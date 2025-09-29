El ENSO y su impacto en el clima de Chile

Este fenómeno es un permanente en el clima local. De cara al futuro, las proyecciones indican una alta probabilidad de transición hacia La Niña durante el verano; lo que podría traducirse en olas de calor mas frecuentes en la zona central.

Por: Raúl Orrego Verdugo, Investigador INIA Quilamapu, Dr. Especialista Agroclimatología

Los fenómenos de El Niño y La Niña suelen ser señalados como responsables de sequías e inundaciones en Chile. Sin embargo, forman parte de un cuadro mayor que involucra al océano y la atmósfera en conjunto: el ENSO (El Niño-Southern Oscillation), uno de los principales moduladores del clima global, con consecuencias que trascienden nuestras fronteras. El ENSO ha acompañado la historia climática de Chile, dejando huellas profundas en la sociedad y en la agricultura.

DEL MONZÓN EN LA INDIA AL PACIFICO SUDAMERICANO

En 1877, una grave hambruna en la India británica, causada por una disminución de las lluvias monzónicas, impulsó la creación de un observatorio climático. En 1904, su dirección recayó en el matemático inglés Gilbert Walker, quien se propuso descifrar y anticipar estos ciclos de sequía.

Con el apoyo de numerosos calculistas de la India, Walker procesó años de datos de distintas regiones del mundo. Descubrió que los monzones estaban fuertemente influenciados por la diferencia de presión atmosférica entre el norte de Australia (Darwin) y el Pacífico Sur-Occidental (originalmente Valparaíso; hoy se mide en Papeete, Tahití). A este fenómeno lo llamó Oscilación del Sur (Southern Oscillation), el “SO” del ENSO.

Décadas más tarde, el meteorólogo noruego-estadounidense Jacob Bjerknes advirtió que esa oscilación que Walker había identificado se correlacionaba con un fenómeno bien conocido por pescadores de Perú y Chile: el aumento de la temperatura superficial del mar que ocurría en torno al mes de diciembre, a la que denominaban “Corriente del Niño Jesús”. Así nació el nombre de El Niño, pieza clave que permitiría completar el rompecabezas del ENSO.

LA DANZA ENTRE EL OCEANO Y LA ATMÓSFERA

En condiciones normales (fase neutra), el Pacífico Sur presenta un centro de altas presiones atmosféricas (las típicas “A” que se muestran en los mapas de los meteorólogos); en contraste, el norte de Australia concentra bajas presiones (“B”), lo que quiere decir que existe una diferencia casi permanente entre el norte de Australia y el Pacífico Sur.

Por física, esta configuración determina que se produzca un viento constante, que sopla desde el Pacífico Occidental al norte de Australia (los llamados “vientos alisios”) arrastrando una lámina de la superficie del océano, que produce una pequeña diferencia de altura en el nivel del mar entre la parte norte de Australia y el Pacífico Central. Por motivos que aún no están dilucidados, los alisios se debilitan, lo que trae como consecuencia que esa diferencia de alturas se compense, generando una corriente de agua cálida (a temperatura de un mar tropical) que viaja desde el norte de Australia hasta las costas chilenas: es la corriente de El Niño. En ese proceso, los anticiclones también se debilitan (los anticiclones se fortalecen en superficies frías y se debilitan en superficies cálidas, también como consecuencia de un fenómeno físico), reduciendo aún más la diferencia de presiones y retroalimentando el fenómeno.

Lo contrario ocurre cuando los alisios se intensifican, empujando más agua hacia el oeste, enfriando el Pacífico central y fortaleciendo la surgencia de aguas profundas frías frente a Sudamérica. A esta fase se la denomina La Niña.



Figura 1. Zonas en que se mide la temperatura para la definición del ENSO

¿En qué momento se considera que estamos en un evento El Niño? Para definir si estamos en un evento El Niño o La Niña se utilizan índices como el SOI (basado en la diferencia de presión entre Tahití y Darwin) o la anomalía de la temperatura superficial del mar en la zona 3.4 del Pacífico. Se considera evento El Niño cuando la anomalía supera +0,5 °C durante tres meses consecutivos; y La Niña, cuando se ubica por debajo de -0,5 °C. Cuando permanece entre -0.5 y 0.5, se habla de condición neutra.

CONSECUENCIAS PARA CHILE Y EL MUNDO

Este juego de presiones tiene consecuencias muy importantes para las condiciones climáticas. El debilitamiento del Anticiclón del Pacífico durante un evento El Niño permite el ingreso de más frentes lluviosos a Chile central (aproximadamente entre La Serena y Puerto Montt), muchas veces potenciados por ríos atmosféricos, lo que los vuelve aún más intensos. También eleva las temperaturas en la costa y reduce la amplitud térmica. En Perú y el norte de Chile, el mar más cálido favorece lluvias convectivas e inundaciones.

La Niña, en cambio, restringe la llegada de frentes a la zona central, reduce las temperaturas costeras y aumenta la amplitud térmica.También puede intensificar la vaguada costera y el “invierno boliviano”, potenciando vientos cálidos (puelche) y olas de calor en precordillera y en el valle central.

En otras regiones del planeta, El Niño se asocia con más huracanes, sequías en California, el sur de África y la India, y lluvias intensas en Sudamérica. Estos efectos a distancia se conocen como teleconexiones.

PREGUNTAS ABIERTAS

Pese a los avances científicos, persisten aún algunas dudas críticas. Una de ellas es determinar cómo interactúa el ENSO con el cambio climático. Desde el año 2010 se ha observado que la relación entre ENSO y precipitaciones se ha debilitado: el intenso El Niño de 2015, por ejemplo, no produjo las lluvias esperadas y, en cambio, consolidó la megasequía en Chile. Se sospecha que otros factores, como la “mancha cálida” del Pacífico, podrían estar influyendo.

Otra incógnita es el origen mismo del fenómeno. Hoy se distinguen distintos tipos de eventos: el Niño canónico (calentamiento generado) y el Niño Modoki (concentrado frente a Sudamérica). Este último suele tener efectos más intensos, especialmente sobre la actividad ciclónica.

¿DÓNDE ESTAMOS HOY?

Actualmente nos encontramos en una fase neutral, pero las proyecciones indican una alta probabilidad de transición hacia La Niña durante el verano. Esto podría traducirse en olas de calor más frecuentes en la zona central y un aumento de las precipitaciones en el Altiplano.

Si la fase se prolonga hasta el invierno, 2026 podría ser más seco de lo habitual, en un contexto donde 2025 ya terminaría con lluvias por debajo del promedio histórico.

El ENSO es, en definitiva, un compañero permanente del clima en Chile. Su influencia nos recuerda que debemos adaptarnos a la variabilidad como norma. El cambio climático añade incertidumbre, pero la investigación científica avanza, ayudándonos a comprender a estos “niños traviesos” que han marcado —y seguirán marcando— la historia climática del planeta.