Ecuador logra que el banano ingrese a Estados Unidos con arancel 0%

Ecuador ha dado un paso significativo en sus relaciones comerciales con Estados Unidos con la confirmación de que el banano ecuatoriano podrá entrar al mercado estadounidense sin pagar aranceles, recuperando de esa forma la competitividad perdida tras las medidas proteccionistas aplicadas el año pasado.

Febrero 19, 2026

La noticia se enmarca en la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos, un instrumento bilateral que elimina la sobretasa del 15% que gravaba a gran parte de las exportaciones no petroleras ecuatorianas —entre ellas el banano— e introduce un arancel del 0% para cerca del 50% de los productos ecuatorianos exportados al mercado estadounidense, equivalentes a aproximadamente US$ 3.200 millones en valor exportado.

Qué significa para el banano

El banano ecuatoriano, uno de los productos agrícolas más importantes del país (es el tercer principal generador de divisas no petroleras), se beneficia directamente de este acuerdo al recuperar acceso sin arancel al mercado estadounidense. Exportadores del país destacaron que esta medida les permite competir en condiciones más equitativas con otros proveedores de la región que ya ingresaban con ventajas arancelarias, como Guatemala o Costa Rica.

La eliminación de aranceles para el banano supone, además, una reducción de los costos totales de exportación —incluyendo logística y certificaciones— lo que puede traducirse en un aumento de los volúmenes exportados o en precios más competitivos para los compradores norteamericanos.

Contexto comercial reciente

En 2025, el mercado estadounidense representó uno de los destinos clave para las exportaciones de banano ecuatoriano, incluso en un contexto de aranceles elevados. A pesar de que en abril de ese año Estados Unidos impuso una sobretasa que llegó al 15 %, las ventas de este producto continuaron creciendo, reafirmando la demanda interna del mercado estadounidense.

El nuevo Acuerdo de Comercio Recíproco no solo ayuda a recuperar el régimen de cero arancel para el banano, sino que también incluye otros productos como flores, aguacate, piña, café y cacao, fortaleciendo el dinamismo de las exportaciones ecuatorianas no petroleras en Estados Unidos.

Expectativas y próximos pasos

Autoridades ecuatorianas han señalado que este avance representa un primer paso sólido hacia una relación comercial más amplia y estable con Estados Unidos, con miras incluso a un eventual tratado de libre comercio. También enfatizan que el acuerdo podría ampliarse en el futuro para incluir más productos o reducir otras cargas arancelarias vigentes.

Para el sector bananero, la eliminación del arancel 15 % y el retorno al arancel cero son vistos como un refuerzo estratégico de su posición internacional, especialmente frente a los desafíos globales en agricultura y el aumento de la competencia en mercados clave.