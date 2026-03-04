El despertar de la “Fruta del dragón”: La pitahaya se consolida como el nuevo motor agrícola en Brasil

Con un crecimiento en las exportaciones que pasó de US$ 149 mil a US$ 1.7 millones en solo dos años, Brasil apuesta por la Amazonía para escalar su producción global.

Marzo 4, 2026

Según datos de Globo Rural y Abrafrutas, la pitahaya ha dejado de ser una curiosidad exótica para convertirse en una realidad económica en Brasil. El volumen de producción nacional dio un salto impresionante, pasando de 1.500 toneladas en 2017 a más de 6.000 toneladas en 2023. Aunque el 80% de la cosecha se concentra hoy en el Sur y Sudeste, la región amazónica emerge como el nuevo polo estratégico gracias a su clima cálido y alta luminosidad, factores que permiten cosechas durante casi todo el año.

Producción familiar y tecnificación en la Amazonía

En Manaos, iniciativas de la Secretaría Municipal de Agricultura (Semac) han distribuido cerca de 30.000 plantas, impulsando a cooperativas de agricultura familiar como Copasa-Agro. Productores locales reportan que, en superficies pequeñas de apenas 0,5 hectáreas, es posible obtener rendimientos de hasta 2 toneladas anuales. Esta eficiencia convierte a la pitahaya en una opción de alta rentabilidad para el pequeño productor, integrando incluso la merienda escolar y mercados regionales.

Desafíos sanitarios: La lucha contra el “Cáncer de la Pitahaya”

A pesar del optimismo, el sector enfrenta un desafío agronómico crítico: la enfermedad conocida como “cáncer de la pitahaya”. Los productores han tenido que implementar manejos estrictos con productos químicos y biológicos, ya que, sin un control adecuado, las pérdidas pueden alcanzar el 100% del cultivo. Superar esta barrera sanitaria es clave para mantener el ritmo de expansión actual.

Hacia el mercado global: Un salto en exportaciones

Aunque Brasil aún está lejos de los gigantes como Vietnam, su potencial exportador ha despertado con fuerza. Las exportaciones brasileñas pasaron de generar US$ 149.900 en 2020 a US$ 1,7 millones en 2022, con la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido como principales destinos. Con el impulso de la región Norte y la mejora en los protocolos de postcosecha, Brasil se prepara para ser un competidor relevante en el mercado internacional de frutas exóticas.