De la flor al fruto: El viaje de la polinización en cerezos

El rol de los agentes polinizadores, entre los que destacan las abejas y el bombus terrestres, es clave en el sistema productivo.

18/07/2025



Por: Christian Gallegos Martínez, Asesor en arándanos y cerezas Fundador de Berrycherry – director técnico de Cropsolutions.

Terminada una temporada muy compleja desde lo comercial, nos enfrentamos hoy a un desafío de marca mayor en donde la calidad, condición y calibre son los parámetros que sostendrán el negocio al corto y largo plazo.

Es aquí en donde se deben priorizar algunos manejos, los cuales generan valor. La polinización y fecundación son sin lugar a dudas un factor importante en la ecuación productiva.

Cuando hablamos del concepto de polinización, nos referimos a transferir granos de polen de la antera masculina al estigma femenino, para lo cual existen vectores que pueden ayudar a facilitar este traslado y donde las abejas y abejorros son nuestros mejores aliados. Existe una polinización anemófila, que para el caso del cerezo es casi imperceptible, siendo la polinización entomófila la más importante y la cual podemos potenciar y modelar en base a estrategias para que estos vectores tengan las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Es importante mencionar que hoy estamos trabajando con las aplicaciones de polen con electrostática y con el uso de drones, pero aún los resultados son incipientes y no consistentes. Sin embargo, son y serán una tremenda herramienta para potenciar la polinización en nuestros huertos.

Foto 1: Las abejas son el agente polinizador más importante. En una jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie.

Ahora bien, un punto muy relevante para el éxito de esta labor por parte de las abejas o abejorros es que los componentes de la flor deben cumplir con ciertos requisitos, los cuales son:

El polen debe ser viable y compatible entre las variedades. El estigma de la flor debe estar receptivo. Debe existir una alta adhesividad del grano de polen. Debe haber una sincronización en las fechas de floración para variedades de polinización cruzada. Debe existir un alto grado de germanización siendo el óptimo un 70%.

LOS AGENTES POLINIZADORES

Cuando hablamos de agentes polinizadores, las abejas son, sin lugar a dudas, las más importantes y conocidas. Estas visitan las flores para buscar su néctar o polen y mientras lo hacen, transportan los gránulos que contribuirán a la polinización. Las abejas melíferas son insectos polinizadores altamente eficaces, debido, entre otras cosas, a que tienen el cuerpo cubierto de pelos que recogen fácilmente miles de gránulos de polen cuando se mueven al interno de las flores. En una sola jornada una abeja puede visitar miles de flores de una misma especie, recogiendo el néctar y el polen y esparciendo interminablemente los gránulos por todas las flores.

El segundo agente polinizador por excelencia es el bombus terrestres, que son mundialmente reconocidos como excelentes polinizadores de una serie de frutales, hortalizas y forrajeras, en los cuales otros insectos no dan buenos resultados. Por su mayor peso pueden volar incluso con lluvias y vientos leves, teniendo la capacidad de hacer vibrar la flor con el consiguiente mejor desprendimiento del polen.

Como podemos ver en la tabla, cada agente polinizador tiene sus propias características y rangos de trabajo, lo que hace que el uso de ambas opciones se complemente y potencien la polinización en los huertos de cerezos, generándose una sinergia con un mejor resultado final.

INSTALACIÓN DE LAS ABEJAS: UNA CLAVE PARA SU DESEMPEÑO

Para que las abejas puedan trabajar en su máximo potencial, es muy importante considerar algunas medidas prácticas para su instalación. En primer lugar, que los cajones estén siempre en altura y nunca a nivel de suelo, debido a que las temperaturas son más bajas. En segundo lugar, que se ubiquen fuera del huerto, para que no estén expuestas a las distintas aplicaciones foliares que se realizan durante la etapa de floración, y que el apicultor tenga fácil acceso para su mantención, a una distancia de 4 a 5 metros en un lugar en donde tempranamente reciban luz directamente. Asimismo, que las piqueras (salidas de las abejas) estén siempre con orientación por donde sale el sol y que siempre los cajones estén agrupados en grupos de al menos 10, nunca solos. También se debe proveer fuentes de agua cercanas a las colmenas, ya que la falta de este recurso puede hacer que las abejas dejen de recolectar néctar y polen. Por último, un punto relevante en la ubicación de los grupos de cajones es que estos no estén a más de 200 mt entre ellos, y para el caso de los bombus, a no más de 100 mt de distancia.

El número de cajones de abejas será en función de varias características, como la variedad. Aquí podemos distinguir variedades autofértiles como Santina, Lapins y Sweetheart; y variedades de polinización cruzada, como Regina, Kordia, Rainier, Bing, Areko, entre otras. Otros aspectos a considerar son el número de flores por hectárea, la zona geográfica (temperaturas) y si es una producción bajo cobertura o no.



► Variedades auto fértiles: cada 1.500 kilos de fruta por hectárea, 1 cajón.

► Variedades de polinización cruzada: cada 1.000 kilos de fruta por hectárea, 1 cajón.

Si el huerto se encuentra en una zona de temperaturas y radiación baja durante la floración, se debe aumentar un 20% el número de cajones y complementar con el uso de bombus en base a 3 a 4 cajones por hectárea, al igual que si la producción es bajo cobertura plástica.

Un punto relevante y de gran ayuda, es cómo evaluar el trabajo de una colmena, para lo cual hoy existen distintos parámetros. Por ejemplo, se puede medir a medio día o con temperaturas mayores a 18°C el número de abejas por minuto que entran por la piquera, cifra que debe ser igual o mayor a 50. Para que esto se cumpla, cada cajón debe contar con ciertos parámetros, como tener mínimo 8 marcos con abejas, 4 con cría, 2 con cría abierta y 2 con cría cerrada.

En cuanto a la aplicación de polen dirigido, si bien aún las experiencias son poco consistentes, hay resultados que han sido bastante interesantes. Podría mencionar algunas consideraciones que me han resultado importantes de evaluar, como por ejemplo, que el polen debe mantenerse en la cadena de frío con temperaturas entre -15ºC y -10ºC. Es de suma importancia calcular muy bien lo que se utilizará en el día para no descongelar polen de más y aplicarlo en las colmenas que presenten mayor actividad.

En cuanto al momento de la aplicación, los pasos a seguir son iniciar cuando comiencen las primeras salidas de las abejas por la piquera en la mañana, en donde debe existir, al menos, un 20% de flores abiertas. La dosis diaria se debe repartir en 2 a 3 veces, evitando la aplicación en condiciones desfavorables como lluvias, exceso de viento o neblinas.

Ahora bien, cuando ya planificamos y potenciamos el uso de agentes polinizadores dentro de nuestro sistema productivo, solo estamos asegurando el movimiento de polen de una flor a otra, pero estamos muy lejos de poder garantizar el objetivo final, que es la cuaja, la cual depende de múltiples factores.

COEFICIENTES DE CUAJA

La fecundación es un proceso no exento de problemas, en donde se debe favorecer un adecuado crecimiento del tubo polínico, ya que éste debe llegar al óvulo y producir la doble fertilización. Ello involucra que se forme el embrión y que se fecunden el endosperma para la obtención de reservas para el embrión.

Es importante mencionar que este proceso puede verse afectado por el clima, es decir, temperatura, humedad, viento y precipitaciones, tanto para la planta como para los polinizadores.

Por esta razón, la formación inicial del fruto ocurre poco después de la antesis (apertura total de la flor) y está asociada con el comienzo del crecimiento del ovario y el porcentaje de cuaja, que indica cuántas de estas flores se van a transformar en frutos en base a la oferta floral existente. Se entiende que mientras más abundante la floración de la especie, es porque ha evolucionado en lugares donde la cuaja es muy compleja y difícil. De esta forma aumenta la probabilidad de cuaja teniendo un mayor número de flores para asegurar llegar a una cuaja aceptable. Esto es precisamente lo que ocurre con el cerezo, la cual varía por ejemplo, en una Kordia entre un 8 y 20% y en Lapins, entre un 20 y 30% normalmente.

El cerezo es una especie con altos requerimientos de frío, el cual es fundamental para la maduración de las estructuras florales y para tener una brotación y floración homogénea, lo cual dará como resultado una excelente calidad y gran cantidad de polen en un mismo momento. Ello aumenta las probabilidades que cuajen las mejores flores, que en general son las que abren en el primer tercio de esta etapa.

Luego, si las temperaturas durante la floración son bajas, esto beneficiará la viabilidad de los granos de polen, pero ralentizará el desarrollo del tubo polínico, produciendo muchas veces la formación de este, pero no alcanzando a llegar al ovario para que se genere la doble fecundación. Temperaturas bajas, <10°C, son el peor escenario, ya que ralentizan la hidratación y crecimiento del tubo polínico, y reducen la actividad de los polinizadores.

La falta de polen o desincronización en las variedades de polinización cruzada también es un factor de mucha importancia, la cual se puede modelar con estrategias que ayuden a adelantar las variedades que florecen más tarde. Esto depende de la acumulación de frío que tenga cada variedad y de los requerimientos de temperaturas (grados día) que tengan con el uso de cianamida hidrogenada y/o el uso de homogeneizadores de brotación. Por ejemplo, en una combinación en donde Regina es la variedad principal y Kordia y Skenna son los polinizantes utilizados, podemos aplicar cianamida (Dormex) a las hileras de Regina y a los 5 a 7 días un homogenizador (Erger, Lightup ó Prostar plus) al 100% de las variedades, con lo cual buscaremos que las floraciones sean lo más compactas y sincronizadas.

Si llegamos a la etapa de floración y esto no ocurre, ya que como mencionaba anteriormente no solo depende de la acumulación de frío que tenga cada variedad, si no también de la acumulación de temperaturas; tenemos otras opciones que permitirán dar una mayor viabilidad a las estructuras florales, como el uso de inhibidores de etileno (Retain ó Biohold), lo que aumenta la probabilidad de que se genere el movimiento de polen con estructuras viables y receptivas.

Otro mecanismo que nos puede ayudar a aumentar los coeficientes de cuaja son el uso de hormonas de crecimiento como auxinas, citoquininas y giberalinas, siendo las primeras las más efectivas para aumentar la retención de fruta, por medio del incremento del poder sumidero de la flor, lo cual lleva a que las reservas carbonadas y nitrogenadas se muevan en mayor proporción a estas estructuras. Por otro lado, aumentan el diámetro del pedicelo, lo cual genera una mayor cañería para su abastecimiento. Por último, la retención de frutos es generada por el balance positivo que se obtiene en la relación de las auxinas con el etileno que se genera en la base del ovario, ayudando a una mayor retención de los frutos. Productos como Stone gross y Propulse han sido muy consistentes temporada a temporada en la retención de fruta.

Otras moléculas que han ayudado a aumentar los coeficientes de cuaja son los brasinosteroides, que tienen un efecto en mejorar la elongación del tubo polínico y en la germinación de los granos de polen, con productos como Revital, Juniperus y Vitazyme.

En resumen, las estrategias para aumentar y potenciar las cuajas estarán supeditadas a cada realidad en particular, en base a un potencial de cuaja que dependerá de múltiples factores, como oferta de reservas, acumulación de frío invernal, clima en floración (HR, T°, UV), combinación variedad/portainjerto, oferta de polen (compatible, viable, sincronización) y actividad de agentes polinizadores, entre otros.

