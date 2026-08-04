Embalses del país registran alza de 17,4% en sus reservas de agua impulsados por lluvias y un histórico superávit de nieve

El último informe de la DGA confirma un importante repunte hídrico a nivel nacional, alcanzando los 6.159 millones de m³ acumulados. El reporte destaca tres embalses al 100% en la Región de Coquimbo y un superávit promedio de nieve del 71% en la zona central.

Agosto 4, 2026

El panorama hídrico nacional muestra signos de recuperación al inicio del mes de agosto de 2026. De acuerdo con el más reciente Boletín Hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, las reservas de agua acumuladas en los principales embalses del país alcanzaron los 6.159 millones de metros cúbicos (m³), lo que representa un incremento del 17,45% en comparación con los 5.244 millones de m³ registrados a fines de agosto de 2025.

Este importante repunte en la acumulación de agua otorga un mayor resguardo y previsibilidad hídrica tanto para el consumo humano como para las actividades productivas y de riego en las distintas regiones.

Recuperación histórica en la Región de Coquimbo

La Macrozona Norte, golpeada durante años por una severa sequía, lidera las cifras más positivas del reporte. En la Región de Coquimbo, tres de los ocho embalses monitoreados alcanzaron el 100% de su capacidad operativa y se encuentran actualmente vertiendo excedentes:

Recoleta (cuenca del río Limarí): 100,0 Mill m³ (100%).

(cuenca del río Limarí): 100,0 Mill m³ (100%). Culimo (cuenca del río Quilimarí): 9,2 Mill m³ (100%).

(cuenca del río Quilimarí): 9,2 Mill m³ (100%). Corrales (cuenca del río Choapa): 50,0 Mill m³ (100%).

A estos indicadores se suma el embalse Cogotí, que llegó a un 98% de su capacidad (134,2 Mill m³), y La Paloma, la megaobra hídrica de la zona, que logró recuperar 225,7 Mill m³ (30% de su capacidad), superando con holgura los 73,8 Mill m³ que registraba en el mismo periodo del año pasado.

Resguardo para el riego agrícola y abastecimiento urbano

A nivel nacional, la red de 25 embalses monitoreados por la DGA —cuya distribución abarca riego (64%), generación hidroeléctrica (16%), agua potable (12%) y uso mixto (8%)— muestra una condición de almacenamiento favorable para la temporada de mayor demanda estival:

Agua potable urbana: El embalse Los Aromos (Región de Valparaíso) se sitúa al 88% de su capacidad con 30,7 Mill m³, garantizando el abastecimiento de la zona costera. En la Región Metropolitana, El Yeso registra 144,6 Mill m³ (66% de capacidad).

El embalse Los Aromos (Región de Valparaíso) se sitúa al 88% de su capacidad con 30,7 Mill m³, garantizando el abastecimiento de la zona costera. En la Región Metropolitana, El Yeso registra 144,6 Mill m³ (66% de capacidad). Riego y generación: En O’Higgins, Rapel alcanza un 90% (626,4 Mill m³); en la Región del Maule, Colbún se ubica en 81% (1.244,0 Mill m³); mientras que en Biobío, Ralco llega al 92% (1.077,0 Mill m³) y Pangue al 99%.

En O’Higgins, Rapel alcanza un 90% (626,4 Mill m³); en la Región del Maule, Colbún se ubica en 81% (1.244,0 Mill m³); mientras que en Biobío, Ralco llega al 92% (1.077,0 Mill m³) y Pangue al 99%. Mayor volumen nacional: El Lago Laja se consolida como el embalse con mayor volumen absoluto acumulado en Chile, totalizando 1.119,8 millones de m³.

La única situación crítica aislada se registra en el embalse Peñuelas (Región de Valparaíso), que se mantiene como la única obra con niveles inferiores al 20%, marcando un 17% de su capacidad.

Lluvias de invierno y superávit del manto nival

La recarga de los embalses encuentra su explicación en el comportamiento de las precipitaciones invernales. El informe técnico señala que 42 de las 76 estaciones monitoreadas en Chile presentan superávit en comparación con el promedio histórico del periodo 1991-2020. En la Macrozona Norte, 17 de las 21 estaciones acumulan más agua caída este 2026 que a la misma fecha en 2025.

A este escenario se añade un significativo superávit en la acumulación de nieve, con un promedio del 71% de mayor altura del manto nival entre Coquimbo y el Biobío. En puntos estratégicos de medición de alta cordillera se registraron aumentos excepcionales frente a la media histórica, destacando estaciones como Cerro Olivares (+454%) y Quebrada Larga (+245%).

Las cifras acumuladas al cierre del invierno 2026 representan una importante holgura hídrica para el desarrollo de la próxima temporada agrícola y frutícola en los valles del centro y norte del país. La combinación de embalses en niveles óptimos de llenado y una sólida reserva de nieve cordillerana permitirá encarar con mayor seguridad la fase de deshielos durante la primavera y el verano.

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