Director Nacional del SAG: “No estamos en riesgo de perder el estatus como país libre de mosca de la fruta”

José Guajardo enfatizó que el país cuenta con los recursos y medidas necesarias para erradicar los focos y proteger la condición fitosanitaria que respalda las exportaciones.

10/09/2025



Por: Sebastián Ramírez

El estatus de Chile como un país libre de la mosca de la fruta es una ventaja significativa para su industria agroexportadora. Esto se debe, en gran parte, al trabajo que realiza el país para controlar y erradicar los brotes que se detectan.

Esta situación no es la misma que en muchos otros países productores y exportadores de la región, como Argentina, Perú e incluso México.

José Guajardo Reyes

En exclusiva a Mundoagro, el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG), José Guajardo Reyes, explicó que esto genera gran presión en Chile y aumenta el riesgo de que la plaga ingrese al país.

Este año el SAG llegó a detectar 68 brotes a nivel nacional, de los cuales ya se han erradicado 26, por lo que quedan 42 activos. Estos brotes, comenta Guajardo, tienen fecha de cierre entre noviembre, diciembre y enero. Los más tardíos cerrarían sus campañas en febrero.

Sin embargo, esto es en el caso de que no surgan nuevos brotes de acá en adelante.

Las causas del auge en detecciones de la mosca

El Director aseguró que las principales causas del incremento en detecciones están dadas por los ingresos de productos ilegales, sobre todo en la zona norte.

“La mayoría de los brotes los tenemos en Arica y Parinacota, lo cual está asociado a los ingresos ilegales. Estamos hablando de delitos, personas inescrupulosas que buscan un negocio a pesar de las regulaciones y entran al país con camiones de frutas”, dijo Guajardo.

El SAG ya ha interceptado muchos de estos cargamentos en el norte, los cuales contienen comúnmente fruta tropical.

“Se sabe que la mosca es traída al país a través de cargamentos, ya que la mosca de la fruta no vuela más de 200 metros. Por ende, nunca va a llegar volando desde Argentina o Bolivia, sino que es a causa de la irresponsabilidad de la gente que la ingresa al país”, indicó el director.

Trabajos de prevención y control

Para controlar la plaga, el SAG cuenta con una vigilancia permanente, la cual consiste en poner trampas a lo largo del país. Actualmente hay más de 17.000 trampas distribuidas, incluso en regiones donde no hay brotes detectados. Un ejemplo es Atacama, donde hay trampas instaladas para monitorear que no aparezcan ejemplares.

“Estamos avanzando en aumentar la cantidad de tramaps y queremos llegar al doble”, aseguró Guajardo.

También utilizan la técnica del insecto estéril, una medida eficaz que previene la reproducción de más moscas de la fruta.

Esta técnica avanzada se utiliza en Chile y en otros países y se espera su implementación en más regiones del país.

Sumado a esto, por primera vez este año, Agroseguro, un servicio del Ministerio de Agricultura, otorga un seguro que cubre las pérdidas de los agricultores que pierdan fruta de zonas contaminadas.

Afectación a la fruta de exportación

Hacia el sur del país, en la Región de O’Higgins se encuentra activo un brote que podría representar las mayores complicaciones para la fruta de exportación.

Sin embargo, ya hay experiencia del año donde se vio afectada la producción de cerezas en la zona de Chimbarongo.

“Para las cerezas es complicado porque la mayoría va a China, que tiene un protocolo bastante exigente ya que pide un radio de regulación de 27,2 kilómetros desde el punto de detección; el resto del mundo pide 7,2”, dijo Guajardo.

La fruta dentro de este rango debe pasar por un tratamiento de frío por al menos 30 días, lo cual aumenta los costos a los exportadores. Toda la fruta se empaca en contenedores con tratamiento de frío hasta China, y es revisada minuciosamente al momento del arribo para aprobar su comercialización.

“Nuestro objetivo de erradicar esta enfermedad en Chile es eliminar estos costos adicionales a los exportadores, y hacer más sencillo el proceso de exportación”, dijo el director.

En comparación con el año anterior, el nivel de afectación para la cereza será similar este año, según Guajardo. “Esto implica un trabajo duro para el servicio ya que debemos contratar más funcionarios, y monitorear de cerca los packings con disciplina para controlar todo esto”, dijo.

En cuanto al resto de la fruta, no se esperan mayores complicaciones, todo mientras que no aparezcan nuevos focos durante el año.

¿Estamos en riesgo de perder el estatus como país libre de la fruta?

Respondiendo a esta pregunta, el director aseguró que no estamos en situación de riesgo.

“El hecho de que hayamos erradicado 22 brotes en los últimos meses y que los demás tengan fecha de cierre nos da señales de que vamos a estar bien”, aseguró Guajardo.

Para que Chile pierda su estatus tendría que haber un volumen de brotes incontrolables, indicando que la plaga está libre. Ese no es el caso actual para el país según el director.

“Contamos con el apoyo incondicional del Ministerio de Agricultura y con los recursos de emergencia que dispone el gobierno para solucionar este problema”, dijo Guajardo.

Llamado a la colaboración

Para cerrar, Guajardo hizo un llamado a la población a tomar precauciones para evitar el ingreso de más moscas al territorio chileno.

“La agricultura genera trabajos para millones de personas en Chile, y la irresponsabilidad de algunos y la delincuencia ponen en riesgo nuestra condición, y encarecen y complican las áreas productivas. Entonces por favor no traigan frutas, verduras o ningún producto animal que pueda poner en riesgo nuestra condición que es única en el mundo y en el cono sur que nos permite mantener nuestro potencial exportador”, cerró Guajardo.

Fotos: SAG