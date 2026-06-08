El ambicioso plan fitosanitario de Guatemala para reducir hasta 25% los costos de exportación del mango

A través de la creación de áreas libres de la mosca de la fruta, el país centroamericano busca elevar un 30% sus volúmenes de envío, mejorar la rentabilidad del productor y posicionarse como referente continental en sanidad vegetal.

Junio 8, 2026

Guatemala se encuentra a las puertas de marcar un hito histórico en la fruticultura del continente. El país proyecta convertirse en la primera nación de América en exportar mango de primavera proveniente de áreas oficialmente declaradas libres de la mosca de la fruta. Esta iniciativa estratégica no solo busca transformar la competitividad sistémica de la industria local y ampliar el acceso a mercados internacionales altamente exigentes, sino también resolver una de las principales presiones financieras de los productores: la rentabilidad en los huertos.

La urgencia y relevancia de este plan radican en las estrictas exigencias fitosanitarias impuestas por Estados Unidos, el principal destino comercial de los cargamentos guatemaltecos. Según sostiene el investigador y especialista en sanidad vegetal, Roger Valenzuela, el establecimiento definitivo de estas zonas limpias representa la oportunidad más sólida para fortalecer la posición de Guatemala en el comercio internacional de frutas frescas.

El enemigo número uno: Anastrepha obliqua y su impacto en el campo

La principal amenaza para el desarrollo del sector es la Anastrepha obliqua, conocida comúnmente como la mosca del mango o mosca de las Indias Occidentales. Aunque en el territorio guatemalteco se han identificado formalmente siete especies de moscas de la fruta, esta variedad en particular concentra alrededor del 95% de las capturas registradas en las regiones productoras destinadas a la exportación.

El impacto de este insecto en la economía del agricultor es devastador. La presencia de la plaga genera pérdidas directas estimadas entre el 30% y el 40% de la producción total, debido a que los frutos afectados no logran cumplir con los exigentes estándares de calidad de los mercados globales. Además, su presencia obliga a las empresas a aplicar tratamientos hidrotérmicos antes de la exportación para cumplir con las normativas de Estados Unidos, lo que eleva drásticamente los costos operativos y reduce los márgenes de ganancia.

Adiós al tratamiento térmico: Eficiencia logística y calidad “fiel al árbol”

La eliminación de esta barrera fitosanitaria mediante áreas libres permitiría mejorar significativamente la eficiencia de toda la cadena productiva y logística. Al erradicar la plaga en origen, los exportadores podrán prescindir del tratamiento hidrotérmico obligatorio (inmersión en agua caliente).

De acuerdo con Valenzuela, las proyecciones indican que la producción en áreas libres de la plaga reducirá cerca de un 25% los costos asociados a la producción y comercialización del mango. Asimismo, prescindir de este proceso térmico de postcosecha permite obtener frutos de calidad premium con mejores características de sabor, aroma, color y apariencia general —un producto “fiel al árbol”—, al mismo tiempo que disminuye el uso de agroquímicos en los huertos.

El negocio de la sanidad: Retorno de 1 a 20 por cada dólar invertido

Los resultados preliminares del programa demuestran que la inversión en sanidad vegetal es altamente rentable para el país. Según las estimaciones económicas del especialista, cada dólar invertido en el control de la mosca de la fruta genera aproximadamente US$20 de retorno económico para el sector.

Junto con el millonario ahorro logístico e industrial, el estatus de zona libre impulsará con fuerza la oferta transable de la industria. Las proyecciones oficiales apuntan a que el volumen exportable total de mango fresco de Guatemala podría incrementarse hasta en un 30%, inyectando mayor dinamismo a la matriz agroexportadora.

De las fincas cafetaleras al sector frutícola: Un modelo escalable

Guatemala no es un improvisado en la materia; cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el combate de estas plagas. Desde la primera detección de la mosca del Mediterráneo en 1975, el país ha desarrollado sólidas capacidades técnicas y científicas que hoy lo posicionan como uno de los referentes regionales en control fitosanitario.

Aunque durante décadas estos esfuerzos estatales y privados se concentraron casi exclusivamente en las zonas cafetaleras, hace cuatro años comenzó una estrategia específica orientada a transferir todo ese conocimiento científico al sector frutícola, con especial énfasis en el mango de exportación. Actualmente, el programa cubre cerca de 3.000 hectáreas de mango exportador, pero su alcance potencial es masivo: estiman que podría extenderse a más de 10.000 hectáreas de mango y aproximadamente 50.000 hectáreas de otros cultivos que funcionan como hospederos de la plaga.

Diversos estudios comparativos realizados en países exportadores líderes como México, Perú, Ecuador y Brasil concluyeron que Guatemala posee condiciones macroclimáticas y técnicas particularmente favorables para consolidar este modelo defensivo. De concretarse los avances en el corto plazo, el país se posicionará como el gran referente continental en la producción y exportación de mango bajo estándares fitosanitarios de máxima exigencia.

Fuente: Agrolatam