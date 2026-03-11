Escenario 2026: Oferta de manzana y pera en Europa registra un crecimiento de hasta 15,5% frente al ciclo anterior

Según el último informe de la asociación WAPA, los stocks de manzana y pera en Europa crecen hasta un 15,5% al inicio de 2026. Esta mayor oferta en las cámaras frigoríficas ya presiona los precios a la baja, con retrocesos promedio del 10% en el mercado.

Marzo 11, 2026

El mercado europeo de frutas ha comenzado el año con las bodegas llenas. Según los datos más recientes de la industria, las reservas de manzanas han subido un 12,5%, mientras que las de peras aumentaron un 15,5% al inicio de febrero de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este aumento en el almacenamiento, reportado por la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA), significa que habrá mucha fruta disponible en los próximos meses, lo que genera una presión fuerte sobre los precios y un desafío para la fruta de contraestación.

Manzanas: Italia y Polonia concentran el volumen

Al 1 de febrero de 2026, las existencias de manzanas en Europa alcanzaron las 3.419.767 toneladas, frente a las 3.038.976 toneladas de 2025. Esta gran cantidad de fruta en el mercado ya se nota en los bolsillos: el precio de la manzana está mostrando un retroceso promedio del orden del 10%.

Italia: Se mantiene como el líder con 1.078.068 toneladas en stock.

Polonia: Ocupa el segundo lugar con 836.000 toneladas (un aumento notable frente a las 739.000 t de 2025).

Alemania: Mostró un crecimiento excepcional, elevando sus reservas a 310.071 toneladas.

Otros mercados: Austria y la República Checa llegaron a duplicar o triplicar su stock, mientras que en España (Cataluña) y Suiza las reservas bajaron ligeramente.

Peras: Países Bajos y Bélgica lideran el crecimiento

En el caso de las peras, el stock total en Europa subió a 459.976 toneladas, un 15,5% más que las 398.325 toneladas registradas en febrero de 2025.

Los líderes: Países Bajos encabeza la lista con 184.194 toneladas, seguido de Bélgica con 139.538 toneladas.

España (Cataluña): También mostró un crecimiento relevante, alcanzando las 32.439 toneladas.

La excepción: Italia, a diferencia de las manzanas, reportó una caída en sus inventarios de pera, bajando de 63.911 a 43.862 toneladas.

Este escenario de cámaras llenas en Europa marca la pauta para este primer trimestre de 2026: habrá mucha competencia local y los exportadores deberán cuidar mucho la calidad para defender sus espacios en el mercado.