Ecuador conquista Canadá: Firma de TLC garantiza arancel cero para el 99,6% de la oferta exportable

La suscripción oficial del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá marca un punto de inflexión para el sector agroexportador, asegurando que el 99,6% de la oferta agrícola nacional ingrese con arancel cero a un mercado altamente competitivo.

Julio 27, 2026

El reciente Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en Ottawa entre Ecuador y Canadá representa una de las noticias más trascendentales para la agroindustria nacional de los últimos años. Con este acuerdo, el sector agrícola y agroexportador ecuatoriano elimina barreras arancelarias históricas, posicionándose con una ventaja competitiva directa frente a otros países de la región que ya operaban con preferencias comerciales en el mercado norteamericano.

El tratado contempla que el 99,6% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará a Canadá con arancel cero, abriendo las puertas a más de 600 productos nacionales y dinamizando las economías rurales vinculadas a la producción de alimentos de alta calidad.

Impacto directo en los productos estrella de la agroindustria

La eliminación de aranceles beneficia de forma directa a la cadena de valor agrícola y de productos tradicionales del país. Entre los principales rubros que ganan terreno en Canadá se encuentran:

Frutas y alimentos frescos: El banano ecuatoriano, las frutas tropicales, el brócoli, los espárragos, el palmito y las frutas y hortalizas congeladas contarán con un acceso preferencial inmediato.

El banano ecuatoriano, las frutas tropicales, el brócoli, los espárragos, el palmito y las frutas y hortalizas congeladas contarán con un acceso preferencial inmediato. Cacao y confitería: El cacao ecuatoriano —reconocido mundialmente por su fineza y aroma— junto con sus derivados y los chocolates elaborados en el país, consolidan su presencia en el norte del continente.

El cacao ecuatoriano —reconocido mundialmente por su fineza y aroma— junto con sus derivados y los chocolates elaborados en el país, consolidan su presencia en el norte del continente. Sector camaronero y pesquero: El camarón (langostino) y las preparaciones y conservas de atún optimizarán sus costos de ingreso al mercado canadiense.

El camarón (langostino) y las preparaciones y conservas de atún optimizarán sus costos de ingreso al mercado canadiense. Flores y ornamentales: Las flores ecuatorianas, famosas por su durabilidad y tamaño, fortificarán su competitividad frente a la oferta de otros países exportadores.

Protección de productos sensibles y visión integral del acuerdo

Uno de los puntos clave negociados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca fue la salvaguarda de la producción primaria nacional. El tratado contempla la exclusión o medidas especiales de protección para 227 productos agrícolas sensibles, asegurando la estabilidad de sectores críticos para el empleo rural y la seguridad alimentaria del país, tales como el maíz, el arroz, la leche, la carne y el azúcar.

Asimismo, el acuerdo se estructuró sobre 29 capítulos que incorporan normas de facilitación aduanera, comercio sostenible, prácticas laborales justas y apoyo a las mipymes agrícolas, garantizando que el crecimiento comercial vaya de la mano con la sostenibilidad y el desarrollo social.

Cierre y proyecciones para el sector rural

Con una economía desarrollada y un mercado de cerca de 40 millones de consumidores con alto poder adquisitivo, Canadá se convierte en un socio estratégico clave para la diversificación de las exportaciones agrícolas de Ecuador. La consolidación de este TLC no solo asegura un flujo comercial más dinámico, sino que incentiva la inversión tecnológica en el agro, mejorando los estándares de calidad y proyectando la producción nacional hacia los mercados internacionales más exigentes.

Fuente: Gobierno de Ecuador