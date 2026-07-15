El Mundial de fútbol 2026 impulsa un alza de 6% en las ventas de aguacate mexicano en EE.UU

Aunque el Super Bowl se mantiene como la fecha líder de consumo concentrado en un solo día, la cita mundialista genera una constante demanda durante sus seis semanas de competencia, consolidando el guacamole como snack predilecto para ver los partidos.

Julio 15, 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está teniendo un impacto directo y positivo en la agroexportación mexicana. Durante las primeras dos semanas de la cita deportiva, las ventas de aguacate mexicano en Estados Unidos registraron un incremento superior al 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según reportó Avocados From Mexico (AFM).

Aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado respecto a otros picos de la temporada, la demanda continúa mostrando una solidez histórica que reafirma la preferencia del consumidor estadounidense por el “oro verde” mexicano.

Éxito comercial y campaña de verano

Para capitalizar este evento de escala global, Avocados From Mexico —entidad conjunta de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y la Mexican Hass Avocado Importer Association (MHAIA)— lanzó la iniciativa promocional “Guacamole Summer”.

Álvaro Luque, presidente y CEO de la firma, detalló que la estrategia comercial en los supermercados de retail superó con creces las expectativas iniciales:

Exhibidores temáticos (bins): Se vendieron tres veces más de lo proyectado para los puntos de venta.

Se vendieron tres veces más de lo proyectado para los puntos de venta. Empaques promocionales: Se distribuyeron millones de bolsas temáticas alusivas al torneo de fútbol.

Se distribuyeron millones de bolsas temáticas alusivas al torneo de fútbol. Herramientas de fidelización: Se implementaron promociones de cashback (reembolso) y una fuerte campaña de difusión en medios digitales.

El verano ya representa de por sí una época fuerte para el sector gracias a las parrilladas y reuniones familiares. Sin embargo, el Mundial sumó un impulso extra debido a que la gran mayoría de los partidos se sintonizan desde el hogar, posicionando al guacamole dentro del top 10 de los alimentos preferidos para acompañar las transmisiones.

Mundial vs. Super Bowl: Dos dinámicas de consumo

El análisis de Avocados From Mexico destaca que ambos eventos deportivos representan oportunidades masivas, pero con comportamientos de compra muy distintos:

El Super Bowl: Sigue siendo el rey indiscutido en términos de consumo concentrado en un solo día, generando un pico masivo de demanda difícil de igualar en una sola jornada.

Sigue siendo el rey indiscutido en términos de consumo concentrado en un solo día, generando un pico masivo de demanda difícil de igualar en una sola jornada. La Copa Mundial: Funciona bajo un esquema de constancia. Al tratarse de más de seis semanas de competencia con múltiples partidos, se genera una sucesión constante de ocasiones de consumo que beneficia la estabilidad de la categoría a mediano plazo.

Un mercado en expansión constante

Más allá de la coyuntura del Mundial 2026, la tendencia de exportación de aguacate hacia territorio estadounidense muestra un dinamismo impecable a largo plazo. En la última década, el consumo de esta fruta en Estados Unidos se ha duplicado, cerrando la temporada 2025-2026 con un récord histórico de exportación de 2.750 millones de libras (equivalentes a 1.247 millones de kilogramos) despachadas desde los campos de México.

La fuerte presencia y arraigo de la comunidad latina en Estados Unidos, sumada a la multiculturalidad del fútbol, ha convertido al aguacate mexicano en un protagonista natural e indispensable de las reuniones mundialistas de este año.

Fuente: Forbes