El mango conquista Estados Unidos: logística eficiente y promoción sostenida impulsan su consumo

El éxito del mango en Estados Unidos revela cómo la articulación entre logística, retail y promoción puede construir una categoría y sostener su crecimiento en el tiempo.

Abril 28, 2026

En poco más de dos décadas, el mango dejó de ser una fruta exótica en Estados Unidos para convertirse en un producto habitual en los supermercados. Detrás de este avance no hay casualidad, sino una estrategia bien articulada que combina eficiencia en la distribución, conocimiento del consumidor y una promoción constante liderada por la National Mango Board.

De origen tropical a producto masivo

El recorrido del mango, desde los campos de América Latina hasta las góndolas de ciudades como Nueva York o Chicago, es complejo y altamente coordinado. En esta cadena, los importadores aseguran el abastecimiento, pero son los distribuidores minoristas quienes desempeñan un rol decisivo: transformar ese flujo en una experiencia de compra consistente y atractiva.

Más allá de la comercialización, su trabajo implica anticipar la demanda, gestionar inventarios con precisión y garantizar que la fruta llegue en condiciones óptimas al consumidor final.

Profesionalización y foco en la calidad

El crecimiento del mango en el mercado estadounidense está estrechamente vinculado a la creciente profesionalización del retail. Grandes cadenas han invertido en tecnología y sistemas de gestión que permiten optimizar la rotación del producto y reducir mermas.

Uno de los avances más relevantes ha sido el desarrollo de programas de maduración controlada, que permiten ofrecer mangos listos para consumir. Este factor ha sido clave para mejorar la experiencia del consumidor y consolidar su confianza en la categoría.

Educación del consumidor: un pilar estratégico

El posicionamiento del mango también ha requerido derribar barreras culturales y de consumo. En ese ámbito, tanto los retailers como la National Mango Board han jugado un rol clave mediante campañas educativas, material informativo en tienda y estrategias de marketing orientadas a simplificar el uso del producto.

A través de recetas, contenido digital y colaboraciones con chefs y nutricionistas, el mango ha pasado a ser percibido como una fruta versátil, saludable y fácil de incorporar a la dieta diaria.

Más de 20 años impulsando la categoría

Desde su creación, la National Mango Board ha desarrollado una estrategia sostenida para aumentar el consumo de mangos en Estados Unidos. El impacto de este trabajo se refleja en el crecimiento del consumo per cápita y en una mayor presencia del mango en distintos momentos de consumo.

Además, la organización ha contribuido a mejorar el conocimiento del producto, facilitando su integración en nuevas ocasiones de uso.

Innovación en el punto de venta

En paralelo, los distribuidores minoristas han sabido capitalizar este impulso ampliando la oferta. La incorporación de mangos orgánicos, formatos listos para cortar y nuevas variedades responde a una demanda cada vez más sofisticada.

Esta capacidad de adaptación ha permitido mantener el dinamismo de la categoría y sostener su crecimiento en el tiempo.

Un modelo basado en la colaboración

El caso del mango en Estados Unidos es un ejemplo claro de cómo la coordinación entre actores puede transformar una categoría. Importadores, distribuidores y organismos de promoción han operado de forma complementaria: mientras unos aseguran el suministro, otros optimizan la llegada al consumidor y generan la demanda.

Perspectivas de crecimiento

Con un consumidor cada vez más enfocado en alimentos frescos y saludables, el mango aún tiene espacio para seguir expandiéndose en el mercado estadounidense. En este escenario, el rol del retail seguirá siendo determinante, respaldado por estrategias de promoción y educación consistentes.

Detrás de cada mango disponible en el supermercado hay una historia de eficiencia logística, innovación comercial y trabajo conjunto que explica su consolidación como una de las frutas tropicales más exitosas en Estados Unidos.

Fuente: Francisco Seva Rivadulla