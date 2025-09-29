De equipos a ecosistemas: Repensando la inversión en riego tecnificado

El riego tecnificado es mucho más que infraestructura: es una inversión estratégica que permite transformar el agua en un activo sostenible, mejorar la resiliencia climática y reducir costos.

29/09/2025



Por: Ing. Agr. Sergio Villagrán Varela Magíster Ingeniería Agrícola. Magister en Ingeniería Industrial SCF Agroingeniería Spa

En el contexto de la agricultura moderna, donde los márgenes son cada vez más estrechos y el clima menos predecible, los sistemas de riego tecnificados son una herramienta esencial. Debemos entender que no se trata de una simple adquisición de tecnología, sino de una inversión estratégica que debe responder a los verdaderos desafíos de los productores e implica un cambio organizacional profundo.

El desafío actual es convertir el agua en valor sostenible. Esto requiere mucho más que emisores, válvulas, bombas y sensores: exige decisiones informadas de inversión y operación, la creación de procesos robustos y un liderazgo adaptativo con visión de largo plazo. Es un proceso de maduración que va desde la adquisición de infraestructura física hasta la construcción de un activo intangible: un sistema de gestión hídrica integrado, resiliente y estratégico.

El Job to be Done (JTBD) de un productor agrícola no es “comprar un sistema de riego”, sino resolver un conjunto de objetivos complejos que le permitan producir de forma sostenible, maximizar el retorno sobre la inversión y cumplir exigencias normativas y de mercado, al mismo tiempo que se adapta a condiciones cambiantes y asegura la continuidad operacional.

Para cumplir con este JTBD, el sistema de riego debe, en lo funcional, maximizar el rendimiento del agua, reducir los costos energéticos, automatizar decisiones críticas y entregar información precisa para actuar con anticipación. En lo emocional, debe brindar seguridad frente a la incertidumbre climática, sobre la operación, tranquilidad respecto de la resiliencia y confianza en la rentabilidad de la inversión. En lo social, debe responder a estándares internacionales de trazabilidad y sostenibilidad, posicionar al productor como actor de clase mundial y fortalecer su reputación ante clientes y comunidades.

Lamentablemente, esta visión estratégica suele ser opacada por decisiones de adquisición centradas en el “equipamiento”. El error más común es pensar que basta con “cotizar y construir un sistema de riego”. Esta percepción errada lleva a instalar equipos sin un diseño riguroso, sin procesos de mantenimiento, sin capacitación ni monitoreo y sin integración organizacional. ¿El resultado? Baja uniformidad, consumo excesivo de agua y energía, fallos recurrentes, disminución de la producción, una inversión que no retorna y una alta frustración.

Para evitar estos errores, es clave desarrollar una ingeniería de riego clara y rigurosa. Esto implica diseñar con base en datos reales del suelo, cultivo y clima; simular escenarios operativos; seleccionar componentes eficientes y compatibles con tecnologías de control y definir sectores diferenciados según requerimientos hídricos, de modo que sea posible operar con zonas de manejo determinadas al menos por tipo de cultivo, variedad, suelo, pendiente y exposición. Diseñar bajo un framework como el Variable Rate Irrigation (VRI) permite esta flexibilidad operacional, con ahorros significativos en energía y agua, además de una trazabilidad activa.

También deben considerarse los distintos perfiles de usuarios involucrados y su nivel de compromiso con las soluciones. Sin gestión del cambio ni capacitación, los sistemas pierden eficiencia y eficacia porque no se utilizan sus funcionalidades ni se mantienen adecuadamente.

El sistema de riego es un factor principal para la sostenibilidad financiera de la producción. Por ello, en su evaluación no solo se debe considerar la inversión (CapEx), sino también los costos de operación (OpEx), que en conjunto configuran el Costo Total del Propietario (TCO). A esto se suma la necesidad de construir un modelo financiero que determine el Valor Actual de los Costos (VAC) del sistema.

Pero este análisis es incompleto si no se sensibiliza por las pérdidas productivas y de ingresos que genera una ingeniería de riego deficiente, incluyendo inversiones no previstas, reparaciones y retrofits que drenan el valor económico del proyecto. Un diseño genérico o copiado de otros campos puede parecer más barato, pero termina siendo mucho más caro.

¿Y cuánto cuesta hacerlo mal? La respuesta es dura: es común observar que sistemas de riego mal diseñados generan sobrecostos del 30% en agua, energía y fertilizantes, reducen la productividad en un 15% y multiplican los gastos de mantenimiento, alejándose de la sostenibilidad financiera y ambiental.

Para aplicar los conceptos anteriores, utilizaremos el framework de las 4M: Matter, Model, Measure, Manage.

Matter (lo que importa): En el riego tecnificado, el valor no reside en la compra de equipos, sino en la capacidad de convertir el agua en productividad sostenible y resiliencia organizacional. Aquí se identifican factores críticos de éxito que abarcan lo técnico, lo organizacional y lo financiero: uniformidad de riego, eficiencia energética, capacidades y compromiso del equipo humano, cumplimiento normativo y retorno sobre la inversión (ROI). También se consideran variables emocionales y sociales, como la confianza en la operación y la reputación frente a clientes y comunidades. Esto conecta directamente con los dolores del productor: ineficiencia hídrica, altos costos operativos, dependencia climática y mantenimiento reactivo.

Model (modelización): El diseño debe concebirse como un ecosistema de activos tangibles e intangibles interdependientes. Esto incluye simulaciones hidráulicas y climáticas, proyecciones económicas (CapEx, OpEx, TCO y VAC) y análisis de activos intangibles como cultura digital, procesos operativos, alianzas estratégicas y liderazgo adaptativo. El sistema se segmenta por zonas de manejo según cultivo, suelo, pendiente y exposición, integrando tecnologías como VRI, telemetría y algoritmos predictivos. El objetivo es un sistema “inteligente” que responda al contexto específico del productor, evitando diseños genéricos que multiplican costos y reducen valor.

Measure (medición): Medir implica validar el impacto total – económico, ambiental, social y organizacional – del sistema. Se instalan sistemas de telemetría para obtener datos en tiempo real y se definen indicadores clave: reducción ≥20% en consumo de agua y energía, huella hídrica y de carbono, productividad por hectárea, adopción de tecnología y grado de uso de funcionalidades avanzadas. Medir no es solo leer caudales: es interpretar el comportamiento del sistema, anticipar fallos y retroalimentar decisiones. También se incluyen métricas sociales y emocionales, como satisfacción del productor y certificaciones obtenidas.

Manage (gestión): La gestión es continua y abarca cambios técnicos, culturales y organizacionales.

Incluye gobernanza clara con roles definidos (dueño, gerente general, gerente agrícola), capacitación permanente para reducir resistencia al cambio, protocolos de mantenimiento preventivo y predictivo, sistemas de monitoreo y alertas tempranas. Se gestiona el conocimiento a través de repositorios de buenas prácticas y lecciones aprendidas, fomentando un liderazgo adaptativo que involucra a toda la organización. El ciclo de retroalimentación asegura mejora continua, integrando la tecnología como plataforma de valor a largo plazo y no como un proyecto aislado.

En este marco, el riego tecnificado se convierte en un ecosistema de valor capaz de sostener rentabilidad, competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Por otra parte, en el mundo actual debe comprenderse que las soluciones técnicas no siempre resuelven los problemas: se requieren transformaciones culturales, donde el verdadero desafío es cambiar creencias, hábitos y formas de operar. Por eso, el liderazgo que exige el riego tecnificado no es técnico, sino adaptativo. Este liderazgo no impone soluciones: crea las condiciones para que la organización aprenda, experimente y se transforme. Es un liderazgo distribuido, que escucha, coordina y genera compromiso, y que entiende que el agua, más que un recurso, es una palanca para el desarrollo.

Invertir en riego tecnificado no es gastar: es gestionar un portafolio de activos tangibles e intangibles. Además del hardware, el sistema incorpora conocimiento técnico, software de monitoreo, bases de datos, modelos hidráulicos y procesos que deben ser protegidos y capitalizados. Incluso pueden registrarse legalmente bajo distintas figuras de propiedad intelectual, fortaleciendo la posición competitiva del productor. Aquí la gestión del conocimiento y la innovación adquieren un rol protagónico. Se trata de construir capacidades organizacionales sostenibles, transferibles y medibles, que se transformen en ventajas estratégicas duraderas.

Así, la tecnificación del riego no es el final del camino, sino el punto de partida de una transformación mayor. Representa una nueva forma de pensar la producción agrícola, en la que datos, personas, procesos, cultura e innovación se articulan estratégicamente para alcanzar un objetivo común: producir más con menos y de manera sostenible. Ya no basta con adquirir tecnología; el verdadero reto es integrarla como motor de resiliencia, productividad y competitividad.

La buena noticia es que esta transformación es posible. Pero requiere un cambio de menta-lidad: dejar de ver el riego como un proyecto técnico aislado y comenzar a gestionarlo como una plataforma organizacional de valor a largo plazo.

Por eso, la decisión de invertir en riego tecnificado no debe interpretarse como una simple compra, sino como una estrategia integral. Una estrategia que parte del conocimiento profundo de las necesidades reales del productor se construye a partir de ingeniería de precisión, monitoreo constante y acompañamiento técnico, y se consolida no con discursos, sino con resultados medibles.

El valor del riego tecnificado no está en los equipos instalados, sino en la capacidad de transformar el agua en productividad sostenible, reputación agronómica y estabilidad operativa.

Este enfoque, centrado en el valor real y no en el aparato visible, permite no solo cumplir con el trabajo que el productor necesita realizar (JTBD), sino también construir relaciones de largo plazo basadas en confianza, resultados y mejora continua. Así, invertir en riego se convierte no solo en una decisión productiva, sino en una decisión estratégica de futuro.

Ya no se trata de comprar equipos. Se trata de construir ecosistemas de valor.