En Bolivia: Bloqueos obligan a desechar la carga de al menos 12 camiones de banano en el Trópico de Cochabamba

La falta de acuerdos para activar un corredor humanitario en la región provocó la pérdida total de la fruta lista para exportación y mercado interno. El sector denuncia millonarias pérdidas y advierte sobre el desabastecimiento de insumos clave para el agro regional.

Junio 23, 2026

Una dramática jornada enfrentó el sector agrícola del Trópico de Cochabamba, en Bolivia, tras confirmarse la pérdida total de la carga de al menos 12 camiones repletos de banano de exportación y consumo nacional. La imposibilidad de transitar debido a los severos bloqueos de caminos en la zona obligó a los productores a desechar la fruta en plena carretera, en un escenario de creciente tensión y millonarias pérdidas económicas.

La situación escaló luego de que fracasaran las gestiones para habilitar un paso humanitario que hubiese permitido evacuar los cargamentos antes de su descomposición. Los productores habían preparado y empacado la fruta siguiendo directrices iniciales de las coordinadoras locales, confiando en que se abriría una ventana de tránsito; sin embargo, la autorización final nunca llegó.

Promesas rotas y el fracaso del paso humanitario

El presidente de los Bananeros del Trópico de Cochabamba, Agustín Conde, manifestó el profundo repudio del sector hacia la dirigencia de la Federación Mamoré Bulo Bulo tras frustrarse el acuerdo logístico.

«Hubo una disposición de la Coordinadora para que podamos empacar; hemos empacado y tenía que salir la fruta. Pero llegado el momento nunca se dio la aceptación para el paso humanitario de parte de la Central Bulo Bulo, y toda esta fruta se ha echado a perder. Por eso al menos unos 12 camiones fueron los que tuvieron que botar el banano a la carretera», afirmó el dirigente gremial.

El banano es un producto altamente perecedero que exige estrictas ventanas de tiempo en su cadena logística y de poscosecha para mantener la condición y calidad de llegada requerida por los mercados internacionales. Romper la cadena de frío y quedar varados en la ruta bajo condiciones ambientales adversas sella de forma inmediata la pérdida del producto.

Alerta por desabastecimiento de insumos productivos

La preocupación de los productores del Trópico va más allá de la fruta perdida. Desde el gremio informaron que se intentó gestionar un corredor humanitario amplio con la dirigencia de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, no solo para salvar los despachos de banano, sino para permitir el ingreso de elementos vitales para mantener vivas otras actividades agropecuarias del país.

El sector advierte que la persistencia de las medidas de presión frena la entrada de:

Combustible: Esencial para el transporte interno y la maquinaria agrícola.

Esencial para el transporte interno y la maquinaria agrícola. Alimentos balanceados: Insumo urgente para sostener la producción piscícola de la zona.

Insumo urgente para sostener la producción piscícola de la zona. Agroquímicos y fertilizantes: Necesarios para los manejos fitosanitarios de los huertos.

Aunque hacia el cierre de la jornada se dispuso el levantamiento de algunos puntos de bloqueo, el impacto económico ya está consolidado. Para el sector bananero boliviano, este episodio expone una vez más la extrema vulnerabilidad de la logística agrícola frente a los conflictos sociales, arriesgando la reputación contractual del sector en los mercados externos de la región.

Fuente: eju.tv