El dulce presente de la ciruela deshidratada en Chile

La ciruela deshidratada D’Agen ha estado viviendo un ciclo positivo, que continúa esta temporada. El presente es de buena productividad y sobre todo, calidad. Pablo Campino, subgerente de deshidratados de Pacific Nut analiza la posición de Chile en torno a este producto.

La imagen de Chile como principal país productor y exportador se repite en base a distintos productos del rubro frutícola. Uno de ellos es la ciruela D’Agen, especialmente en el rubro deshidratado, en torno al cual, en las últimas cuatro temporadas, se ha vivido un ciclo positivo.

En este sentido, la cosecha 2025 se clasifica como una muy buena temporada desde distintos puntos de vista, comenzando por los volúmenes. Así lo explica Pablo Campino, subgerente de deshidratados de Pacific Nut, quien asegura que fue un año de buenos rendimientos tanto productivos como de calidad.

“Tuvimos una ciruela con buenos calibres, a pesar de la alta producción, con conversiones normales de fresco a seco, lo que indica que la fruta contaba con sólido soluble, que es lo que se requiere en este producto. Entonces llegamos con buena disposición y calidad, lo que hace prever que el PxQ va a ser positivo, es decir, tuvimos una buena cantidad de fruta seca por hectárea, y esperamos tener un buen precio de liquidación a final de año”, analiza.

Todas estas condiciones hacen prever que el actual ejercicio será uno muy positivo para la industria de la ciruela deshidratada, donde además se suma un tercer punto: cuenta con una demanda comercial activa.

En este contexto, Chile se ha posicionado como el principal productor y exportador del mundo, ubicándose por encima de California, y es que Estados Unidos sólo exporta la mitad de su producción, dejando el resto para consumo interno.

¿Qué buscan hoy los mercados en cuanto a la ciruela deshidratada?

Generalmente, el destino de la ciruela deshidratada ha sido siempre un producto tiernizado, sin carozo, que tiene valor agregado. En estas condiciones, su principal cliente siempre ha sido la Unión Europea.

Sin embargo, desde el 2020 ha entrado un actor relativamente nuevo e impor-tante, que es China; el que demanda un producto distinto. Si bien también se trata de la ciruela D’Agen, la piden con carozo y en condición natural. Por lo tanto, no se descaroza y no se tierniza. Quizás no tiene tanto valor agregado, pero nos da salida a estos volúmenes que ofertamos en Chile.

¿Existe hoy una diversificación de mercados en base a este producto?

Si bien el fuerte está en Europa y China ya está muy bien posicionada —prácticamente pasó a Europa en volumen—, hay un tercer actor que es súper relevante, que es más de largo aliento, pero con el que ya firmamos los acuerdos hace dos temporadas. Se trata de India, con el que hace un par de años atrás no podíamos avanzar ya que pedían que el producto fuese fumigado con bromuro de metilo, cosa que nosotros tenemos prohibido.

Hace dos temporadas se firmó un acuerdo y hoy ya estamos con esta relación comercial; no en los volúmenes de China ni de Europa, pero es el primer paso. En cuanto al tipo de producto es uno con mayor valor agregado, similar al que con sume Europa. Eso ayuda a posicionar, a pensar que va a crecer la demanda en India en los próximos años.

Y existe otro complemento: muchas veces no se cuenta con las calidades que piden estos mercados, pero hay un abanico de destinos, como México, Mercosur y Centroamérica, que ayudan a posicionar este producto.

Todo tiene un mercado en la ciruela, todo se vende pero en los distintos mercados, no hay una concentración en sólo uno de ellos y eso lo encuentro súper atractivo. Así tenemos tres datos muy relevantes: Chile es el primer país productor de este tipo de ciruela, el principal exportador a nivel mundial, y cuenta con una diversificación de mercados.

¿Cuáles son los principales factores a considerar para lograr esta fruta de calidad?

Yo diría que una de las cosas más relevantes en el producto que vamos a cosechar o producir tiene que ver con la regulación de carga, que abarca desde la poda hasta el raleo. Tenemos que pensar que estamos produciendo azúcar y si sobrecargamos los huertos, se nos caen los calibres y se genera además un producto con poca materia seca y desabrido.

Por otro lado, si hacemos una poda demasiado excesiva o por alguna razón, tenemos poca fruta, podemos obtener muy buen calibre, pero pocos kilos, con un PxQ negativo. Necesitamos un equilibrio entre lo que producimos y lo que vendemos. Hoy en día, un productor tiene que pensar en producir 10 toneladas secas por hectárea, lo que equivale a unos 35 mil kilos frescos. Esa es precisamente la ecuación de equilibrio de una producción moderna.

En cuanto a la cosecha, los tiempos en que se realice son claves en la obtención del dulzor de la fruta. La gracia de la ciruela deshidratada es que la cosecha es mecanizada. Sin embargo, muchos productores no poseen la maquinaria y no comienzan esta labor cuando la fruta está en su óptimo de madurez, sino cuando el prestador del servicio lo permite. De esta manera, en vez del 15 de febrero, a veces se entra a cosechar el 20, cinco días después, en los que la fruta se deteriora: queda sobre madura o cae mucha al suelo. También sucede lo contrario y hay ocasiones en que se comienza a inicios de mes. ¿Con qué te encuentras? Con una fruta muy verde a la que le falta madurez, con lo que se pierde kilos, azúcar y calibre.



Para lograr una fruta de calidad, una de las claves pasa por la regulación de carga, que parte desde la poda hasta el raleo.

¿Qué se considera un buen calibre en la ciruela deshidratada?

A diferencia de otros productos, su curva de calibre tiene relación con el peso y no con el diámetro. Una fruta más pesada, tiene un mayor calibre. Hoy en día, un promedio de materia prima con muy buenos kilos, con buenas conversiones dentro de él, con un calibre promedio entre 70 y 75, es una súper buena ecuación productiva.

¿Qué proyecciones tienen de cara a la próxima temporada?

Todos los años son distintos, pero esta temporada ha sido de buena acumulación de horas frío, aunque se juntaron algo tarde. Entonces las floraciones han estado más bien normal, sin tanta abundancia. Hemos tenido algunos eventos de lluvia, pero nada preocupante; y ha sido un ciclo sin problemas de heladas o daños por clima.

Me atrevería a pensar que estamos bien encaminados a tener una producción normal y, en este sentido, podría ser lógico pensar que la cosecha de 2026 sea un poco menor a la de este año. Venimos de un año muy productivo y ahora estamos en una condición un poco especial en cuanto a clima. La lógica indica que deberíamos bajar un poco.



Mientras Chile logre producciones de 10.000 kilos secos por hectárea, con buenos calibres, va a seguir siendo un producto súper atractivo. El suelo y el clima permiten obtener estos rendimientos.

¿Qué debe hacer Chile para seguir posicionándose en este producto?

El marketing siempre es muy importante y nos permite vender este producto como uno saludable y natural. En este sentido, creo que un desafío importante es abarcar los nichos de las generaciones más jóvenes, que tienden a comer de manera más sana. Así se puede incorporar la ciruela como un producto más funcional dentro de un snack.

Por otro lado, Chile seguirá siendo un actor relevante mientras el negocio sea rentable. Mientras logremos estas producciones de 10.000 kilos secos por hectárea, con buenos calibres, va a seguir siendo súper atractivo. ¿Por qué? Porque otros países no lo logran. Nosotros tenemos el suelo y el clima que nos permiten estos rendimientos.