El banano y el cacao ecuatoriano buscan conquistar Japón de la mano de un nuevo comité de negocios e inversión

La iniciativa busca estrechar los lazos comerciales con el mercado asiático, reduciendo barreras arancelarias y dinamizando la transferencia tecnológica en beneficio directo del sector agroexportador ecuatoriano.

Junio 17, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Ecuador y Japón han dado un paso estratégico fundamental para reconfigurar y potenciar sus relaciones comerciales. Ambas naciones oficializaron la creación de un comité bilateral de comercio e inversiones, una plataforma de alto nivel diseñada para dinamizar el intercambio de bienes y captar capitales asiáticos. Para el ecosistema productivo ecuatoriano, esta alianza se traduce en una oportunidad histórica para consolidar el posicionamiento de su canasta agroalimentaria en uno de los mercados más exigentes y de mayor poder adquisitivo del mundo.

El acuerdo, gestionado a través de los ministerios de relaciones exteriores y de producción de ambos países, responde a la necesidad de Ecuador de diversificar sus destinos de exportación en Asia y asegurar nichos comerciales estables frente a la volatilidad económica global.

El agro ecuatoriano en la mira del mercado japonés

Japón representa un consumidor neto de alimentos de alta calidad, características que calzan perfectamente con la oferta agroexportadora de Ecuador. El nuevo comité centrará una parte importante de su agenda de trabajo en identificar oportunidades, optimizar protocolos sanitarios y buscar desgravaciones arancelarias para productos clave del agro:

Banano y plátano: Si bien Ecuador ya cuenta con una participación histórica en las góndolas japonesas, el sector busca equiparar condiciones competitivas frente a otros proveedores del sudeste asiático que gozan de ventajas arancelarias.

Si bien Ecuador ya cuenta con una participación histórica en las góndolas japonesas, el sector busca equiparar condiciones competitivas frente a otros proveedores del sudeste asiático que gozan de ventajas arancelarias. Cacao premium: El cacao fino de aroma ecuatoriano, altamente valorado por la industria chocolatera e industrial nipona, asoma como uno de los productos con mayor potencial de escalabilidad bajo este nuevo marco de cooperación.

El cacao fino de aroma ecuatoriano, altamente valorado por la industria chocolatera e industrial nipona, asoma como uno de los productos con mayor potencial de escalabilidad bajo este nuevo marco de cooperación. Café y frutas exóticas: El café de especialidad y frutas no tradicionales en formatos congelados o procesados buscan abrirse espacio aprovechando la fuerte tendencia del consumidor japonés hacia alimentos saludables y de origen sostenible.

Además del sector agrícola tradicional, los productos de la pesca y la acuicultura —con el camarón ecuatoriano a la cabeza— se verán directamente beneficiados por las mesas de negociación técnica que se instalarán bajo el alero de este comité, agilizando los tiempos de ingreso en los puertos de Tokio y Yokohama.

Inversión y transferencia tecnológica para el campo

La alianza no se limitará exclusivamente al envío de contenedores. Uno de los pilares más atractivos del comité es la promoción de inversiones de empresas japonesas en el sector agroindustrial ecuatoriano.

La meta de las autoridades locales es atraer el “know-how” tecnológico de Japón en áreas críticas como la automatización de procesos de empaque, el desarrollo de sistemas de riego inteligente frente al cambio climático y la mejora de la cadena de frío para poscosecha. Esta inyección de tecnología asiática será determinante para elevar los niveles de productividad de los medianos y pequeños agricultores ecuatorianos, permitiéndoles cumplir con los estrictos estándares fitosanitarios y de trazabilidad que exige el mercado japonés.

Con la puesta en marcha de este comité, Ecuador no solo busca aumentar el volumen de sus envíos agrícolas a corto plazo, sino también sentar las bases institucionales para una futura negociación de un acuerdo comercial más amplio con la tercera economía del mundo.

Fuente: Elcomercio