El impacto por región y los riesgos de la crisis global de fertilizantes para la fruticultura

La menor disponibilidad de fertilizantes a nivel global, impulsada por tensiones geopolíticas y alzas en los costos energéticos, comienza a impactar a distintas regiones productivas y plantea nuevos desafíos para la fruticultura.

Marzo 30, 2026

La crisis global de fertilizantes ya es una realidad para los productores del mundo, marcada por disrupciones logísticas, conflictos geopolíticos y el encarecimiento de la energía. Diversos reportes internacionales coinciden en que el problema ya afecta las decisiones productivas en múltiples regiones, con implicancias directas para la seguridad alimentaria y para sectores intensivos como la fruticultura.

Un mercado altamente vulnerable

El detonante principal ha sido la interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el transporte de insumos clave como urea, amoníaco y gas natural. Según la UNCTAD, el tránsito marítimo por esta vía cayó en más de 95% en pocas semanas, afectando simultáneamente los mercados energéticos y de fertilizantes.

Esto es especialmente crítico, considerando que cerca de una cuarta parte del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados depende de este corredor estratégico, en un mercado que, además, opera con inventarios ajustados y sin grandes reservas de seguridad.

La FAO advierte que, de persistir esta situación, los precios globales de fertilizantes podrían mantenerse entre un 15% y 20% por encima de los niveles normales durante el primer semestre de 2026.

Impacto por regiones

Medio Oriente y eje global: el origen de la disrupción

El conflicto en la región del Golfo ha provocado un shock simultáneo en el sector de energía, el transporte y los fertilizantes. De acuerdo con Associated Press, la interrupción de exportaciones desde el Golfo —que representa cerca del 30% del suministro mundial— está generando escasez y alzas generalizadas de precios.

A esto se suma el aumento del costo del gas natural, insumo clave para la producción de fertilizantes nitrogenados, lo que agrava el efecto a lo largo de toda la cadena.

Europa y Europa del Este: costos en alza, pero con resiliencia productiva

En países como Ucrania, los fertilizantes han aumentado entre 30% y 65% en lo que va del año, impulsados por el encarecimiento del gas y las restricciones logísticas.

Si bien esto no ha detenido las siembras a corto plazo, las autoridades anticipan que podría influir en decisiones productivas futuras, incluyendo cambios en la elección de cultivos.

América del Norte: presión financiera y reducción de superficie

En Estados Unidos, el alza de los fertilizantes, con incrementos interanuales superiores al 20%, está golpeando directamente la rentabilidad agrícola.

Algunos productores ya evalúan reducir la superficie sembrada o cambiar a cultivos menos exigentes en nutrientes, lo que podría afectar la oferta global de alimentos en las próximas temporadas.

Asia y África: mayor vulnerabilidad estructural

Las economías en desarrollo son las más expuestas. Países como la India y regiones de África oriental enfrentan escasez en plena temporada de siembra, lo que amenaza directamente los rendimientos agrícolas y la seguridad alimentaria.

La dependencia de importaciones y la limitada capacidad fiscal para subsidiar insumos agravan el escenario.

Oceanía: riesgo productivo inmediato

Australia enfrenta uno de los escenarios más críticos, con productores que reportan que sus reservas de fertilizantes podrían agotarse en semanas.

La industria advierte que esto podría traducirse en menores siembras y caídas significativas en los rendimientos de cultivos, especialmente de hortalizas y granos.

América Latina: alta dependencia de importaciones

En Latinoamérica, el impacto es particularmente sensible debido a la fuerte dependencia de fertilizantes importados. Países agrícolas clave, como Brasil,gran consumidor global, podrían enfrentar restricciones de oferta tras la suspensión temporal de las exportaciones rusas de nitrato de amonio, uno de los principales fertilizantes nitrogenados.

Análisis regionales advierten que América Latina podría verse más afectada que Estados Unidos por esta crisis, debido a niveles más bajos de autosuficiencia productiva.

¿Qué significa esto para la fruticultura?

Aunque gran parte del foco mediático está en cultivos extensivos, la fruticultura enfrenta riesgos relevantes:

1. Aumento de costos y presión sobre márgenes

Los fertilizantes representan una proporción significativa de los costos de producción. Su encarecimiento, junto con el alza energética, impacta directamente en la rentabilidad, especialmente en especies de alto manejo nutricional.

2. Ajustes en programas de fertilización

Ante precios elevados, algunos productores podrían reducir dosis o postergar las aplicaciones, lo que puede afectar el calibre, el rendimiento y la calidad de la fruta. Incluso retrasos menores pueden traducirse en caídas de rendimiento.

3. Cambios en decisiones productivas

Tal como ya ocurre en cultivos extensivos, podría haber ajustes hacia especies o variedades menos exigentes en nutrientes, lo que afectaría la planificación a largo plazo en fruticultura.

4. Impacto en mercados y precios

El alza de costos podría trasladarse a precios finales. Proyecciones privadas estiman que los alimentos podrían encarecerse entre 12% y 18% hacia fines de 2026 si la crisis persiste.

Un escenario que tensiona el sistema alimentario global

El escenario actual vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema agrícola global frente a shocks geopolíticos. La fuerte dependencia de pocos proveedores, la concentración del comercio y la estrecha relación entre energía y fertilizantes configuran un riesgo estructural.

En este contexto, organismos internacionales y actores de la industria coinciden en la necesidad de avanzar en la diversificación de proveedores, la producción local de fertilizantes y las estrategias de eficiencia en el uso de nutrientes.

Para la fruticultura y, particularmente, para países exportadores como Chile, el desafío será mantener la competitividad en un entorno de costos crecientes y alta incertidumbre, donde la gestión técnica y la eficiencia productiva serán más determinantes que nunca.