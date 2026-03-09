Ecuador y Brasil refuerzan cooperación científica para enfrentar enfermedades que amenazan al banano

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y la estatal brasileña Embrapa firmaron un acuerdo de investigación orientado al desarrollo de nuevas variedades de banano Cavendish con mayor resistencia a enfermedades como Fusarium TR4 y el Moko bacteriano.

La industria bananera latinoamericana continúa reforzando sus estrategias para enfrentar los crecientes riesgos fitosanitarios que afectan al cultivo. En ese contexto, Ecuador y Brasil avanzaron en una alianza científica orientada a desarrollar soluciones de largo plazo frente a enfermedades que amenazan la producción global de banano.

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) suscribió un acuerdo de cooperación con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), uno de los centros de investigación agrícola más relevantes de América Latina. El convenio contempla un programa de trabajo conjunto enfocado en el mejoramiento genético del banano, con especial atención en el desarrollo de materiales más resistentes a patógenos.

El objetivo principal de la colaboración es fortalecer la capacidad de respuesta de la industria frente a enfermedades como el Fusarium Raza 4 Tropical (TR4) y el Moko bacteriano, dos de las amenazas sanitarias más complejas para el cultivo en la actualidad.

Investigación para proteger la producción bananera

La iniciativa considera una agenda de investigación que se extenderá durante los próximos años e incluirá intercambio de conocimiento científico, visitas técnicas y trabajo conjunto entre especialistas de ambas instituciones.

Uno de los focos del proyecto será el desarrollo de nuevas variedades del grupo Cavendish, actualmente dominante en el comercio internacional del banano, pero altamente vulnerable a determinadas enfermedades del suelo.

La generación de materiales con mayor tolerancia genética se considera una de las alternativas más prometedoras para proteger la sostenibilidad del cultivo, especialmente en regiones donde la producción depende en gran medida de esta variedad.

El avance del Fusarium mantiene en alerta a la industria

El acuerdo se produce en un momento en que el sector bananero mantiene una alta vigilancia frente a la expansión del Fusarium TR4, una enfermedad que afecta el sistema vascular de la planta y que puede permanecer en el suelo durante décadas.

Desde su detección en América Latina en 2019, el patógeno ha sido confirmado en distintos países de la región, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de prevención, bioseguridad e investigación.

Para Ecuador —principal exportador mundial de banano— el control de esta enfermedad es una prioridad estratégica. El país ha implementado en los últimos años estrictos protocolos sanitarios en las zonas productivas con el fin de contener posibles brotes y evitar su propagación.

Cooperación regional frente a desafíos globales

La alianza con Embrapa refleja la creciente importancia de la cooperación científica internacional para enfrentar los desafíos sanitarios de la agricultura moderna.

En un escenario donde las amenazas fitosanitarias, el cambio climático y las exigencias del comercio internacional presionan a la industria frutícola, el desarrollo de nuevas variedades y tecnologías agrícolas aparece como un factor clave para asegurar la continuidad del negocio bananero en el largo plazo.

Para los actores del sector, iniciativas de investigación conjunta como esta no solo permiten acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas, sino también fortalecer la resiliencia de uno de los cultivos más relevantes para la seguridad alimentaria y el comercio agrícola mundial.