El asesor Andrés Reyes lanza oficialmente su manual técnico para la industria del avellano europeo

Ante más de 500 asistentes, se realizó el lanzamiento oficial del libro de Reyes, publicado por la casa editorial Mundoagro, con el objetivo de transformarse en una guía clave para la industria.

Marzo 27, 2026

Este 26 de marzo, el 4.º Día Nacional del Avellano Europeo marcó un hito relevante para la industria. No solo por la realización del principal encuentro técnico del rubro en Chile, que reunió a más de 500 asistentes, sino también por el lanzamiento del esperado libro del asesor Andrés Reyes.

“Prácticas y fundamentos para el cultivo del avellano europeo” se presenta como un recurso técnico disponible para todos los interesados en este cultivo. Los años de experiencia de Reyes, junto a su trabajo con Grupo Avexa, dieron forma a esta obra desarrollada en conjunto con la casa editorial Mundoagro. Según explicó el propio autor, el objetivo es que el libro “cumpla la función de ser un manual y esté presente en mesas de trabajo, reuniones técnicas, proyectos y asesorías, sirviendo como base para una producción exitosa del avellano europeo”.

El prólogo fue escrito por Francisco Moreno, productor de avellanos y cercano a Reyes desde hace años, quien durante el evento destacó que la publicación logra aterrizar la experiencia acumulada por el asesor y su equipo. En ese sentido, subrayó que “esto se debe a la tenacidad de Andrés, su energía y su inteligencia; es un tipo extraordinario y la industria avellanera chilena es afortunada de contar con un asesor que vincula de muy buena forma el negocio con lo técnico”.

Por su parte, Reyes valoró la calidad visual del libro, pero enfatizó que su mayor fortaleza radica en el contenido técnico y en la visión integral que entrega. “Más que un libro, esto es un manual de cómo realizar las labores, entender el cultivo y la planta, y esperamos que sea muy útil”, señaló.

El asesor también se refirió al contexto en que se realiza esta cuarta edición del Día Nacional del Avellano Europeo, indicando que llega en un momento clave para el rubro, con una alta convocatoria y una agenda técnica diversa.

Desde la casa editorial Mundoagro, su fundador y gerente general, Fabio Masella, expresó la satisfacción del equipo tras meses de trabajo conjunto. Además, destacó que esta publicación se suma a otros dos libros previamente publicados por la editorial, junto a especialistas en cerezas y arándanos.

“Esperamos seguir trabajando de la mano con toda la industria frutícola nacional y consolidarnos como una plataforma que visibilice la experiencia de este sector, permitiendo que expertos como Andrés compartan su conocimiento en beneficio de todos”, afirmó Masella.

El libro está disponible para su compra en el sitio web de Mundoagro.