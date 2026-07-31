De Atacama al espacio: Científicos de la NASA visitan el norte chileno para replicar su modelo agrícola en la Luna

Con el objetivo de aprender a producir alimentos en condiciones extremas similares a las del satélite natural, investigadores espaciales evaluaron en terreno las técnicas de cultivo desarrolladas por SQM en el Desierto de Atacama, abriendo la puerta a una futura cooperación tecnológica internacional.

Julio 31, 2026

Mientras la agencia espacial estadounidense (NASA) se prepara para establecer bases lunares permanentes, uno de los mayores desafíos a resolver es la producción sostenible de alimentos fuera de la Tierra. Para enfrentar este reto, científicos de la institución visitaron recientemente las zonas de experimentación agrícola de SQM en el norte de Chile, buscando extraer conocimiento clave sobre cómo cultivar en entornos de alta radiación solar, escasez hídrica extrema y suelos con baja disponibilidad de nutrientes, variables directas de la superficie lunar.

El Desierto de Atacama como un laboratorio espacial

Durante el recorrido oficial, Trent Smith, científico asesor del Programa de Cultivos Espaciales de la NASA, destacó el valor de la experiencia local:

“Existe una gran experiencia en agricultura en zonas desérticas y hay mucho que podemos aprender de ella para una futura base en la Luna”.

Esta visita técnica sentó las bases para concretar un futuro convenio de cooperación entre la agencia espacial, SQM, Waki Labs y diversos centros tecnológicos. El propósito central es compartir información sobre el comportamiento fisiológico de las plantas e identificar qué especies vegetales poseen mayor resistencia para sobrevivir en ambientes hostiles. Al respecto, Atilio Narváez, subgerente de Programas Sociales de SQM, señaló que los enviados de la NASA mostraron un gran interés en establecer un trabajo conjunto.

El programa “Agricultura en el Desierto” de SQM

El interés internacional recae en el programa “Agricultura en el Desierto”, una iniciativa de valor compartido impulsada por SQM —productor de yodo y nutrientes vegetales a partir del caliche— que demuestra que la producción agrícola es viable en uno de los lugares más áridos del planeta.

Actualmente, el programa abarca 60 hectáreas productivas donde se ejecutan proyectos innovadores de:

Cultivos de alfalfa

Producción de arándanos

Sistemas hidropónicos avanzados

Todo el aprendizaje acumulado en torno al manejo eficiente del recurso hídrico, la nutrición vegetal especializada y la resiliencia ante el estrés climático se perfila como tecnología de punta indispensable para alimentar a los astronautas en futuras misiones espaciales de larga duración.

La alianza potencial entre la industria chilena y la exploración espacial transforma al Desierto de Atacama en un epicentro de innovación tecnológica con proyección interplanetaria. Este acercamiento posiciona a Chile a la vanguardia global en agricultura de zonas áridas, demostrando que las soluciones desarrolladas para enfrentar la sequía y la aridez extrema en la Tierra tienen el potencial de trascender más allá de nuestra atmósfera.