de llenar.

Presión sobre los precios y el abastecimiento europeo

El desplome de la oferta húngara ocurre en paralelo a los recientes desastres climáticos reportados en otras cuencas productoras de Europa —como las tormentas y partiduras por lluvia en el sur de Italia—, configurando un cuadro de escasez generalizada de fruta de carozo para las próximas semanas.

Los operadores comerciales y cadenas de supermercados en Alemania, Austria y Polonia ya prevén un inicio de campaña con cotizaciones inusualmente elevadas debido a la falta de fruta disponible. Asimismo, la industria de jugos, congelados y conservas —que depende fuertemente de la cereza húngara por sus óptimos niveles de acidez y color— enfrentará una dura competencia por conseguir materia prima, encareciendo los costos de procesamiento industrial.

La urgencia de sistemas de control de heladas

Para los productores locales, este desastre húngaro —el más grave desde finales de la década de 1990— reabre con urgencia el debate técnico sobre la resiliencia climática. Las asociaciones agrícolas locales recalcan que el cambio climático está adelantando las fases de brotación debido a inviernos más cálidos, dejando a los cultivos expuestos a las heladas tardías de primavera.

Ante este nuevo patrón del clima, referentes de la actividad insisten en que la supervivencia económica de los huertos de cerezas premium dependerá de la capacidad de financiar e implementar de forma masiva tecnologías de mitigación activa, tales como torres de control de heladas (hélices), sistemas de riego por aspersión e incluso calefactores, herramientas que demandan un alto capital de inversión pero que hoy marcan la diferencia entre la quiebra y la continuidad del negocio.

Fuente: HungaryToday