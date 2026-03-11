Crisis en Medio Oriente afecta comercio frutícola sudafricano

El conflicto en la región está alterando rutas marítimas clave y generando retrasos en exportaciones de manzanas, peras y carozos hacia uno de los mercados más importantes para el sector.

Marzo 11, 2026

Los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre el comercio internacional de fruta fresca continúan. En el caso de Sudáfrica, los exportadores reportan que cientos de miles de cajas de fruta se encuentran actualmente en tránsito o con destino incierto, en medio de interrupciones logísticas y cambios en las rutas marítimas hacia la región.

De acuerdo con la industria frutícola sudafricana, alrededor de 675.000 cajas de fruta de carozo y cerca de 900.000 cajas de manzanas y peras ya se encuentran en el mar, lo que ha generado preocupación entre exportadores sobre su destino final y el posible impacto comercial de los retrasos.

El problema se ha intensificado luego de que varias compañías navieras modificaran o suspendieran servicios hacia algunos puertos del Golfo, obligando a los barcos a permanecer a la espera o a redirigir sus rutas. En algunos casos, incluso se ha solicitado desembalar contenedores ya preparados para exportación en el puerto de Ciudad del Cabo ante la incertidumbre logística.

Retrasos logísticos y mayores costos

El conflicto ha alterado importantes corredores marítimos del comercio global, lo que ha llevado a algunas líneas navieras a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, una decisión que puede aumentar los tiempos de tránsito entre 10 y 14 días y elevar significativamente los costos de combustible, seguros y transporte.

Además de los retrasos, varias navieras han impuesto recargos extraordinarios por riesgo y combustible, lo que incrementa aún más la presión sobre los márgenes de los exportadores agrícolas.

Para los productores de fruta fresca, el problema es especialmente complejo debido a la naturaleza perecible de los productos y a los estrictos requisitos fitosanitarios de los mercados internacionales. La fruta exportada suele estar certificada para un destino específico, lo que dificulta redirigir los cargamentos a otros mercados una vez que están en tránsito.

Un mercado clave para la fruta sudafricana

La preocupación de la industria se explica por la importancia del Medio Oriente como destino para la fruta del país. Según cifras del sector, la región concentra aproximadamente:

21% de las exportaciones sudafricanas de peras

12% de las manzanas

60% de los damascos

34% de los duraznos

12% de las nectarinas

17% de las ciruelas

Los Emiratos Árabes Unidos, en particular, se han consolidado en los últimos años como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la fruta del Cabo Occidental, lo que aumenta la preocupación del sector ante la interrupción de las rutas comerciales.

En este escenario, algunos exportadores han comenzado a evaluar mercados alternativos como India, aunque el proceso es complejo debido a las exigencias regulatorias y de tratamiento fitosanitario que varían entre países.

Impacto desigual en la industria

Aunque el impacto es significativo para productos como manzanas, peras y frutas de carozo, otras industrias frutícolas sudafricanas podrían verse menos afectadas. En el caso de la uva de mesa, por ejemplo, solo alrededor del 4% de la producción se destina al Medio Oriente, lo que reduce la exposición directa del sector a esta crisis logística.

Sin embargo, el sector advierte que las consecuencias podrían extenderse más allá de los envíos directamente afectados. La redirección de fruta hacia mercados alternativos podría generar sobreoferta en algunos destinos, presión a la baja en los precios y mayores costos operativos, en un contexto global ya marcado por desafíos logísticos.