En el momento preciso: Riego post dormancia en cerezos

Un riego prematuro tras la dormancia en el cerezo puede enfriar el suelo y retrasar la activación radicular, mientras que uno tardío puede comprometer el desarrollo inicial de brotes y la eficiencia de la fertilización.

29/09/2025



Por: Patricio Murúa, Asesor Senior de Abud & Cía.

En cerezos, el inicio de los riegos tras la dormancia es un momento crítico que puede determinar el éxito de la temporada. Esta decisión debe basarse siempre en el monitoreo de humedad mediante el uso de calicatas complementado con sensores.

La fecha por sí sola no constituye un criterio suficiente. Si el riego se adelanta, el efecto inmediato es una baja en la temperatura del suelo, lo que provoca que las raíces demoren en activarse. Este enfriamiento retrasa la entrada en funcionamiento del sistema radicular, afectando la absorción inicial de agua y nutrientes. De esta manera, impacta directamente en variables tan sensibles para la calidad de la fruta como el desarrollo vegetativo y el calibre.

Para evitar este riesgo, la recomendación es esperar hasta que el suelo presente el nivel de humedad y temperatura óptimo. Se trata de iniciar el riego en el momento indicado: ni antes, para no enfriar el suelo, ni después, para no retrasar la activación de las raíces.

Monitoreo: la herramienta esencial para determinar el inicio de los riegos

El uso combinado de calicatas y sensores de humedad, junto a gráficos que correlacionan la temperatura de suelo con la actividad radicular, permite visualizar el instante en que las raíces inician su actividad fisiológica. Estas herramientas ofrecen un respaldo objetivo a la decisión de abrir o no las válvulas.

Está medido que la activación visible de las raíces comienza con temperaturas de suelo que fluctúan entre 13,2 y 14,7 °C (Bonomelli, Claudia; Núñez, F.; Bonilla, C. & Artacho, Pamela. (2014). Effect of the soil temperature on root growth of cherry trees [Prunus avium L. cv. Bing/Gisela®6]: A preliminary study in central Chile. Acta Horticulturae, 1020, 175-180. doi:10.17660/ActaHortic.2014.1020.24). Por lo tanto, el monitoreo constante de humedad y temperatura es fundamental para evitar enfriar el suelo y atrasar la activación radicular.

Riegos cortos: la primera fase

Durante los primeros días de actividad, el objetivo no es suplir una gran demanda hídrica, sino facilitar la incorporación de los fertilizantes aplicados en fertirriego. Por ello, se recomienda aplicar riegos cortos que permitan incorporar los nutrientes evitando enfriar el suelo.

Cuando las mediciones muestran que la extracción de agua es pareja en el perfil y que las raíces están activas, se pasa a la programación basada en coeficientes de cultivo. Una vez que la extracción es uniforme y que la temperatura del suelo supera los 14 °C, se comienza a programar en función de un coeficiente de cultivo ajustado a la fenología del cerezo.

Programación técnica y Kc fenológico

De acuerdo con FAO-56 (Allen et al., 1998) y las adaptaciones para frutales de hoja caduca realizadas en Chile (Ferreyra & Sellés, 2014), el coeficiente de cultivo (Kc) en cerezos aumenta progresivamente desde la brotación, alcanzando su máximo antes de la cosecha, para luego descender en postcosecha. Ajustar la programación en función de este índice y del estado fenológico permite optimizar el uso del agua y reducir el estrés hídrico.

Un manejo que se traduce en productividad

La correcta decisión del momento de inicio del riego no solo protege la fisiología de las raíces, sino que también influye en el desarrollo de brotes, floración y cuaja. El agua es clave, pero lo es más aún aplicarla en el momento preciso.

En el gráfico 1 se presenta la humedad de suelo en contraste con la temperatura a 20 cm de profundidad. Como se puede apreciar, antes de sobrepasar el umbral de temperatura de suelo de 15°C, la humedad de suelo se aprecia plana, lo que indica baja actividad radicular (menor extracción de

humedad). Por el contrario, al superar este umbral se observa una disminución escalonada de la humedad, señal de extracción activa por parte de las raíces.



Programación del riego

Una vez que las raíces están activas y que el suelo ha sobrepasado el umbral térmico, la extracción de humedad comienza a ser homogénea en todo el perfil. Este es el momento para programar el riego en base al coeficiente de cultivo (Kc), manteniendo el tiempo de aplicación (lámina necesaria para llenar el estanque) y ajustando la frecuencia. En la siguiente tabla se presenta el coeficiente de cultivo a medida que avanza la temporada.

En el gráfico 2 se muestra una estrategia típica de riego: en la fase inicial, riegos puntuales para fertirriego o reposición hídrica; más adelante, riegos constantes en el tiempo, con ajustes en la frecuencia según el Ke y la evapotranspiración de referencia.

Como se puede apreciar, el inicio de riegos tras la dormancia implica mucho más que abrir o cerrar una válvula: es una decisión agronómica de alto impacto en la fisiología del cerezo y, por ende, en el rendimiento y calidad de la fruta. Un arranque prematuro puede enfriar el suelo y retrasar la activación radicular, mientras que uno tardío puede comprometer el desarrollo inicial de brotes y la eficiencia de la fertilización.

El respaldo basado en calicatas, sensores y registros de temperatura del suelo ofrece una base objetiva y medible para definir el momento oportuno. Así, se evita depender de la fecha calendario para avanzar hacia un manejo del riego basado en la evidencia, adaptado a cada cuartel.

El agua es clave, pero lo es más aún aplicarla en el momento preciso. Ese momento

-cuando la humedad y la temperatura del suelo permiten la activación radicular, determina el punto de partida de una programación técnica que se irá ajustando según coeficientes de cultivo y fenología.

Porque en definitiva, un manejo estratégico desde el inicio no solo cuida la fisiología de las raíces, sino que también sienta las bases de una temporada más eficiente, sostenible y rentable.