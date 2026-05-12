El posible “Super Niño” 2026 y sus implicancias para la agroexportación

Modelos climáticos anticipan una alta probabilidad de desarrollo de un evento El Niño durante 2026, con posibilidad de intensidad significativa. El fenómeno se perfila como una variable relevante para la agricultura del hemisferio sur en un contexto de mayor variabilidad climática y exigencias crecientes en los mercados internacionales.

Mayo 12, 2026

El eventual desarrollo del fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) durante 2026 es seguido de cerca por la comunidad científica y el sector agroexportador. Si bien aún no existe certeza respecto de su magnitud, las proyecciones estacionales apuntan a un escenario de condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial, capaces de modificar los patrones de temperatura y de precipitación a escala global.

Para la agricultura, estos eventos representan cambios relevantes no solo en el clima, sino también en la planificación productiva, la toma de decisiones agronómicas y la coordinación logística a lo largo de toda la cadena de valor.

Sudamérica frente a una mayor variabilidad climática

En el Cono Sur, el principal impacto asociado a un episodio de El Niño suele concentrarse en el aumento de las precipitaciones en la zona central y centro-sur de Chile. Este comportamiento puede generar desafíos significativos para la fruticultura de exportación, especialmente cuando las lluvias coinciden con etapas críticas como la cosecha y la postcosecha.

En ese contexto, se incrementan los desafíos sanitarios en los huertos, se complejiza el trabajo en terreno y aumenta la presión sobre la logística de cosecha y traslado de la fruta. A ello se suma la posibilidad de inviernos más cálidos, lo que puede influir en procesos fisiológicos clave en especies frutales, como la acumulación de horas de frío y la uniformidad de brotación.

La fruticultura exportadora ante un escenario más exigente

En el negocio agroexportador, la calidad de la fruta sigue siendo un factor determinante de competitividad. En un escenario de El Niño de mayor intensidad, los riesgos se extienden desde el campo hasta la cadena comercial.

La calidad puede verse afectada por eventos de lluvia en periodos de cosecha, con un potencial aumento de defectos, pérdidas de condición y reducción de la vida de poscosecha. En paralelo, la logística exportadora enfrenta mayores niveles de exigencia, con ventanas de cosecha más ajustadas y una coordinación más compleja entre campo, packing, frío y embarque.

En los mercados internacionales, este tipo de escenarios suele traducirse en mayor volatilidad de precios y una competencia más activa entre orígenes por las ventanas comerciales disponibles.

Gestión del riesgo climático como eje del agroexportador

En este contexto, el análisis ya no se centra únicamente en el fenómeno climático, sino en la capacidad del sector para adaptarse a escenarios de mayor variabilidad. La gestión del riesgo climático se consolida como un componente estructural del negocio agroexportador, especialmente en países con una fuerte dependencia de la fruticultura, como Chile y Perú.

Hoy, la industria enfrenta el desafío de anticipar escenarios climáticos con mayor precisión, ajustar manejos agronómicos según las condiciones meteorológicas y fortalecer la infraestructura crítica, como el riego, el drenaje y la logística. La flexibilidad operativa se vuelve un elemento clave para sostener la continuidad de la producción y las exportaciones.

Un escenario conocido en un contexto más complejo

Aunque El Niño es un fenómeno recurrente en la región, el eventual evento de 2026 se inserta en un contexto distinto, marcado por cadenas de suministro más ajustadas, mercados más exigentes y una mayor sensibilidad a las variaciones en la oferta.

En ese marco, la capacidad de adaptación del agroexportador será un factor determinante, junto con la magnitud final del fenómeno climático, lo que refuerza la importancia de una agricultura preparada para escenarios variables.