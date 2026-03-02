El 4º Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión reunirá a expertos internacionales y líderes del sector

Del 15 al 19 de marzo de 2026, la capital chilena acogerá el Cuarto Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión (CLAP 2026), el evento más relevante de la región dedicado a la transformación digital del sector agrícola.

Marzo 2, 2026

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión (ALAP),la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión (ISPA) y la Universidad Técnica Federico Santa María, este encuentro se realizará en el Hotel DoubleTree de Santiago y promete convertirse en el punto clave para quienes lideran la innovación en el ámbito latinoamericano.

Un encuentro que marca el futuro de la agricultura

El CLAP 2026 reunirá a expertos, investigadores, académicos, emprendedores, productores y profesionales de la industria de todo el continente para discutir las últimas tendencias, tecnologías y prácticas en agricultura de precisión. El congreso se consolida como una plataforma esencial para el intercambio de conocimientos entre todos los actores interesados en optimizar la productividad agrícola mediante la implementación de tecnologías digitales, la teledetección, la inteligencia artificial y la automatización.

¿Qué es la agricultura de precisión?

La agricultura de precisión representa una revolución en la forma de producir alimentos. Se trata de un sistema de manejo agrícola basado en la observación, medición y respuesta a la variabilidad inter e intra-campo en los cultivos. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia como sensores remotos, drones, satélites, sistemas de posicionamiento global (GPS), big data e inteligencia artificial, los agricultores pueden tomar decisiones más informadas y precisas sobre cada metro cuadrado de sus campos.

Esta metodología permite aplicar los insumos agrícolas (agua, fertilizantes, pesticidas, semillas) en la cantidad exacta, en el lugar preciso y en el momento oportuno, optimizando los recursos y reduciendo el impacto ambiental. En lugar de tratar todo un campo de manera uniforme, la agricultura de precisión reconoce que cada zona tiene características únicas de suelo, topografía, contenido de nutrientes y condiciones de crecimiento.

¿Por qué es crucial este evento para Latinoamérica?

La región latinoamericana enfrenta desafíos sin precedentes: alimentar a una población en crecimiento, adaptarse al cambio climático, preservar los recursos naturales y mantener la competitividad en mercados globales cada vez más exigentes. La agricultura de precisión no es solo una opción tecnológica, sino una necesidad estratégica para el futuro del sector.

El CLAP 2026 cobra especial relevancia porque:

Impulsa la sostenibilidad: Las tecnologías de precisión permiten reducir hasta un 30% el uso de fertilizantes y pesticidas, disminuyendo la huella ambiental de la producción agrícola y protegiendo los ecosistemas.

Aumenta la eficiencia económica: Al optimizar el uso de insumos y mejorar los rendimientos, los productores pueden aumentar su rentabilidad en un contexto de costos crecientes y márgenes ajustados.

Fortalece la seguridad alimentaria: En una región que es granero del mundo, mejorar la productividad de forma sostenible es fundamental para garantizar el abastecimiento alimentario global.

Facilita la adaptación climática: Las herramientas de agricultura de precisión permiten a los productores monitorear y responder en tiempo real a condiciones climáticas cambiantes, sequías, plagas y enfermedades emergentes.

Democratiza el conocimiento: Eventos como el CLAP 2026 acercan el conocimiento científico de punta a productores de todos los tamaños, desde grandes empresas hasta agricultores familiares, creando oportunidades de adopción tecnológica accesibles.

Construye redes de colaboración: El congreso facilita el encuentro entre investigadores, empresas tecnológicas, productores y formuladores de políticas públicas, generando sinergias que aceleran la innovación en el campo.

Destacados conferencistas internacionales

El programa científico del CLAP 2026 contará con la participación de prestigiosos expertos internacionales que compartirán sus investigaciones de vanguardia:

Dr. Hugo Campos Quiroz (Chile/Perú) – Subdirector General de Investigación y Desarrollo del Centro Internacional de la Papa (CIP), reconocido como Top Agri-Food Pioneer 2025 por The World Food Prize Foundation.

Dr. André Luis Vian (Brasil) – Jefe del Departamento de Plantas de Cultivo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y coordinador del Grupo de Estudios en Agricultura Digital.

Dra. Ana de Castro (España) – Científica Titular del CSIC, líder en investigación sobre Agricultura de Precisión empleando teledetección, drones e inteligencia artificial. Galardonada con el Premio Pierre C. Robert de Agricultura de Precisión 2022, siendo la primera mujer en recibirlo.

Dr. José Manuel Peña (España) – Científico Titular del CSIC, especializado en tecnologías geoespaciales y algoritmos avanzados para agricultura de precisión.

Dr. Javier Tardáguila (España) – Catedrático de Viticultura de Precisión de la Universidad de La Rioja y CEO de la startup Altavitis.

Dr. Gabriel Espósito (Argentina) – Profesor Titular de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pionero en modelos de fertilización nitrogenada espacial y temporal en maíz.

Dr. Robert Miller (Estados Unidos) – Director Técnico del Programa de Acreditación de Laboratorios Agrícolas (ALP), galardonado con el Premio Rufus Chaney 2019.

Dr. José Dorado (España) – Profesor de Investigación del CSIC, especialista en ecología y manejo integrado aplicados al control de malezas.

Programa integral de actividades

El CLAP 2026 ofrecerá un programa completo que incluye:

Conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales de primer nivel

Sesiones técnicas con presentaciones de trabajos científicos

Talleres prácticos y demostraciones de tecnologías de última generación

Mesas redondas y paneles de discusión sobre los desafíos actuales del sector

Exposiciones comerciales de productos y servicios relacionados con la agricultura de precisión.

Apoyo de líderes del sector

El congreso cuenta con el respaldo de importantes empresas del sector agrícola como ADS, Syngenta, Gen-co, Seabiotech, Compo Expert, FertiAmérica, Morpho UPL, NeoGreen, Viña La Rosa Sofruco, Agriservice, Agro Piamonte y Bayer Chile, todas empresas que lideran procesos y evolucionan junto a la tecnología.

Invitación abierta

El comité organizador extiende una cordial invitación a todos los profesionales, académicos, estudiantes, productores y empresarios del sector agrícola interesados en conocer y adoptar las tecnologías que están revolucionando la agricultura latinoamericana.

Más información e inscripciones:

Sitio web oficial: www.congresoclap.org

Email congresoclap@alap-ag.com

Fecha: 15 al 19 de marzo de 2026

Lugar: Hotel DoubleTree, Santiago, Chile