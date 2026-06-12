El cuerpo médico de la selección prioriza la nutrición natural y el uso diario de jugo fresco para acelerar la recuperación de los futbolistas en Estados Unidos.

Junio 12, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El rendimiento deportivo en la alta competencia ya no solo depende del entrenamiento táctico o físico, sino también de una planificación nutricional milimétrica. En su retorno a la Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia, la selección nacional de Noruega ha llamado la atención de los mercados y los medios internacionales al trasladar un cargamento de alimentos 100% nativos directamente a su concentración en Estados Unidos. Entre los insumos más llamativos del equipaje logístico sobresale un lote masivo de 6.000 naranjas.

La llamativa medida responde a una estrategia tanto nutricional como psicológica diseñada por el cuerpo médico y el equipo de cocina de la federación escandinava, asegurando que sus máximas figuras, como el delantero Erling Haaland, mantengan exactamente los mismos hábitos de consumo que en sus hogares.

El rol estratégico del jugo fresco diario

A diferencia de otras delegaciones que confían su alimentación a los proveedores locales de las ciudades sede, el equipo de cocina noruego —compuesto por chefs reconocidos de su país que trabajan junto al cocinero habitual del plantel— deberá alimentar a más de 60 personas cuatro veces al día.

En este esquema, las 6.000 naranjas cumplen una función técnica esencial: la preparación de jugo fresco de manera diaria. Según explicaron los responsables de la logística, el consumo matutino y post-entrenamiento de este cítrico busca blindar tres pilares fundamentales durante los días de competencia extrema:

Optimización de la hidratación: Clave para enfrentar las variables climáticas de los recintos norteamericanos.

Clave para enfrentar las variables climáticas de los recintos norteamericanos. Aceleración de la recuperación muscular: Aprovechando los altos niveles de vitamina C y antioxidantes naturales del fruto.

Aprovechando los altos niveles de vitamina C y antioxidantes naturales del fruto. Bienestar psicológico: Reduciendo el impacto del cambio de entorno mediante sabores familiares.

Salmón, quesos y logística de origen

El despliegue de la “cocina itinerante” de Noruega en su búnker de Carolina del Norte va mucho más allá de los cítricos. El cargamento total incluye cerca de 300 kilos de salmón rojo de los fiordos y 116 kilos de queso tradicional noruego.

Desde la federación destacaron el orgullo de competir utilizando los mejores ingredientes disponibles en su mercado de origen. Esta tendencia de trasladar superalimentos e insumos agropecuarios propios no es exclusiva de los europeos; selecciones de Sudamérica, como la vigente campeona Argentina, también recurren a estas prácticas trasladando toneladas de carne vacuna para resguardar la dieta de sus atletas.

La industria agroalimentaria global observa de cerca estos movimientos, los cuales ratifican cómo los productos frescos y de calidad certificada se han vuelto indispensables en las cadenas de suministro de los equipos deportivos más valiosos del planeta.

Fuente: Idman.biz