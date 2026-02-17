Desalineación con el Año Nuevo Chino incide en resultados de la campaña cerecera

El adelanto de la cosecha y el calendario del Año Nuevo Chino volvieron a tensionar la comercialización, en una campaña que suma dos temporadas consecutivas bajo las expectativas.

Febrero 17, 2026

Como ya se ha reportado durante la temporada, la industria de la cereza chilena volvió a enfrentar un desafío en su principal mercado de destino. De acuerdo con Bloomberg Línea, la campaña 2025-2026 registró un desempeño comercial inferior a lo esperado en China, lo que marca el segundo año consecutivo con resultados que no cumplen plenamente las proyecciones del sector.

Si bien los volúmenes exportados mostraron dinamismo, el comportamiento del mercado asiático no se ajustó a lo previsto, especialmente en el período clave previo al Año Nuevo Lunar, que se celebra hoy, 17 de febrero.

Más volumen, pero menor dinamismo comercial

Los envíos alcanzaron aproximadamente 113,8 millones de cajas, un volumen levemente superior a lo inicialmente proyectado por el sector. Las cifras finales oficiales se entregarán a principios de marzo. Sin embargo, ese mayor flujo no se tradujo en el desempeño comercial esperado.

Uno de los factores determinantes fue el adelanto de la cosecha, que se anticipó cerca de 10 días con respecto a un año normal. Esto provocó una fuerte concentración de fruta en etapas tempranas de la temporada, desalineando parte de la oferta con el peak de consumo en China.

A ello se sumó el desplazamiento del calendario del Año Nuevo Lunar, un elemento crítico para la comercialización de cerezas chilenas, un producto altamente demandado durante esa festividad.

La mirada del sector

El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, explicó que la combinación de factores terminó afectando los retornos.

“Se juntaron varios elementos: una cosecha más temprana, una gran concentración de fruta y un movimiento distinto en la demanda en China”, señaló Catán, agregando que el comportamiento del consumidor no fue el mismo que en temporadas anteriores.

El dirigente también apuntó a aspectos comerciales y de presentación de la fruta: “Existen distintas estrategias de embalaje y selección que influyen directamente en la percepción del producto y en el valor que obtiene en destino”, indicó.

Además, mencionó que el escenario económico en China también habría incidido en la disposición a comprar, especialmente en el segmento premium.

Además, Catán indicó que las proyecciones para la próxima temporada están entre sus mayores preocupaciones, ya que se espera que un número significativo de nuevos huertos entren en producción si se mantienen las condiciones.

“Ya sabemos que el mercado tiene un techo, por lo que necesitamos definir con claridad las estrategias comerciales a adoptar y los mercados a los que debemos dirigirnos”, dijo.

Dependencia y necesidad de ajustes

China continúa siendo el principal destino para la cereza chilena, aunque la experiencia de las últimas dos campañas refuerza la discusión interna sobre la diversificación de mercados y una mejor sincronización comercial. Esta temporada, la cuota de exportación al país asiático bajó del 92% al 87%, lo que muestra el avance en la estrategia de diversificación de mercados.

Para el sector exportador, el desafío no solo pasa por el volumen, sino también por la planificación logística, el calendario de cosecha y una estrategia de comercialización más afinada frente a un mercado que muestra señales de mayor sensibilidad al precio y de oferta abundante.

Catan aseguró que los productores tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas durante el invierno y principios de la primavera, por lo cual, en general, la fruta llegó bien; se envasó fruta que, en su opinión, no debería haberse envasado porque no era comercialmente atractiva.

Con los resultados oficiales por consolidarse al cierre formal de la temporada, la industria ya comienza a evaluar ajustes para la próxima campaña, en un escenario en el que la cereza sigue siendo uno de los principales motores de las exportaciones frutícolas chilenas, pero con crecientes exigencias comerciales.

Fuente: Bloomberg