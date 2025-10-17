El etileno y su impacto en la calidad de la fruta: claves desde la Jornada Postcosecha UC

Durante la Jornada Postcosecha UC, el investigador Bruno Defilippi (INIA) destacó el rol del etileno en la maduración y calidad de la fruta, junto con los avances tecnológicos que han permitido reducir pérdidas y mejorar la conservación, aunque persisten brechas de conocimiento en el sector.

En el marco de la novena Jornada Postcosecha de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizada el 15 y 16 de octubre, se reunieron representantes de la academia y la industria frutícola para compartir herramientas y estrategias innovadoras frente a los desafíos climáticos, logísticos y comerciales del sector.

Uno de los expositores destacados fue Bruno Defilippi, ingeniero agrónomo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), quien abordó los avances en tecnologías para el control del etileno en frutas, una hormona vegetal clave en la maduración y conservación poscosecha.

“El etileno regula aspectos como la apariencia, el color, la textura, el sabor y el valor nutricional de la fruta, por lo que su manejo impacta directamente en la calidad y en la reducción de pérdidas”, explicó Defilippi. No obstante, advirtió que aún persiste una falta de conocimiento técnico sobre su uso, tanto en la academia como en la industria.

El rol del etileno en las plantas

Las plantas responden de manera coordinada a estímulos ambientales —como la luz, la temperatura, las plagas o las enfermedades— mediante diversas señales internas, entre las que el etileno desempeña un papel central. Su equilibrio resulta determinante: en niveles adecuados favorece los procesos de crecimiento y maduración, pero en exceso puede causar daños y pérdida de calidad poscosecha.

De la observación al control: hitos en el estudio del etileno

A fines del siglo XIX se sospechaba la existencia de un “factor” que aceleraba la maduración de los frutos. Décadas más tarde, la investigación permitió identificar el etileno y comprender su proceso de síntesis.

Un punto de inflexión llegó en 2003, con la implementación en Chile del primer inhibidor de la acción del etileno, una tecnología que revolucionó el manejo poscosecha, especialmente en pomáceas y kiwis. “Desde entonces llevamos más de 20 años desarrollando tecnologías de inhibición que han transformado la industria”, destacó el investigador.

Características y manejo

El etileno es una hormona gaseosa de alta movilidad, activa incluso en concentraciones muy bajas. Su producción se intensifica durante la maduración y también ante situaciones de estrés o daño mecánico.

Defilippi enfatizó la importancia de comprender los procesos de síntesis y acción del etileno: “Quien trabaja en fruticultura debe manejar los factores críticos que regulan su producción y conocer los umbrales que gatillan la maduración, información que aún es escasa y variable entre especies y variedades”.

Cada variedad —ya sea de uva de mesa o arándano— presenta respuestas fisiológicas distintas. Por ello, el especialista subrayó la necesidad de especialización y conocimiento varietal para un manejo efectivo.

Frutas climatéricas y no climatéricas

Hace casi 80 años se estableció la clásica clasificación entre frutos climatéricos y no climatéricos, distinción que sigue guiando su manejo poscosecha.

“No todos los atributos de madurez en frutos climatéricos dependen exclusivamente del etileno. En cambio, algunos no climatéricos, como los cítricos, sí presentan alta dependencia en ciertos atributos, como el cambio de color”, explicó el experto.

Estrategias de control

Actualmente existen diversas tecnologías para controlar el etileno ambiental, sin interferir en su síntesis ni acción. Entre ellas se cuentan los absorbentes de etileno, como el permanganato de potasio, y los sistemas de oxidación o filtrado del aire, como el ozono o las nanopartículas de paladio.

Otra herramienta clave es el 1-MCP, un compuesto gaseoso que inhibe la acción del etileno y cuyo uso se ha masificado en la industria. “La palta, por ejemplo, responde muy bien al MCP. Al caracterizar la fisiología de la fruta, podemos definir los periodos críticos de aplicación y mejorar su efectividad”, señaló Defilippi.

El especialista recalcó que el desarrollo de estas tecnologías es fruto de una interacción constante entre la ciencia básica y la aplicada, e hizo un llamado a los proveedores de insumos a entregar información detallada sobre el funcionamiento de sus productos.

“Debemos conocer los niveles de dependencia de cada atributo, los umbrales de respuesta y las etapas de desarrollo de cada especie. Solo así podremos optimizar el uso de estas herramientas y evitar errores de manejo”, concluyó.