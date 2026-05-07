El banano se reactiva en Panamá: La industria proyecta un crecimiento del 15% en exportaciones y supera los 84 mil contratos

Con una inversión estratégica y la normalización de las operaciones en Bocas del Toro y Chiriquí, el sector busca recuperar los niveles históricos de envío, aportando estabilidad laboral a miles de familias rurales.

Mayo 7, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La industria bananera de Panamá ha iniciado un proceso de reactivación con miras a consolidar su liderazgo para el cierre de 2026. Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y reportes del sector, la actividad bananera ya genera más de 84,000 contratos laborales (entre empleos directos, indirectos e inducidos), reafirmándose como el mayor empleador del agro panameño y representando cerca del 35% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país.

Metas de exportación y recuperación de mercado

Tras un 2025 marcado por ajustes operativos, las proyecciones para 2026 son optimistas. El sector prevé un incremento del 15% en el volumen de exportaciones de cajas de banano. Este crecimiento se sustenta en la rehabilitación de hectáreas que habían quedado fuera de producción y en una mejora del 12% en el rendimiento por hectárea gracias a la implementación de nuevos sistemas de riego y fertilización técnica.

El factor Chiquita Panamá: 5.000 empleos recuperados

Un pilar fundamental de este repunte es la reactivación de la multinacional Chiquita Panamá. En la provincia de Bocas del Toro, la empresa ya ha logrado la reincorporación de 5.000 trabajadores, operando con turnos dobles en sus plantas de empaque para procesar el flujo creciente de fruta. Esta recuperación operativa es vital, considerando que Chiquita aporta aproximadamente el 60% del total de las exportaciones de banano de la nación.

Retos fitosanitarios y sostenibilidad

Para asegurar estas cifras, Panamá ha destinado una inversión de 10 millones de dólares en programas de bioseguridad para prevenir el ingreso del Fusarium R4T, manteniendo así el estatus sanitario que le permite acceder a los mercados premium de Europa, que absorben el 75% de la oferta panameña.

Este contexto de reactivación no solo promete estabilizar la economía local, sino que posiciona al banano panameño para superar la barrera de las 15 millones de cajas exportadas anuales hacia finales del próximo año, siempre que se mantenga la paz laboral y las condiciones climáticas actuales.

Fuente: Agrolatam / Infobae