El imparable avance del arándano chino: En solo cuatro meses de 2026 supera todo lo exportado en 2025

El gigante asiático registró envíos por 24,4 millones de dólares en abril. Impulsada por una red logística exprés hacia el Sudeste Asiático, la industria china de berries tritura sus récords históricos y desafía los flujos tradicionales de comercio.

Junio 10, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La industria global de los soft berries está presenciando una transformación radical en sus ejes de oferta con el vertiginoso despertar exportador de China. El país, que históricamente ha figurado como uno de los destinos de consumo más codiciados por los productores del hemisferio sur, ha consolidado su posición como un proveedor agrícola de primer orden. Los últimos datos oficiales de la Administración General de Aduanas de China revelan un crecimiento exponencial: las exportaciones chinas de arándanos frescos (azules y rojos) alcanzaron la cifra de 24,4 millones de dólares solo en el mes de abril de 2026.

El análisis de las cifras acumuladas expone la magnitud de este fenómeno comercial. Durante el primer trimestre de 2026, el total exportado por el gigante asiático ya ascendía a 38,8 millones de dólares. Al consolidar el mes de abril, la industria china acumula un total de 63,2 millones de dólares en apenas cuatro meses. Esta cifra no solo tritura los 23,1 millones de dólares registrados en todo el año 2024, sino que supera con creces los 50,8 millones de dólares computados durante la totalidad del ejercicio 2025, marcando un hito sin precedentes en la velocidad de expansión de sus saldos exportables.

El “boom” de Yunnan y la reconversión productiva

Detrás de este avance de volumen se encuentra un agresivo proceso de inversión y reconversión agrícola en el sudoeste de China, con la provincia de Yunnan como el epicentro del “boom” del arándano. Esta región cuenta con valles de altura y condiciones climáticas y de suelo únicas que permiten producir fruta de alta calidad y calibres competitivos a principios de año, justo en la ventana de primavera.

Las corporaciones locales e internacionales han inyectado capital masivo en sistemas de cultivo hidropónico protegido, invernaderos de alta tecnología y variedades patentadas de alto rendimiento. Esto ha permitido dar un salto cualitativo: la fruta china ya no solo abastece su gigantesco mercado interno, sino que genera saldos exportables con la firmeza y los estándares estéticos exigidos por los recibidores más estrictos del continente.

Conectividad exprés: El Sudeste Asiático a solo días de distancia

El principal destino de este flujo masivo de fruta es el Sudeste Asiático, una región donde China está capitalizando ventajas logísticas determinantes a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. A diferencia de los proveedores del hemisferio sur que dependen de trayectos marítimos de varias semanas, China está inundando los mercados de la ASEAN mediante una red de transporte hiperconectada de corta distancia.

La gran clave radica en la consolidación de enlaces ferroviarios de alta velocidad, como la línea internacional China-Laos, junto con corredores de camiones refrigerados que cruzan las fronteras de forma simplificada por aduanas optimizadas. Este despliegue permite que los arándanos cosechados en los campos de Yunnan lleguen a los mercados mayoristas y supermercados de Bangkok, Kuala Lumpur o Singapur en cuestión de pocos días. Esta velocidad de tránsito garantiza una frescura extrema, manteniendo la rigidez del fruto y la pruina (la cera natural que protege al arándano) en perfectas condiciones, minimizando las pérdidas por poscosecha.

Desafío directo a los exportadores tradicionales

Para los actores tradicionales de la industria frutícola global, el comportamiento de los mercados asiáticos en este inicio de 2026 representa un cambio de paradigma definitivo. La proximidad geográfica y los acuerdos de libre comercio regionales le permiten a China colocar fruta fresca a precios altamente competitivos con los que el transporte marítimo de larga distancia difícilmente puede competir en frescura inmediata.

Especialistas en mercados de commodities agrícolas señalan que esta presión comercial forzará a los productores mundiales a reevaluar sus estrategias de envío hacia el continente asiático. Para defender las cuotas de mercado en los recibidores premium de la región, ya no bastará con dominar una ventana estacional tradicional. El foco urgente de la industria global deberá centrarse en acelerar el recambio genético hacia variedades exclusivas de calibres gigantes (Jumbo), con un balance de sabor superior y una resistencia de poscosecha que logre justificar un valor diferenciado en las góndolas frente a la masiva y veloz ola de arándanos chinos.

Fuente: South China Morning Post