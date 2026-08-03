De los fiordos al campo: La historia de Aminochem y el origen de la revolución circular en la agricultura

Con el respaldo de la investigación científica y más de 15 años de trayectoria en el rubro agrícola, esta compañía chilena consolida su liderazgo técnico tras el desarrollo de la fórmula original de una nutrición vegetal de alta eficiencia

Agosto 3, 2026

Corría la década de 1990 en el sur de Chile cuando un fenómeno completamente inusual llamó la atención de un grupo de investigadores: en los terrenos colindantes a los depósitos de excedentes de la industria salmonera, el pasto crecía de una forma sorprendentemente vigorosa y con un verde intenso. Lo que comenzó como una curiosidad de terreno se transformó rápidamente en un desafío científico. Con el apoyo de proyectos iniciales financiados por Corfo, se logró demostrar de forma metódica que aquellos coproductos marinos poseían un valor biológico extraordinario para la agricultura. Este camino de investigación e innovación culminó en 2013, cuando la división se independizó de la pesquera Pacific Star para fundar Aminochem . Hoy, consolidada como la fundadora original de la categoría, la cual procesa estratégicamente el 30% del salmón que no va a consumo masivo, devolviendo al sistema suelo y planta una riqueza única en aminoácidos, péptidos y ácidos grasos que hoy optimiza el rendimiento y calidad a cosecha de más de 25 cultivos a nivel nacional e internacional.

La raíz de una idea: El valor de ser el auténtico pionero

En un mercado agrícola cada vez más saturado de alternativas (bioestimulantes y fitosanitarios) la diferencia entre una imitación y el original radica en la consistencia de sus bases, en la innovación, calidad de materia prima y proceso, confianza y respaldo. La propuesta de Aminochem no nació para subirse a una tendencia de sustentabilidad, sino que construyó la tendencia desde cero. Carlos Baier, gerente técnico de la compañía, explica que el corazón del proceso está en nuestro proceso único y controlado de la hidrólisis enzimática de proteínas de salmón, un método delicado que preserva intactos nutrientes críticos y omegas 3, 6 y 9.

Carlos Baier, gerente técnico de Aminochem.

Para Juan Pablo Lasserre, CEO de Aminochem, esta tecnología actúa como un verdadero catalizador de la fisiología vegetal, logrando algo que las soluciones químicas tradicionales simplemente no pueden hacer: activar la energía propia del cultivo y devolverle la vida al suelo. Es este liderazgo fundacional el que le otorga a la empresa la autoridad técnica para hablar de una verdadera agricultura regenerativa y circular.

Juan Pablo Lasserre, CEO de Aminochem.

El respaldo científico: Datos duros que marcan la diferencia

La confianza de los productores en el campo no se gana con promesas, sino con validaciones científicas e investigación y desarrollo (I+D) comprobable en diferentes realidades y temporadas. Sabiendo que la salud y productividad de cualquier huerto dependen en gran parte de la biomasa microbiana (hongos y bacterias) circundante, Aminochem ha sometido sus fórmulas originales a estrictos ensayos de campo junto a instituciones de prestigio como INIA, U. de Concepción, UFRO, PUC, U de Chile, entre otros a nivel nacional e internacional.

Los resultados de los análisis biológicos son categóricos. Al evaluar el comportamiento del suelo, tras la aplicación de la fórmula original “Bioamino-L®” se generó un incremento drástico en la C-biomasa microbiana, registrando aumentos exponenciales de +271% y +128% en los sectores monitoreados, logrando además un equilibrio óptimo en la relación hongo/bacteria. La contraparte técnica es igual de reveladora: en los mismos ensayos, el uso de tratamientos convencionales basados en otras fuentes de materias orgánicas al suelo no sólo fueron incapaces de activar este motor biológico, sino que provocaron una caída del 25% en la biomasa microbiana. La ciencia en terreno demuestra que la microbiología responde con fuerza cuando se aplica la tecnología original.

Equipo zonal comercial y técnico en terreno: Profesionales de alto nivel

Aminochem cuenta con un equipo de zonales comerciales capacitados para entregar soluciones integrales a las necesidades del agricultor. Este departamento comercial-técnico trabaja diariamente en terreno, visitando a los productores y generando recomendaciones específicas para cada realidad productiva, con operaciones directas y filiales en Chile (con presencia desde Arica hasta la Región del Biobío), Perú, Argentina y Brasil, además de llegar a diversos mercados de exportación.

Asimismo, el equipo en terreno trabaja en constante coordinación con el departamento técnico de investigación y desarrollo (I+D), garantizando que cada propuesta y manejo recomendado cuente con un riguroso respaldo científico y adaptado a la realidad de cada huerto.

Inteligencia nutricional en el huerto: Eficiencia en cada aplicación

Toda esta robustez científica se traduce en soluciones prácticas para los problemas diarios del agricultor: costos al alza, suelos degradados y eventos climáticos extremos. Es bajo este escenario donde destaca Aminoterra®, el auténtico nitrógeno inteligente apto para todo tipo de agricultura (tradicional, orgánica y regenerativa).

Cuando un productor aplica Aminoterra® tanto vía foliar como riego, cambia por completo la economía de su huerto. A diferencia de los nitrógenos tradicionales (como urea, UAN o NAM) que sufren de una alta lixiviación, se volatilizan y alteran bruscamente el pH del suelo, Aminoterra® aporta un aminograma completo de aminoácidos libres de asimilación inmediata. Los fertilizantes químicos convencionales nitrogenados obligan a la planta a esperar hasta 6 días y a gastar una alta cantidad de energía interna (ATP) solo para procesar el nitrógeno y transformarlo en un aminoácido. Aminoterra® se salta ese desgaste; el cultivo absorbe el nutriente directamente y redirige todo ese ahorro energético hacia los momentos fenológicos de mayor necesidad: brotación, floración, cuajado y el llenado final de los frutos, permitiendo sustituir unidades químicas sin elevar el presupuesto por hectárea.

Esta estrategia puede verse aún más potenciada con el uso de Bioil-S (Enhance)®, aceite natural de uso agrícola, el cual es un bioestimulante orgánico único extraído del salmón. Al ser rico en ácidos grasos omega, reduce con fuerza el estrés oxidativo y activa las defensas naturales de las plantas, convirtiéndose en el compañero ideal al aplicarse solo o junto a tratamientos fitosanitarios para asegurar huertos más sanos y productivos.

El hito que consolida el futuro del agro

El impacto de este modelo de economía circular y su validación técnica alcanzaron un hito histórico e institucional en octubre de 2024. El Consejo del Salmón selló un convenio de colaboración junto a los grandes referentes agrícolas del país: la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el Consorcio Agrícola del Sur (CAS). Este acuerdo intersectorial buscaba expandir el intercambio tecnológico entre la salmonicultura y el agro a lo largo de seis regiones de Chile, situando a Aminochem como el puente técnico y el referente absoluto de esta integración.

Elegir Aminochem es mucho más que comprar un insumo para la temporada; es confiar en la experiencia de los creadores originales de la categoría, en el desarrollo científico que sostiene cada formulación y en una historia que demostró que el secreto para una agricultura más fuerte, rentable y sustentable, siempre estuvo en nuestras raíces.

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