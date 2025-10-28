Enagro 2025: Kast, Jara y Matthei ponen al agro en el centro de la carrera presidencial

Los tres candidatos a la Presidencia coincidieron en destacar la relevancia del sector agrícola para el desarrollo del país, con propuestas que apuntan a fortalecer la seguridad rural, la gestión hídrica y la modernización del Estado.

Por: Sebastián Ramírez

En el marco de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) este 27 de octubre, tres candidatos presidenciales, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, presentaron sus planes de gobierno para la agricultura chilena y respondieron a las principales solicitudes del gremio.

Cabe destacar que en julio, la SNA entregó a los tres candidatos una propuesta integral para el desarrollo del sector agrícola. El documento incluye 75 medidas concretas, agrupadas en cinco ejes estratégicos: Estado ágil y eficiente; mercados para Chile; infraestructura para el desarrollo; agricultura más productiva y sustentable; y seguridad para el mundo rural, y fue elaborado por las 50 asociaciones gremiales que conforman la SNA.

Propuestas de Jeannette Jara

La primera en exponer fue Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, quien destacó el “aporte contundente” que las agroexportaciones han tenido en los últimos 15 años, ubicando a Chile en una posición que —según señaló— permite innovar, fortalecer las exportaciones y ampliar las colaboraciones público-privadas.

Jara planteó una serie de desafíos que buscaría abordar en caso de ser elegida presidenta, entre ellos, el fortalecimiento de la trazabilidad de la producción, el reconocimiento de certificaciones internacionales y la capacitación del capital humano para adoptar nuevas tecnologías.

“Somos un país con mucha riqueza y la idea es que un pedacito de esa riqueza le llegue a cada familia chilena”, afirmó, aludiendo al potencial de crecimiento de la agroindustria local.

Como parte de su plan de gobierno, Jara propuso profundizar la inversión del Estado mediante alianzas con el sector agrícola. “Hemos sido muy exitosos, por ejemplo, en la industria de las cerezas con la apertura de mercados, pero queremos crecer aún más”, sostuvo.

Entre sus iniciativas, destacó la creación de una plataforma internacional de información que reúna datos sobre aranceles, obstáculos técnicos, oportunidades de negocio, requisitos sanitarios y mercados potenciales, con el fin de anticiparse a conflictos y consolidar a Chile como potencia agroexportadora.

Sus ejes principales son cuatro: una agroindustria de clase mundial, fortalecimiento de la pequeña y mediana agricultura, recursos hídricos e infraestructura, y calidad de vida rural y seguridad.

“Las estrategias deben aportar valor a nuestra producción. Para eso, necesitamos una mesa de conversación permanente que contribuya a colocar a Chile con un sello mundial gracias a la calidad de su industria agrícola”, agregó la candidata.

En materia hídrica, Jara recalcó que los proyectos de desalinización deben ser multipropósito, ya que la escasez de agua impide destinar recursos a un único sector. También enfatizó la necesidad de ejecutar las obras de manera ágil y eficiente.

Propuestas de Evelyn Matthei

La segunda en intervenir fue Evelyn Matthei, candidata de la Unión Demócrata Independiente, quien fue recibida con un aplauso prolongado. En su discurso, agradeció al sector “por su esfuerzo, dedicación y por poner comida en las mesas de los chilenos”.

“Cuando hablamos de agricultura, no hablamos solo de producción, sino también de alimentación, cultura, tradiciones y desarrollo sostenible. La agricultura y el mundo rural son demasiado importantes en Chile”, afirmó.

Matthei destacó el crecimiento global de la demanda por alimentos sanos y sostenibles, y señaló que Chile tiene una oportunidad única gracias a la calidad de sus productos, reconocida en los mercados más exigentes del mundo.

Su programa busca posicionar al país como productor de alimentos sostenibles e innovadores desde las regiones, fortaleciendo el desarrollo local y la colaboración público-privada.

La exalcaldesa de Providencia estructuró su propuesta en seis ejes: seguridad, agua, competitividad, sector forestal, modernización del Estado y calidad de vida rural.

“El principal dolor del campo chileno hoy es la inseguridad”, señaló. “No podemos seguir con este nivel de violencia en el agro; implementaremos un sistema de seguridad para protegerlos del robo de maquinaria, de usurpaciones y de incendios de predios, con penas más severas. Tendremos más carabineros con presencia permanente en los campos y usaremos tecnología, drones y cámaras para prevenir delitos”.

Matthei también afirmó que, bajo su eventual gobierno, en un año se pondría fin al terrorismo en la Macrozona Sur, lo que fue recibido con aplausos por el público.

En materia hídrica, se comprometió con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica y con una inversión acelerada en riego tecnificado para asegurar el agua tanto para consumo humano como para la producción agrícola.

Respecto a la competitividad, Matthei señaló que el país necesita mayor apoyo a la agricultura familiar y gremial, con incentivos a la asociatividad y encadenamientos productivos entre agricultores, forestales, exportadores y emprendedores.

“Vamos a promover la asociatividad y adaptar la legislación laboral agrícola para dar estabilidad y certeza a trabajadores y empleadores”, puntualizó.

En cuanto a la mosca de la fruta, advirtió sobre los riesgos que enfrenta Chile ante los nuevos focos detectados. “Estamos en peligro de perder nuestro control fitosanitario. El SAG me ha dicho que se siente abandonado y que no hay recursos suficientes. Por eso, su modernización y acompañamiento serán esenciales”, subrayó.

Propuestas de José Antonio Kast

El último en intervenir fue José Antonio Kast, quien presentó su visión para el sector basada en seguridad, infraestructura y logística, control fitosanitario y seguridad hídrica.

Fiel a su discurso de campaña, Kast afirmó que la crisis de seguridad es tan grave que su gobierno sería “uno de emergencia”, enfocado en recuperar el orden y la seguridad nacional.

Además de los robos de maquinaria e insumos, señaló que la violencia ha cobrado vidas de agricultores, como el asesinato de un matrimonio en Graneros. “Lo que ocurre en La Araucanía no es violencia urbana: es terrorismo, y hay quienes aún no quieren reconocerlo”, declaró.

Kast planteó medidas “duras y drásticas”, como cierre total de fronteras, reformas legislativas y centros de refugio especial para quienes ingresen ilegalmente al país. Asimismo, garantizó el respaldo político y jurídico a las fuerzas de orden y seguridad, incluidas Carabineros y la Gendarmería.

En materia de infraestructura y conectividad, destacó la necesidad de invertir en caminos rurales, mejorar la logística portuaria y aeroportuaria, y garantizar condiciones adecuadas para el transporte de frutas y hortalizas frescas.

Respecto al agua, Kast subrayó la importancia del embalsamiento y de la modernización del riego tecnificado, destacando el trabajo de los parlamentarios del Maule en esta materia. “No se puede construir un embalse de un año para otro; requiere trabajo prolongado”, dijo.

A pesar de los desafíos, Kast cerró con un mensaje optimista: “Tenemos que tener esperanza y superar el miedo para salir de esta situación crítica. Chile tiene los recursos, el clima y la gente para convertirse en un referente del agro”.

Conclusión

Las presentaciones de los candidatos en Enagro 2025 evidenciaron la relevancia del sector agrícola en la agenda nacional y el consenso sobre su papel estratégico en el desarrollo de Chile.

Aunque con visiones diferentes, los tres candidatos coincidieron en los temas que hoy marcan la pauta del agro: seguridad, agua, infraestructura y calidad de vida rural.