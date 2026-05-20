Egipto expande su oferta y abre cuatro nuevos mercados en América Latina para naranjas, uvas y plantones de fresa

A través de negociaciones fitosanitarias estratégicas, el gigante agrícola del norte de África logra acceso para sus productos en Perú, México y Panamá con miras a robustecer sus ingresos en divisas.

Mayo 20, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Egipto consolida un paso histórico en su estrategia de diversificación de mercados fuera de sus fronteras tradicionales. El ministro de Agricultura y Recuperación de Tierras, Alaa Farouk, anunció oficialmente la apertura de cuatro nuevos mercados agroexportadores en América Latina, específicamente orientados a la comercialización de naranjas, uvas de mesa y material genético vegetal (plantones de fresa).

La apertura responde de forma directa a las directrices de la administración egipcia para expandir el alcance de su oferta agroalimentaria global, la cual se ha convertido en un pilar macroeconómico esencial. Según cifras del ministerio, las exportaciones de productos agrícolas frescos de Egipto alcanzaron los US$ 4.960 millones durante el año pasado, mientras que los alimentos procesados sumaron US$ 6.890 millones, reafirmando el potencial productivo del país del Nilo.

El desglose del acceso fitosanitario por país

El logro comercial fue resultado de intensas mesas técnicas lideradas por la Administración Central de Cuarentena Agrícola de Egipto (CAPQ, por sus siglas en inglés) junto a las autoridades sanitarias de cada país latinoamericano, las cuales culminaron con la definición de los requisitos de importación:

Perú: Autorizó formalmente el ingreso de naranjas egipcias, un movimiento clave considerando que Egipto se posiciona como uno de los líderes mundiales indiscutidos en el comercio global de cítricos.

Autorizó formalmente el ingreso de naranjas egipcias, un movimiento clave considerando que Egipto se posiciona como uno de los líderes mundiales indiscutidos en el comercio global de cítricos. Panamá: Abrió simultáneamente su frontera comercial para dos categorías de alta demanda: uvas de mesa frescas y plantones de fresa.

Abrió simultáneamente su frontera comercial para dos categorías de alta demanda: uvas de mesa frescas y plantones de fresa. México: El gigante norteamericano aprobó los protocolos sanitarios para la importación de plantones (plántulas) de fresa, reconociendo los estándares de sanidad y propagación del país norteafricano.

Cumplimiento normativo y próximos envíos

El jefe de la CAPQ, Mohamed El-Mansy, confirmó que tras la recepción de los requisitos técnicos oficiales por parte de las naciones compradoras, se están emitiendo las directrices y circulares informativas pertinentes para las empresas exportadoras locales. El objetivo es asegurar un cumplimiento del 100% de las exigencias internacionales de bioseguridad y trazabilidad.

La llegada de Egipto a estos nuevos destinos incrementará la competencia de la contraestación en la región y subraya la confianza internacional en sus protocolos fitosanitarios. Al diversificar sus canales de exportación hacia América Latina, Egipto busca mitigar los riesgos derivados de las tensiones geopolíticas en sus rutas de suministro habituales hacia Europa y Medio Oriente, transformando el bloque latinoamericano en un socio estratégico de largo plazo.

Fuente: EgyptToday