Ecuador consolida la exportación de mandarina Tango a Estados Unidos con una proyección de más de 140 toneladas para 2026

Con un primer embarque de 23,4 toneladas producido en la provincia de Imbabura, el país apunta a profundizar su presencia en el mercado norteamericano mediante estrictos controles fitosanitarios y un sistema de tratamiento de frío en tránsito.

Julio 29, 2026

Ecuador ha dado un paso firme en la diversificación de su oferta exportable al concretar el primer envío de mandarina Tango correspondiente al año 2026 con destino a Estados Unidos. La operación, certificada por Agrocalidad tras cumplir con los requisitos del APHIS-USDA, marca el inicio de un programa anual que contempla despachar seis contenedores desde la zona andina.

Primer embarque de 2026 y proyecciones de la temporada

El despacho inicial constó de 23.430 kilogramos de fruta cultivada en la provincia de Imbabura. Si bien la apertura comercial de este cítrico se inauguró el 14 de julio de 2025 con un envío de 23.000 kilogramos hacia California tras más de cinco años de negociaciones, el actual hito representa el primer embarque del año en curso.

Para todo el periodo 2026, las proyecciones oficiales estiman alcanzar los 140.550 kilogramos exportados, generando un valor aproximado de US$ 150 mil. Al respecto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, destacó que esta operación “refleja la diversidad productiva del país y su potencial para abastecer mercados internacionales con productos agrícolas de calidad”. Por su parte, Lenin Rosero, director ejecutivo de Agrocalidad, señaló: “Esta fruta de alta calidad puede seguir posicionándose en mercados internacionales”.

Riguroso tratamiento de frío en tránsito

Para cumplir con las altas exigencias del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS-USDA), el cargamento fue sometido a un sistema de tratamiento de frío en tránsito (Cold Treatment in Transit). Este procedimiento técnico mantuvo la fruta a temperaturas de -1,11 °C durante un periodo de 15 días, con el fin de controlar plagas cuarentenarias como la mosca de la fruta de los géneros Anastrepha y Ceratitis capitata, sin comprometer el sabor o las propiedades nutricionales.

Durante la certificación, los inspectores calibraron sensores de temperatura, supervisaron la carga y colocaron precintos oficiales de seguridad para garantizar la trazabilidad de todo el trayecto marítimo.

Pimampiro como polo de desarrollo agroexportador

La producción de estas mandarinas proviene específicamente del cantón Pimampiro, ubicado en Imbabura. La variedad destaca por su sabor dulce, ausencia de semillas, facilidad de pelado y una coloración uniforme muy valorada en el extranjero. El salto de un contenedor inicial en 2025 a seis contenedores proyectados para 2026 refleja la consolidación de este canal comercial. Para los productores locales, el principal desafío consiste en mantener la regularidad de los envíos y los altos estándares de calidad.

La expansión de la mandarina Tango en el mercado norteamericano fortalece la canasta agroexportadora ecuatoriana tradicionalmente dominada por el banano, cacao, flores y pitahaya. Este avance consolida un nuevo polo de desarrollo en la región andina y demuestra la capacidad técnica del país para superar estrictas barreras fitosanitarias mediante la articulación institucional y la mejora continua en la cadena logística.

Fuente: Gobierno de Ecuador