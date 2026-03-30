EE.UU. mantiene suspendido el Systems Approach para la uva chilena y gremio advierte impacto en competitividad

La decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. deja firme el fallo que suspendió el Systems Approach, generando preocupación en la industria chilena por el impacto en su principal mercado de exportación.

Marzo 30, 2026

La uva de mesa chilena enfrenta un nuevo revés en su principal mercado de destino. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) decidió retirar la apelación presentada por el Departamento de Agricultura (USDA), dejando firme el fallo que anuló la implementación del Systems Approach para las exportaciones nacionales.

De acuerdo con información entregada por Frutas de Chile, esta determinación ratifica la resolución emitida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que dejó sin efecto el uso de este sistema para el ingreso de la fruta chilena. En la práctica, el Systems Approach seguirá suspendido, manteniendo las exigencias fitosanitarias vigentes.

El origen del conflicto se remonta a la demanda presentada por organizaciones de la industria estadounidense —entre ellas la California Table Grape Commission, la National Grape Research Alliance y la California Table Grape Export Association—, que cuestionaron el protocolo que permitía reemplazar tratamientos como la fumigación por un enfoque integrado de manejo de riesgos en origen.

Industria alerta por retroceso

Desde el sector exportador chileno, la reacción fue inmediata. El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, calificó la decisión como un golpe significativo para la industria.

“Lamentamos profundamente la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar la apelación del USDA, lo que deja sin efecto el Systems Approach para la uva de mesa chilena y ratifica el fallo del Tribunal Federal del Distrito de Columbia dictado el año pasado”, señaló.

El dirigente subrayó que este protocolo no era reciente, sino el resultado de un extenso trabajo técnico binacional. “Se trata de un retroceso grave para la industria. Este protocolo fue el resultado de más de 20 años de trabajo técnico conjunto entre el SAG de Chile y el USDA/APHIS, basado en evidencia científica y en estrictos estándares fitosanitarios”, afirmó.

Impacto directo en la temporada

Uno de los efectos más inmediatos ya se hizo sentir en la última campaña. Según Marambio, la suspensión del Systems Approach supuso la pérdida completa de una temporada bajo este esquema.

“Chile perdió la temporada bajo este esquema tras la suspensión del protocolo, es decir, se perdió un año completo de trabajo e implementación”, indicó.

El impacto es especialmente relevante, considerando que Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la uva de mesa chilena, con envíos que superan los US$ 600 millones por temporada.

Próximos pasos y escenario en desarrollo

Pese al escenario adverso, desde la industria ven una posible vía de avance. Según antecedentes preliminares, el USDA estaría evaluando iniciar un nuevo proceso técnico para retomar el camino hacia la implementación del Systems Approach, en particular para los productores de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

En esa línea, Marambio enfatizó la urgencia de avanzar en la búsqueda de una solución. “Es fundamental iniciar a la brevedad un nuevo proceso técnico que permita restablecer el Systems Approach. De lo contrario, existe el riesgo de seguir perdiendo temporadas en un mercado clave para Chile”, advirtió.

Asimismo, el líder gremial recalcó la disposición del sector para trabajar de manera conjunta con las autoridades de ambos países. “Como industria, reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades de Chile y de Estados Unidos para avanzar en una solución que otorgue certezas y continuidad a las exportaciones”, sostuvo.

Finalmente, agregó que el gremio continuará evaluando distintas alternativas con una mirada estratégica: “Seguiremos analizando todas las acciones viables para resguardar la competitividad y la sostenibilidad del sector”.