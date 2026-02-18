Embalse Zapallar inicia su construcción en Ñuble y proyecta riego para 10 mil hectáreas

La obra, que contempla una inversión cercana a US$158 millones en su etapa de embalse, beneficiará a más de 2.000 agricultores —principalmente pequeños productores— y forma parte del Plan Nacional de Grandes Embalses del Ministerio de Obras Públicas.

Con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, se dio inicio oficial a la construcción del Embalse Zapallar, una de las principales obras hídricas proyectadas para la región de Ñuble. La actividad contó también con la participación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker; la directora nacional de Obras Hidráulicas, Loreto Mery; y el director ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta.

La iniciativa permitirá incorporar riego a cerca de 10.000 hectáreas ubicadas en las comunas de El Carmen y San Ignacio, impactando directamente a más de 2.000 productores agrícolas, en su mayoría pertenecientes a la agricultura familiar.

Inversión y plazos

Las obras serán ejecutadas por el consorcio China International Water & Electric Corporation (CWE) – Agencia en Chile – y contemplan una inversión cercana a US$158 millones en esta etapa. El plazo de ejecución es de 1.620 días corridos, con entrada en operación estimada para 2030.

Durante la ceremonia, la ministra Jessica López calificó el inicio de los trabajos como un “día histórico” para Ñuble, destacando que el proyecto responde a un compromiso gubernamental y que su ejecución no solo garantizará la disponibilidad de agua para riego, sino que también impulsará la economía local y la generación de empleo.

En la misma línea, la ministra Ignacia Fernández subrayó que la construcción del embalse se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer la seguridad hídrica ante la emergencia climática. Según indicó, se trata de una demanda largamente esperada por la región, que permitirá asegurar el agua para predios que hoy se desarrollan en condiciones de secano.

Una obra multipropósito

El Embalse Zapallar tendrá una capacidad de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos y cumplirá funciones más allá del riego agrícola. Entre ellas, el abastecimiento de agua para consumo humano, el control de crecidas, la disponibilidad de recursos para el combate a incendios forestales y el impulso de actividades turísticas y recreativas.

Desde el Ministerio de Agricultura destacaron que la infraestructura será clave para fortalecer a la agricultura familiar y promover el desarrollo regional, en un contexto de creciente variabilidad climática.

Siete décadas de espera

El proyecto es impulsado por la Dirección de Obras Hidráulicas y forma parte del Plan Nacional de Grandes Embalses del MOP. Considerando tanto la construcción del embalse como la red de canales asociados, la inversión total alcanzará aproximadamente US$300 millones.

Más del 84% de los agricultores beneficiados trabajan superficies inferiores a 5 hectáreas. Entre las principales actividades productivas de la zona destacan los cultivos de trigo, avena, hortalizas y productos de temporada, así como la ganadería, rubros que podrán ampliar su superficie y productividad gracias a la disponibilidad estable de agua.

En la ceremonia de primera piedra participaron, además, autoridades regionales y comunales, entre ellas los alcaldes de El Carmen, Pinto y San Ignacio; el seremi del MOP; representantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín; integrantes del Comité Pro Embalse y agricultores de la zona, quienes han impulsado esta iniciativa durante cerca de siete décadas.

Fotos: Minagri