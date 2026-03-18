El ‘boom’ del pecán argentino: Con 12.000 hectáreas, el sector ya exporta el 65% de su producción

La industria de la nuez pecán en Argentina se consolida como una economía regional estratégica. Con una producción anual cercana a las 3.000 toneladas y la apertura de mercados clave como China, el cultivo atrae nuevas inversiones gracias a su alta rentabilidad y demanda en contraestación.

Marzo 18, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Lo que comenzó como una alternativa productiva en el Delta del Paraná se ha transformado en una potencia agroindustrial. Argentina cuenta hoy con 12.000 hectáreas implantadas de nuez pecán, un cultivo que ha logrado adaptarse con éxito desde el húmedo litoral hasta las zonas cálidas y secas del Noroeste Argentino (NOA), como Catamarca y Tucumán.

Según datos del sector y del INTA, la orientación de esta industria es marcadamente internacional: el 65% de la producción total se destina a la exportación, mientras que el 35% restante abastece a un mercado interno que empieza a valorar sus propiedades nutricionales.

Expansión territorial y tecnología de punta

El crecimiento del pecán en Argentina destaca por su alto nivel de profesionalización. En provincias como Catamarca (570 ha) y Tucumán (465 ha), las plantaciones operan con sistemas de riego presurizado y esquemas de alta densidad.

Las ventajas de estas zonas secas son estratégicas:

Sanidad vegetal: La baja humedad reduce drásticamente la presión de hongos y plagas.

La baja humedad reduce drásticamente la presión de hongos y plagas. Logística: La cercanía a los puertos del Pacífico facilita el envío directo hacia el Sudeste Asiático.

La cercanía a los puertos del Pacífico facilita el envío directo hacia el Sudeste Asiático. Poscosecha: Inversiones en secado mecánico y pelado industrial permiten alcanzar los estándares de calidad que exigen Europa y EE. UU.

Destinos globales y el hito de China

Estados Unidos y Europa siguen siendo compradores tradicionales, pero el gran salto cualitativo se dio con la reciente apertura del mercado de China. Para el gigante asiático, el pecán argentino de calibre superior es un producto altamente codiciado, compitiendo de igual a igual con proveedores históricos como México y Estados Unidos.

Proyecciones: IV Simposio Sudamericano del Pecán

El sector ya mira hacia octubre de 2026, fecha en la que Tucumán y Catamarca serán sede del IV Simposio Sudamericano del Pecán. Este evento será el epicentro para discutir innovaciones en genética y manejo de precisión, consolidando a Argentina como el referente del hemisferio sur en la producción de frutos secos de alta gama.



Fuente: MásProducción