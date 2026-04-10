Día de campo reunirá a expertos y empresas líderes de la industria cerecera en Ñuble tras el Congreso Mundoagro

La actividad combinará análisis técnico en huerto, intercambio directo con expertos y soluciones aplicadas de empresas clave del sector cerecero.

Abril 10, 2026

Como parte del 2.º Congreso Mundoagro Cerezas, se organizará un exclusivo día de campo que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el predio del productor Alfredo Wahling, en Agrícola Las Acacias, Chillán.

La jornada, que se desarrollará al día siguiente del congreso, programado para el 13 de mayo en el Casino Monticello, busca complementar los contenidos abordados en sala con una experiencia práctica en terreno, en la que los asistentes podrán profundizar en aspectos clave del manejo productivo del cerezo.

El encuentro contará con la participación de tres reconocidos expertos de nivel internacional: Christian Gallegos, asesor especialista en cerezas; Matthew Whiting, profesor del Departamento de Investigación Agrícola de la Universidad Estatal de Washington; y Marlene Ayala, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A ellos se sumará la presencia de importantes empresas del sector como SummitAgro, Bioamérica, Triandes y Plymag, que aportarán con su experiencia, soluciones y tecnologías aplicadas al cultivo, fortaleciendo el carácter técnico y práctico de la jornada.

Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer el huerto, analizar estrategias de manejo, discutir desafíos productivos y conocer de primera mano la experiencia del campo anfitrión. Todo ello en un formato cercano y dinámico que permitirá el intercambio directo con especialistas y representantes de la industria.

Desde la organización destacaron que este tipo de instancias busca fortalecer la transferencia de conocimiento aplicado, en un contexto donde la industria de la cereza enfrenta importantes desafíos productivos y comerciales.

El día de campo está dirigido a productores, asesores, exportadoras y actores clave del sector, y se consolida como una instancia única para actualizar conocimientos, conocer nuevas tecnologías y generar redes en uno de los cultivos más relevantes del país.

La participación en el día de campo tiene un valor de $50.000 + IVA por persona.

Para más información, ingresa a: https://congresos.mundoagro.io/events/especial-cerezas/