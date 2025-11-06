Curculiónidos: El desafío silencioso de los huertos chilenos

La estrategia sustentable de Copeval para un control eficaz de curculiónidos, incluye: Capirel®, Venerate® y Pegafit.

Los curculiónidosrepresentan una de las principales amenazas para frutales y vides en Chile. Estas plagas —como el cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus), el burrito de la vid (Naupactus xanthographus) y el capachito de los frutales (Naupactus cervinus)— afectan desde las raíces hasta brotes y frutos, comprometiendo el vigor de la planta y la productividad de cada temporada, generando pérdidas productivas y dificultando el manejo sanitario de los huertos.

El desafío que representan los curculiónidos exige más que aplicaciones aisladas, requiere una estrategia integral y planificada, capaz de abordar tanto las larvas en el suelo como los adultos en la parte aérea, junto al monitoreo de su emergencia. En este sentido, Copeval decidió fortalecer su portafolio para ofrecer una solución completa mediante tres productos complementarios —Capirel®, Venerate® y Pegafit— que actúan en distintos frentes y momentos del ciclo de la plaga. Esta propuesta entrega eficacia y sustentabilidad, y refleja la capacidad de la compañía para articular lo mejor de empresas líderes en biotecnología y sanidad vegetal, reuniendo bajo una misma estrategia las herramientas más innovadoras y efectivas para proteger la productividad y rentabilidad de los cultivos.

Frente a este escenario, Copeval presenta su estrategia integral para el control de curculiónidos:

Capirel®: El control de larvas desde la raíz del problema.

El ciclo de estas plagas comienza en el suelo, donde las larvas se alimentan de las raíces y el cuello de las plantas, debilitándolas desde su base. Para esta etapa, Capirel® entrega una respuesta única: un formulado de nemátodos entomopatógenos que buscan, penetran y eliminan las larvas.

Este mecanismo no solo reduce la presión de la plaga en su origen, sino que además es una solución certificada para la agricultura orgánica, lo que abre la posibilidad de integrar su uso en programas convencionales, orgánicos o bajo protocolos de sustentabilidad.

Venerate®: Protección aérea y versatilidad.

El control en la parte aérea del cultivo resulta clave, ya que los adultos de los curculiónidos se desplazan y afectan los brotes y los frutos. Venerate®, bioinsecticida a base de la fermentación de la bacteria Burkholderia spp., actúa por contacto e ingestión y permite un control eficaz de los adultos.

Un valor agregado de este producto es su amplio espectro de control, ya que también abarca otras plagas, como el pulgón del avellano, lo que lo convierte en una herramienta estratégica en huertos de avellano europeo, donde ambas plagas suelen coincidir, especialmente en el período de brotación. En el caso de cítricos, las aplicaciones de Venerate para el control de Burrito de la Vid y el Capachito de los frutales, también controla pulgón (Toxoptera aurantii) en mandarinas y enrolladores (Proeulia sp.)

Capirel® permite actuar desde el suelo controlando las larvas, mientras que el uso de Pegafit ayuda a monitorear la emergencia de adultos e indica el momento óptimo para usar Venerate® y controlarlos en el follaje, logrando un programa sin residuos y compatible con certificaciones orgánicas.

En el caso de Vides, usamos la estrategia completa para el control de larvas de burrito (Capirel®), Pegafit para monitorear la emergencia de adultos y Venerate® para el control de adultos. Esta estrategia no suma residuos a la fruta.

Avellano europeo: Capirel® se usa para el control de larvas y durante la brotación, Venerate® ofrece un valor diferencial al controlar simultáneamente cabritos y pulgón, entregando mayor tranquilidad en un momento clave para el cuajado y el desarrollo de frutos.

Cítricos: Para el control del follaje de burritos, capachitos, pulgones y plegadores de hoja (Proeulia sp.) pueden ser abordados de manera eficaz con Venerate®, mientras que con Capirel®, se aborda el control de larvas de burritos y capachitos al suelo.

Cerezos, carozos, arándanos y otros frutales: Usamos Capirel® como base de la estrategia de control de larvas en el suelo. En arándanos, por ejemplo, Capirel® controla larvas de cabritos, además de gusanos blancos, lo que aporta un “plus” importante para este cultivo.

Beneficios de la estrategia integral

Control sustentable, apto para programas de cero residuos.

Herramientas certificadas para agricultura orgánica (Capirel® y Venerate®)

Reducción del uso de insecticidas químicos, protegiendo a polinizadores e insectos benéficos.

Mayor tranquilidad para el productor frente a mercados cada vez más exigentes en materia de inocuidad y trazabilidad.

Innovación y compromiso con el campo chileno

Copeval entiende que el manejo de plagas no es solo un desafío técnico, sino también un compromiso con la sustentabilidad y el futuro de nuestra agricultura. Por eso, pone a disposición de los productores un portafolio de soluciones respaldadas por la ciencia y un equipo técnico que acompaña en terreno, asegurando la correcta implementación de estas estrategias.

Con Capirel®, Venerate® y Pegafit, el productor no solo enfrenta los curculiónidos con eficacia, sino que también avanza hacia una agricultura más responsable, limpia y con mejores oportunidades en los mercados internacionales.

Por: Equipo de Productos Estratégicos Copeval

Contacto: estrategicos@copeval.cl