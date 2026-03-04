Diseño de microclimas fisiológicos: una estrategia científica para la resiliencia productiva

Ante el estrés térmico y la radiación extrema, la propuesta apunta a reprogramar la respuesta fisiológica de los cultivos mediante tecnologías orientadas a su adaptación y resiliencia.

Marzo 4, 2026

El aumento sostenido de las temperaturas, la radiación solar extrema y la escasez hídrica han dejado de ser eventos aislados para convertirse en factores estructurales que comprometen la productividad agrícola en Chile y Latinoamérica.



Leonora Sepúlveda Michéas

Fundadora, CEO de AgroCare Latam; Diseñadora de Tecnología Primigenia; LSM Healing Remedies Laboratory.

Recientemente, tras recorrer zonas como ICA y Nazca en Perú, donde la radiación solar puede superar los 1.100 W/m’, se confirma que los sistemas productivos están siendo empujados a operar fuera de sus rangos fisiológicos históricos.

Durante más de catorce años he desarrollado investigación independiente aplicada a sistemas vivos, evaluando cómo el ambiente regula la fisiología vegetal y su capacidad de adaptación. La evidencia acumulada demuestra que el enfoque tradicional —basado en aumentar el agua, la fertilización o la bioestimulación— resulta insuficiente frente a escenarios de estrés térmico y radiativo severo. El desafío no es solo productivo, sino fisiológico, energético y ambiental.

Nuestro trabajo se ha centrado en la sensoriedad vegetal, abordando mecanismos de termorregulación, hidrorecepción y fotopercepción, entendiendo a la planta como un sistema autopoiético capaz de reorganizarse cuando recibe señales ambientales coherentes. Esta mirada se sustenta en principios de epigenética del ambiente, donde temperatura, radiación y calidad del agua regulan la expresión funcional de los sistemas vivos.

A partir de esta base conceptual diseñé la Tecnología Primigenia, una arquitectura de biopreparados biodinámicos homeopáticos basados en fotón-elicitores, orientados a la revitalización fisiológica de los cultivos. Programas integrados con ThermoCare, Hidroplasma, Active Care MS y Sweet Dreams permiten sostener metabolismo activo bajo altas temperaturas, mejorar la eficiencia en el uso del agua, fortalecer la respuesta inmunológica y restablecer la lectura correcta del ambiente lumínico.

Los ensayos desarrollados en uva de mesa, viñedos, cítricos, manzanos, paltos, cerezos, perales y frutillas, tanto en Chile como en validaciones en Perú, se han ejecutado bajo condiciones naturales extremas, muchas veces en huertos con pérdidas históricas, déficit hídrico severo y riesgo real de abandono productivo. Los resultados muestran mejoras consistentes en productividad, eficiencia en el uso de recursos, ahorro de agua e insumos, con una reducción indirecta de la huella hídrica y de carbono.

Hoy lideramos proyectos agrícolas innovadores, donde principios de la física cuántica aplicada a sistemas vivos están al servicio de un agro más saludable, resiliente y económicamente viable, contribuyendo a una alimentación mundial más sana y sostenible.