El nuevo ciclo de la palta chilena: crecer con valor en un mercado saturado

Con una industria que proyecta crecimiento y un consumo interno robusto, el sector enfrenta el desafío de diferenciarse en un escenario internacional marcado por mayor oferta y exigencias en sostenibilidad.

Abril 13, 2026

La industria chilena de la palta atraviesa una etapa de consolidación marcada por buenos resultados productivos y perspectivas optimistas. Tras cerrar la temporada 2024/2025 con 240.000 toneladas—el mejor registro en 15 años-, el sector proyecta alcanzar las 255.000 toneladas en el ciclo 2025/26, lo que implicaría un crecimiento cercano al 6%.

Francisco Contardo

“Hoy pasamos por un momento positivo, de consolidación y crecimiento”, señala Francisco Contardo, presidente ejecutivo del Comité de Paltas de Chile, destacando que todo ello refleja “una industria competitiva”, que ha logrado expandirse sin grandes cambios en la superficie plantada. A ello se suma una base comercial sólida, tanto en exportaciones como en consumo interno, que ha permitido proyectar el negocio “sobre cimientos estables”

El buen desempeño responde a una combinación de factores. Por una parte, las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo del cultivo, con una “muy buena cuaja de fruta”.

Asimismo, la industria ha avanzado en la incorporación de nuevas tecnologías, mejores manejos productivos y técnicas de plantación en zonas no tradicionales, lo que ha permitido sostener altos niveles de productividad. En ese sentido, Contardo enfatiza que, si bien el clima puede explicar una temporada particularmente positiva, la proyección de crecimiento confirma que existen transformaciones más profundas: “queda claro que hay cambios más estructurales detrás”, vinculados al mejor manejo agronómico, al uso de tecnología de precisión, a la optimización del riego y a la adaptación a nuevas zonas de producción.

UN MERCADO INTERNO QUE AMORTIGUA CICLOS

Uno de los rasgos distintivos de la industria de la palta en Chile es la fortaleza de su mercado interno, algo poco habitual en la fruticultura exportadora. Durante la temporada 2024/25, más de 112.000 toneladas -cerca del 47% de la producción- se destinaron al consumo local, a lo que se sumaron más de 60.000 toneladas importadas.

Este escenario, según Contardo, refleja la existencia de un mercado “maduro, sólido y muy dinámico”, que permite “amortiguar los ciclos externos y le da una base más estable a la industria”. No es casual que la palta sea una de las pocas frutas relevantes del país cuya producción se destina en cerca de la mitad al consumo interno.

El consumo per cápita confirma esta tendencia. En 2025 alcanzó los 8,9 kilos, posicionando a Chile como el segundo mayor consumidor mundial de palta Hass, después de México. Este fenómeno se explica por una combinación de factores: “cultura alimentaria, calidad del producto y trabajo sostenido de promoción”, que han permitido que la palta “se haya instalado hace mucho tiempo en la mesa chilena como un alimento cotidiano”.

COMPETENCIA GLOBAL Y ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN

En el ámbito internacional, el crecimiento de la oferta global —especialmente desde países como Perú, México y Colombia— configura un escenario más competitivo. Sin embargo, más que una amenaza, el sector lo interpreta como una oportunidad para reforzar su posicionamiento.

“Nuestra competitividad no pasa por el volumen, sino por la calidad de la fruta, la postcosecha, la confiabilidad del abastecimiento, la trazabilidad y las credenciales de sostenibilidad”, plantea Contardo, subrayando que el desafío es sostener la diferenciación en un mercado cada vez más exigente.

Europa se mantiene como el principal destino de exportación, concentrando el 59% de los envíos. En este mercado, la estrategia ha estado orientada a consolidar la presencia chilena sobre la base de altos estándares, donde “la palta chilena es un producto trazable y seguro”, atributos especialmente valorados por los consumidores.

Al mismo tiempo, se abren nuevas oportunidades. En Latinoamérica, Argentina se ha consolidado como un destino relevante, con un crecimiento del 25% en sus compras durante la última temporada. En Asia, en tanto, existe espacio para crecer, aunque persisten desafíos logísticos. Hacia adelante, la tarea será “seguir diversificando destinos y profundizando la presencia en mercados que valoren calidad, seguridad y consistencia de abastecimiento”.

SOSTENIBILIDAD COMO EJE ESTRATÉGICO

En los últimos años, la industria ha experimentado un cambio estructural importante, en el que la sostenibilidad ha pasado a ocupar un rol central. “Ha habido un giro muy importante hacia este tema como eje estratégico”, afirma Contardo, destacando que Chile se ha convertido en un referente internacional en esta materia.

Los avances son concretos: actualmente el 100% de los campos mide su consumo de agua, el 98% implementa medidas para reducirlo y el 79% cuenta con metas formales en esta área.

Además, ha aumentado significativamente el número de empresas que reportan sobre sostenibilidad, que adhieren a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que cuentan con políticas comunitarias y de derechos humanos.

El desafío, hacia adelante, es profundizar en esta hoja de ruta, cerrar brechas y consolidar una producción responsable con el entorno socioambiental.

DESAFÍOS ESTRUCTURALES: AGUA, LOGÍSTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Pese al buen momento de la industria, persiste una serie de retos. La gestión hídrica continúa siendo una preocupación transversal para la agricultura y en este contexto y ante el avance del cambio climático, la implementación de mecanismos para almacenar las aguas lluvias, como pequeños embalses, se presenta como una necesidad urgente.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la infraestructura logística del país, un factor clave para sostener la competitividad internacional en el mediano y largo plazo.

Mirando hacia la próxima década, el sector enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante. En este escenario, los cambios tecnológicos serán determinantes. “La innovación y la tecnología ya son parte central del desarrollo del sector”, especialmente en ámbitos como el riego tecnificado, la gestión de suelos y la adaptación productiva.

El manejo eficiente del agua se perfila como uno de los factores más críticos. En un contexto de cambio climático, como advierte Contardo, “seguirá siendo uno de los factores más decisivos para la sostenibilidad y competitividad futura de la palta chilena”.

MÁS VALOR QUE VOLUMEN: LA CLAVE DEL POSICIONAMIENTO

De cara al futuro, la industria parece tener claro que el crecimiento no debe centrarse únicamente en el volumen. “Probablemente el foco debe estar cada vez más en valor y diferenciación”, sostiene Contardo, marcando una hoja de ruta que prioriza atributos por sobre cantidad.

En esa línea, también será necesario seguir ajustando la estrategia comercial. El desafío es combinar la consolidación en los mercados actuales con la exploración de nuevas oportunidades, en una lógica que, según el propio ejecutivo, debe ser “una mezcla de ambos”.

Finalmente, la experiencia del sector deja una lección clara: la competitividad de largo plazo no depende solo de producir bien.

“No basta sólo con ello, hay que construir reputación”, integrando calidad, innovación, comunicación y una estrategia de mercado coherente.

Con una base sólida y un posicionamiento reconocido, la palta chilena enfrenta un escenario global más exigente, donde el desafío no será solo crecer, sino sostener su condición de producto de excelencia a lo largo del tiempo.