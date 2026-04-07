Crisis en Medio Oriente sacude la logística asiática: Fletes suben un 28% en una semana

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente impacta directamente en las tarifas de transporte de contenedores, elevando los costos operativos en rutas clave para el comercio regional.

Abril 7, 2026

El mercado de transporte marítimo en Asia ha iniciado el segundo trimestre de 2026 con una volatilidad extrema. Según el Intra-Asia Container Index (IACI), publicado por la consultora Drewry, el índice compuesto registró un incremento drástico del 28% solo en la primera semana de abril, situándose en 865 dólares por contenedor de 40 pies (FEU).

Este repunte coloca las tarifas un 29% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo del año anterior, rompiendo con la estabilidad que se había observado en meses previos.

El factor Medio Oriente y la ruta Shanghái-Jebel Ali

El motor principal de este salto exponencial es la tensión geopolítica en el Golfo. El análisis de Drewry destaca que el alza no es uniforme, sino que está impulsada mayoritariamente por la ruta Shanghái – Jebel Ali.

Las disrupciones en las cadenas de suministro han obligado a realizar reajustes en la capacidad de carga y han provocado un aumento en las primas de riesgo. Jebel Ali, uno de los nodos logísticos más críticos para el comercio entre Asia y la región del Golfo, se ha convertido en el punto de mayor presión sobre los costos operativos.

Sensibilidad del mercado regional

El IACI monitorea las 18 rutas comerciales más importantes dentro de Asia, incluyendo conexiones vitales con Corea del Sur, Japón, India y el Sudeste Asiático. El salto actual refleja la alta sensibilidad de estos corredores a las crisis externas.

Mientras que otras rutas globales han mostrado signos de normalización tras los desafíos de años anteriores, la interconexión de Asia con los mercados de Medio Oriente mantiene la incertidumbre en niveles elevados. Para los exportadores y operadores logísticos, este incremento representa un nuevo desafío en la estructura de costos de la temporada 2026.



Fuente: Frutas de Chile