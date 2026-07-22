EE.UU eleva al 35% los aranceles a la uva de mesa de Brasil y enciende las alarmas del sector exportador

La decisión de Washington de aplicar una sobretasa del 25% a miles de productos brasileños impacta de lleno en la fruticultura. Abrafrutas advierte una pérdida de competitividad en el mercado norteamericano y evalúa redireccionar envíos hacia otros destinos.

Julio 22, 2026

El sector frutícola sudamericano enfrenta un duro revés tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer una tarifa adicional mínima del 25% sobre miles de productos provenientes de Brasil. La medida, oficializada a mediados de julio, afecta directamente a cultivos de alta relevancia para el comercio exterior de ese país, siendo la uva de mesa el rubro frutal más golpeado.

Con esta nueva sobretasa —que se suma al impuesto base existente del 10%—, las uvas brasileñas pasarán a tributar un arancel total del 35% para ingresar al mercado estadounidense.

Según datos de la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Frutas y Derivados (Abrafrutas), la medida compromete un flujo comercial significativo: en 2025, Brasil envió aproximadamente 14.000 toneladas de uvas a EE. UU., por un valor cercano a los US$ 41,5 millones. Aunque el nuevo gravamen también alcanza a los envíos de melones y sandías, la entidad gremial precisó que el impacto económico en estas últimas especies será menor debido a sus volúmenes y ventanas comerciales hacia ese destino.

El origen de la sanción comercial

El gravamen adicional es el resultado directo de una investigación iniciada en 2025 bajo la administración estadounidense, en la que se acusa a Brasil de incurrir en prácticas comerciales desleales. Entre los argumentos presentados por Washington se señalan:

Controversias en el sector tecnológico: Desventajas competitivas atribuídas a fallos de tribunales brasileños contra firmas de EE. UU.

Desventajas competitivas atribuídas a fallos de tribunales brasileños contra firmas de EE. UU. Propiedad intelectual y gobernanza: Cuestionamientos a las políticas de protección de patentes y a los esfuerzos contra el soborno y la corrupción.

Cuestionamientos a las políticas de protección de patentes y a los esfuerzos contra el soborno y la corrupción. Sostenibilidad: Críticas por los índices de deforestación ilegal asociados a la actividad agropecuaria.

Estrategia de mitigación y diversificación

Ante la inminente pérdida de competitividad de la uva brasileña en las góndolas estadounidenses, Abrafrutas informó que ya se encuentra coordinando acciones con productores y exportadores para estructurar planes de contención. La hoja de ruta apunta principalmente a la redirección de volúmenes hacia mercados alternativos y al diseño de nuevas estrategias de comercialización para sostener la rentabilidad del sector.

Desde el gremio recordaron que la industria ya superó un escenario de tensión arancelaria similar el año pasado, cuando las exportaciones de mango brasileño hacia EE. UU. se vieron afectadas por medidas tarifarias. En esa oportunidad, la cadena logística logró reorganizar sus operaciones y acelerar la apertura de otros destinos en Europa y Asia para minimizar el impacto financiero.

Abrafrutas sostuvo que continuará liderando las gestiones ante organismos gubernamentales y actores privados para defender la competitividad de las frutas tropicales y de clima templado de Brasil, buscando preservar la sostenibilidad económica de las regiones productoras frente a los cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Fuente: Portal Frutícola